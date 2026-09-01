От безвиза до «дебила». Как Россия и Финляндия за 15 лет прошли путь от дружбы до вражды

Снятие флагов Финляндии и Евросоюза с фасада здания генерального консульства Финляндии на Преображенской площади в Петербурге. 2023 год Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Еще в начале 2010-х Россия и Финляндия обсуждали безвизовый режим, тысячи туристов ежедневно пересекали границу, а президенты обменивались рождественскими открытками. Сегодня же финский лидер Александер Стубб одобряет удары по российской территории, а Дмитрий Медведев называет его «дебилом». Погранпереходы закрыты, экономические связи разорваны, а на финско-российской границе вновь появляются войска. «Фонтанка» разбиралась вместе с экспертами, как за полтора десятилетия добрососедство сменилось конфронтацией и возможна ли нормализация.

Переговоры о безвизе и «идеальные отношения»

Сейчас в это сложно поверить, но еще в начале 2010-х финские власти выступали за то, чтобы россияне могли ездить в Финляндию без визы. «Финляндия является сторонником безвизового режима с Россией», — говорил тогдашний премьер-министр Юрки Катайнен.

Президент Финляндии Тарья Халонен (занимала пост с 2000 по 2012 год) выражала уверенность, что безвизовый режим будет введен, отмечая рекордные 7,4 млн пересечений границы в год. Халонен позже вспоминала, что у нее был установлен личный доверительный контакт с Владимиром Путиным и она даже получала от него рождественские открытки каждый год.

Переговоры РФ и ЕС о безвизе были прекращены в 2014 году. А в сентябре 2022 года и вовсе был приостановлен упрощенный визовый режим с Россией.

Президент РФ Владимир Путин характеризовал этот период как «идеальные отношения». «У нас не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, я уж не говорю о других областях. У нас и войск-то не было, мы войска оттуда все убрали, с российско-финской границы», — заявлял он в интервью Дмитрию Киселеву в 2024 году.

Владимир Путин во время прогулки с президентом Финляндии Тарьей Халонен (2001) Источник: kremlin.ru Дмитрий Медведев перед началом российско-финляндских переговоров с Тарьей Халонен (2010) Источник: kremlin.ru

В 2009, 2011 и 2012 годах президенты Финляндии (Тарья Халонен, а затем Саули Ниинистё) принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Россия до 2014 года являлась крупнейшим торговым партнером Финляндии. В РФ активно работали финские компании: Fortum (энергетика), Nokian Tyres (шины), Stora Enso (лесопромышленный концерн), YIT (строительство), Fazer (хлебозаводы), Valio (молочная продукция), Neste (заправки) и многие другие, ушедшие от нас после 2022 года. Российский бизнес также действовал на рынке Суоми.

12 ноября 2010 года состоялся первый рейс поезда Allegro из Хельсинки в Петербург. На нем в числе первых пассажиров проехали Владимир Путин и Тарья Халонен.

И всё это, конечно, на фоне регулярных поездок граждан через границу и культурного обмена. Россияне ездили за качественными европейскими товарами, рыбой, чистым воздухом, а аэропорт Хельсинки-Вантаа был главным, относительно недорогим и очень удобным хабом для полетов в Европу. Финны в России искали более дешевое топливо, товары и продукты, да и туризм был не на последнем месте.

Финская визовая политика — это был символ открытости и интенсивности взаимодействия, когда выдавалось больше миллиона виз в год. Аркадий Мошес директор исследовательской программы Финского института международных отношений

Начало кризиса, санкции и экономика

События 2014 года (присоединение Крыма к РФ и военные действия в Донбассе) стали первой серьезной трещиной в отношениях.

В разговоре с «Фонтанкой» директор исследовательской программы Финского института международных отношений Аркадий Мошес отметил, что это привело к «очень большим изменениям в финском общественном мнении и во мнении финских политиков», поскольку для финнов это было абсолютно неприемлемо с учетом их собственной истории и протяженной границы с Россией.

Хельсинки присоединился к санкциям ЕС в отношении Москвы. Россия ввела ответные меры, в том числе продовольственное эмбарго. По данным Федеральной таможенной службы, в 2014-м товарооборот РФ с Финляндией по сравнению с предыдущим годом снизился на 14,4% — до $16 млрд 13 млн, а в 2015 году — на 33%, до $9,7 млрд.

На сколько снизился объем торговли? Узнать Для сравнения: за 2025 год товарооборот между Россией и Финляндией составил чуть более 1 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. «Товарооборот между нашими странами сократился за четыре года в 12 раз. Если еще в 2021 году он достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более 1 миллиарда евро… До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12–14 миллиардов евро. Теперь всё это потеряно», — говорил дипломат. Торгпредство России в Финляндии оценило товарооборот между странами в 2025 году в 1,13 млрд евро, пишет «Деловой Петербург». Российский экспорт в Финляндию составил 823,7 млн евро, снизившись на 6,1% к показателям 2024 года. Импорт финских товаров в Россию составил 304,3 млн евро, что на 15% ниже, чем в предыдущем году. При этом Финляндия в январе — апреле 2026 года нарастила импорт из России в денежном выражении. Стоимость импорта составила 285 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть стоимости импорта пришлась на никель и связанные с ним товары. В количественном выражении из России больше всего было импортировано аммиака. Однако и с этим уже есть проблемы.

Но вернемся к 2014 году, санкциям и контрсанкциям.

В последнее время в двусторонних отношениях Москвы и Хельсинки наметились негативные тенденции <…> Финляндия, соблюдая принцип «евросолидарности», подключилась к санкционному давлению на Россию, что отрицательно сказывается на всем комплексе российско-финляндских связей. финские материалы, подготовленные к переговорам президентов РФ и Финляндии в 2014 году (цитата по РИА Новости)

Тогда же (в августе 2014 года) говорилось, что Хельсинки «не поддерживает введение новых санкций против России». Финляндия отмечала, что была одной из пострадавших стран ЕС от российских ответных шагов. Однако уже в ноябре 2014 года Александер Стубб, занимавший пост премьер-министра, призвал ЕС рассмотреть вопрос об ужесточении санкций. «Мы во многих отношениях на пороге холодной войны», — сказал он в то время, но добавил, что Финляндия должна поддерживать хорошие отношения с РФ на политическом уровне.

И они поддерживались. Жители России и Финляндии продолжали ездить через границу, между Петербургом и Хельсинки курсировали поезда «Аллегро», экономические связи не были разорваны, а политическое руководство сохраняло если не дружеские, то взаимовыгодные отношения, несмотря на регулярное ужесточение санкций со стороны ЕС.

Так, летом 2018 года Владимир Путин провел встречу с финским лидером Саули Ниинистё в Сочи и пригласил того совершить морскую прогулку на президентской яхте «Чайка». Лидеры обсуждали ситуацию на Украине и в Сирии. Путин также возлагал надежды на то, что благодаря Финляндии удастся «сделать нечто позитивное для того, чтобы восстановить нормальное состояние отношений между Россией и ЕС».

В том же году Хельсинки принял российско-американский саммит, в рамках которого Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году Источник: Kremlin.ru

Были и еще встречи Путина и Ниинистё. Например, 9 апреля 2019 года они провели переговоры в Петербурге на полях V Международного арктического форума.

Встреча Владимира Путина с Саули Ниинистё 9 апреля 2019 года в Петербурге Источник: kremlin.ru

Последняя на данный момент очная встреча президентов РФ и Финляндии прошла 29 октября 2021 года в Москве. «Финляндия — наш надежный партнер, близкий сосед», — сказал тогда своему коллеге Путин. «Мы действительно соседи, у нас много общего, но мы как-то чуть отстранились из-за пандемии», — ответил Ниинистё.

Со Стуббом после его вступления в должность (1 марта 2024 года) Путин не встречался. Не сообщалось и о телефонных переговорах.

Обострение конфликта

После начала военной операции на Украине Финляндия сделала еще один шаг, отдаливший ее от статуса нейтральной страны. Если в 1995 году республика стала членом ЕС, то в 2023-м она также присоединилась к военно-политическому блоку НАТО. Хельсинки в этом конфликте поддерживает Киев: и политически, и финансово, и поставками оружия.

В июле 2023 года Финляндия получила уведомление Министерства иностранных дел России об отзыве согласия на работу генконсульства в Петербурге, и 1 октября того же года оно закрылось.

Осенью 2023-го финско-российская граница оказалась закрыта на фоне миграционного кризиса, в провоцировании которого Хельсинки винит Москву. Ни «Аллегро», ни туристы больше не ездят. Интересно, что летом 2026 года Финляндия и Швеция предложили Еврокомиссии ужесточить правила выдачи виз гражданам России, чтобы те не оказались на европейских пляжах. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен уверена, что россиянам следует помешать «наслаждаться свободами и веселыми частями европейской жизни».

Ни у одной другой страны НАТО или Евросоюза, даже у стран Балтии, нет полностью закрытой границы с Россией. Аркадий Мошес директор исследовательской программы Финского института международных отношений

В августе 2023 года тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «кратно увеличивает угрозу военной безопасности России», поэтому РФ планирует усилить группировки войск на своих западных границах, для чего и решили создать в том числе Ленинградский военный округ. 26 февраля 2024-го Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов.

В 2024 году Путин заявил, что на границе с Финляндией «теперь будут войска и системы поражения», обвинив Хельсинки в разрушении отношений ради членства в «западном клубе».

Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине 20-го века давно решены… Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто. Владимир Путин президент России (заявление 17 декабря 2023 года)

Финляндия, в свою очередь, 3 октября 2025 года открыла на своей территории штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Он расположился в городе Миккели, недалеко от границы с РФ. Кроме того, финны достраивают 200-километровый забор на границе с Россией. А в июне 2026 года страна отменила ограничения на размещение у себя ядерного оружия. Также Суоми поставляет вооружение Киеву, собирается начать производство дронов для Украины и принимает учения НАТО.

Чего в НАТО пошли? В надежде на то, что здесь у нас всё рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы уже жест определенный сделал и кое-что сказал, но поскольку я из культурной столицы, я воздержусь… У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, всё было давно решено, ничего не нужно, и руководство Финляндии это прекрасно понимало. Владимир Путин президент России (заявление 9 мая 2026 года)

Удары по России и «моральный урод»

Действующий президент Финляндии Александер Стубб озвучивает противоречивую позицию по поводу России.

По его словам (заявление в конце августа 2026 года на пресс-конференции в Киеве), ради завершения боевых действий страны НАТО должны «предоставить военную и финансовую поддержку Украине, чтобы расширить ее возможности для ударов» вглубь России. В пример он привел атаки на логистические центры Wildberries и назвал эти действия «разумной военной стратегией» Киева, так как в результате этого Москва якобы «вернется за стол переговоров».

Александер Стубб на открытии визового центра Финляндии в Петербурге Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на эти высказывания так: «Президент Финляндии — реальный дебил. Моральный урод и дурак».

«Стубб ведь уже прославился своими русофобскими высказываниями в отношении нашей страны, [прославился] враждебной, агрессивной, недопустимой для главы государства риторикой, а самое главное — неуважительной по отношению к тем людям, которые его избирали. Граждане Финляндии избирали себе президента для того, чтобы он их не унижал. Им даже в голову не приходило, что он будет их унижать, проповедуя национализм и ксенофобию. Поэтому, делая подобные заявления, он унижает свою страну, нацию и народ», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время Стубб выступал с заявлениями о необходимости наладить контакт с Россией. «Лично я полагаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», — заявлял детскому журналу Koululaisen президент Финляндии 14 августа 2026-го.

Выражал он и готовность быть переговорщиком с Россией.

В мае 2024 года Стубб говорил, что «сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», но всё же выражал надежду на переговоры. В декабре 2025 года он призвал готовиться к наступлению мира на «несправедливых» для Украины условиях. В августе 2026-го президент Финляндии сказал, что лучшим исходом конфликта будет вступление Украины в Евросоюз.

Отношения Москвы и Хельсинки сейчас хуже, чем во времена холодной войны?

Кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований ИСИП РУДН Александр Бобров настаивает на однозначном ухудшении. По его словам, даже в период холодной войны Финляндия сохраняла нейтральный статус, выступала переговорной площадкой и поддерживала добрососедские отношения с Советским Союзом, что подтверждается хотя бы подписанием Хельсинкского акта 1975 года.

Хельсинкский акт Узнать Хельсинкский акт (1975) — соглашение 35 государств, закрепившее принципы безопасности и сотрудничества в Европе, уважение суверенитета и прав человека. Главное: нерушимость границ и отказ от применения силы;

суверенитет государств и невмешательство во внутренние дела;

соблюдение прав человека и основных свобод;

сотрудничество между странами Востока и Запада;

мирное решение споров. Среди подписантов были СССР и США.

«К сожалению, финское правительство в момент, когда они решили вступить в Североатлантический альянс, с этим нейтралитетом завязали, и это, собственно, и похоронило наши двусторонние политические и экономические связи», — уверен Бобров.

подписание Хельсинкского заключительного акта Источник: посольство РФ в Швейцарии

Аркадий Мошес считает сравнение с периодом холодной войны бессмысленным. Он исходит из того, что материальная база отношений кардинально изменилась: в годы холодной войны Финляндия находилась под сильным политическим влиянием СССР и в огромной степени зависела от советского рынка сбыта и энергоносителей. Сегодня же, будучи членом Европейского Союза (с 1995 года) и имея возможность формировать его политику, она обладает принципиально иным весом и свободой маневра, поэтому любые исторические параллели неприменимы.

По мнению собеседника, Финляндию нельзя было считать нейтральной страной и до вступления в НАТО, ведь она была членом ЕС.

«В 2022 году Финляндия заняла позицию, что обеспечение ее безопасности требует членства в НАТО, активизации европейского сотрудничества в военном плане и помощи Украине… Я могу только сказать, что, когда меняется контекст, должна меняться и политика», — пояснил эксперт.

Почему экономические связи не удержали отношения от разрыва?

«К сожалению, этого недостаточно. В международных отношениях главными акторами являются государства, а государство — это, как мы понимаем, главы государств, правительств, министры иностранных дел, которые занимаются формированием внешнеполитического курса, и поэтому во многом экономические и гуманитарные отношения — они очень зависят от того, в каком состоянии находятся политические отношения», — отмечает Александр Бобров.

Финская сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома Stockmann Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Как только финское руководство приняло решение рассматривать свою территорию как «фактически плацдарм для возможного наступления на Россию», все усилия, которые делались на низовом уровне, были сведены на нет, отмечает Бобров.

По оценке Мошеса, к моменту начала конфликта на Украине в 2022-м экономические связи уже были ослаблены, доля российского рынка в финском экспорте неуклонно падала и к началу 2020-х годов составляла лишь три-пять процентов.

«Были связи у конкретных компаний, представителей бизнеса, но эти люди всё равно оставались частью финского общества, и, когда возникла ситуация, которая в понимании большинства населения была угрозой финской безопасности и суверенитету, им пришлось менять свою позицию. Общественное мнение действительно перевернулось с ног на голову», — рассказал Аркадий Мошес, уточнив, что для финнов, учитывая их собственный исторический опыт, военные действия Москвы в отношении любого соседа являются принципиальным вопросом.

В 2021 году доля России в экспорте Финляндии составляла 5,6%. Такие данные привел МИД Суоми в комментарии RTVI.

Противоречия в позиции Александера Стубба

Парадоксальное сочетание в заявлениях президента Финляндии призывов к будущему диалогу и поддержки ударов по России эксперты объясняют через его двойную роль.

Бобров считает, что противоречие здесь очевидно, но оно находится не в голове самого политика, а в логике текущего момента. С одной стороны, Стубб по своей профессиональной природе дипломат и прекрасно понимает, что даже после самых жестких заявлений за стол переговоров в конце концов придется сесть. С другой — в нынешней европейской конфигурации он выступает как один из главных внешнеполитических советников Дональда Трампа, выражая позицию объединенной Европы.

Встреча президента Трампа с лидерами европейских государств (2025) Источник: Дэниел Торок / Официальный сайт Белого дома Встреча президента Трампа с лидерами европейских государств (2025) Источник: Дэниел Торок / Официальный сайт Белого дома

Бобров также отмечает, что Стубб воспринимает украинский конфликт через призму советско-финляндской войны 1939–1940 годов и пытается убедить Киев в необходимости «финляндизации»: «Украине сейчас нужно пожертвовать частью территории в надежде на то, что когда-то в будущем она сможет ее отвоевать».

Аркадий Мошес соглашается, что риторика Стубба звучит достаточно противоречиво, однако последние высказывания президента о том, что отношения с Россией будут выстраиваться заново исключительно после окончания боевых действий, вносят определенную ясность.

По мнению Мошеса, Стубб осознает, что, если США де-факто выходят из переговорного процесса, Европе придется брать инициативу на себя, и Хельсинки намерен участвовать в этом процессе. Однако принципиальное противоречие сохраняется: Запад хочет завершения военного конфликта на условиях, которые для российского руководства остаются неприемлемыми.

Могут ли инциденты с беспилотниками повлиять на позицию Хельсинки?

Оба эксперта единодушны: эти «неудобства» не изменят стратегического курса Финляндии.

«Нет… снявши голову, по волосам не плачут», — заявил Аркадий Мошес. Он признает, что угроза из-за БПЛА, проблемы со связью и закрытие аэропортов — «это неудобство, и закрытая граница — это неудобство» даже для самих пограничников и таможенников, которых переводят в другие места службы. Однако, продолжает он, «когда у вас на одной чаше весов национальная безопасность, суверенитет и неприкосновенность границ, а на другой лежат определенные неудобства… это вещи, несопоставимые по своей силе воздействия».

Влияние острых публичных заявлений и милитаризации на будущий диалог

«К сожалению, мы сейчас вынуждены констатировать понижение вообще дипломатического регистра, и очень часто те, кто должны искать максимально взвешенные формулировки, позволяют себе яркие высказывания и эмоции», — отмечает Бобров.

Оформление подготовлено с помощью ChatGPT Источник: kremlin.ru

При этом политолог полагает, что на реальный процесс взаимоотношений это влияет слабо: «Это никак не влияет на процесс взаимоотношений между государствами, поскольку всё равно это делают профессионалы, люди, которые должны разговаривать с теми, с кем они должны говорить, вне зависимости от погоды за окном или своего внутреннего настроения».

Мошес, в свою очередь, допускает, что после окончания боевых действий «налаживать какие-то прагматические контакты и каналы будет можно», и добавляет с иронией: «Если у человека слишком тонкая кожа и слишком большая чувствительность, ему не надо идти заниматься политикой, в особенности внешней. Нервная система этого не выдержит».

Говоря о наращивании военного присутствия РФ на границе, эксперт отметил, что, по его мнению, Москве не удастся таким образом надавить на Хельсинки и добиться изменения финской внешней политики.

«У страны, по европейским меркам, достаточно серьезный собственный потенциал сдерживания, к которому надо добавить членство в НАТО. Если милитаризация российских приграничных районов пойдет всерьез, то восприятие РФ как угрозы (классической военной и/или гибридной) только усилится. В какой-то момент этот фактор может стать, если уже не стал, доминирующим при выработке политики, а экономические и гуманитарные соображения вообще не будут приниматься в расчет», — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно опровергал возможность нападения на НАТО со стороны России. «Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Но это просто я говорил, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Ну а как первый шаг — расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве», — сказал Путин в Петербурге 4 июня 2026 года.

Три сценария развития отношений РФ и Финляндии

(по мнению Александра Боброва)

Негативный сценарий предполагает, что Финляндия станет военным плацдармом для возможного нападения на Россию и, «не дай бог, из-за какой-то провокации в Балтийском море может открыться еще один фронт войны против нашей страны».

Инерционный сценарий представляет собой сохранение текущего состояния: обмен жесткими заявлениями, замороженные экономические связи, отсутствие финских компаний на российском рынке и закрытая граница.

Благоприятный сценарий предполагает постепенное восстановление связей, пусть даже не до уровня начала 2000-х годов, но хотя бы до модели времен холодной войны, когда Финляндия сохраняла нейтральный статус и прагматичные отношения с Москвой.