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Здоровье Обзор Метеозависимые, вам не поздоровится: календарь магнитных бурь на сентябрь 2026 года

Метеозависимые, вам не поздоровится: календарь магнитных бурь на сентябрь 2026 года

Запоминайте, когда стоит держать лекарства под рукой

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В сентябре ученые прогнозируют несколько магнитных бурь | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ сентябре ученые прогнозируют несколько магнитных бурь | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В сентябре ученые прогнозируют несколько магнитных бурь

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Сентябрь начнется с тяжелого испытания для метеозависимых — на смену летнему спокойствию приходят затяжные геомагнитные штормы. Солнечная активность будет зашкаливать, провоцируя недомогание, бессонницу и приступы головной боли. Чтобы магнитные бури не застали вас врасплох, публикуем подробный календарь — сохраняйте, чтобы знать, когда стоит поберечь здоровье и держать нужные лекарства под рукой.

Почему людям плохо во время магнитной бури

Метеозависимость возникает не просто так. Дело в том, что колебания магнитного поля Земли могут оказывать воздействие на организм человека, в первую очередь на кровеносную и нервную системы. Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головную боль, слабость, сонливость, раздражительность, головокружение и перепады давления.

При этом прямая связь между магнитными бурями и плохим самочувствием остается спорной. Научные исследования пока не дают убедительных доказательств того, что именно геомагнитные возмущения вызывают большинство подобных симптомов.

Этим людям лучше заранее позаботиться о себе&nbsp;— до начала магнитной бури | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаЭтим людям лучше заранее позаботиться о себе&nbsp;— до начала магнитной бури | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Этим людям лучше заранее позаботиться о себе — до начала магнитной бури

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Самочувствие в эти дни может ухудшаться и по другим причинам: из-за недосыпа, стресса, жары, перепадов атмосферного давления или обострения хронических заболеваний. Поэтому списывать головную боль или резкое недомогание исключительно на магнитную бурю не стоит.

Магнитные бури в сентябре 2026-го

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики, в сентябре метеозависимых ждет несколько неприятных периодов.

После августовского затишья в начале месяца стоит держать лекарства под рукой — 2 сентября ожидается сильная магнитная буря, которая достигнет уровня G2 — среднего по силе воздействия. После этого шторма на 2 дня — 3 и 4 сентября — сохранится возмущенная геомагнитная обстановка.

После этого метеозависимые смогут на пару недель вздохнуть с облегчением — до следующей магнитной бури. Она продлится 2 дня — 18 и 19 сентября, причем в первый превысит уровень G1, который считается слабым, но всё равно чувствительным.

Затем на 10 дней геомагнитный фон Земли придет в норму, а в конце месяца — 28 и 29 сентября метеозависимые смогут почувствовать геомагнитные возмущения.

Сохраняйте календарик магнитных бурь на сентябрь 2026-го | Источник: Мария Романова / Городские медиаСохраняйте календарик магнитных бурь на сентябрь 2026-го | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Сохраняйте календарик магнитных бурь на сентябрь 2026-го

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Как помочь себе во время магнитной бури

Если в такие дни вы чувствуете себя хуже обычного, постарайтесь снизить нагрузку на организм: высыпайтесь, пейте достаточно воды, больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе.

Также во время магнитной бури стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок, алкоголя и большого количества кофеина. Если появилась слабость, головная боль или недомогание, лучше дать себе возможность спокойно отдохнуть.

При этом важно помнить: не стоит списывать на магнитные бури необычные симптомы, которых у вас раньше не было. Если состояние здоровья серьезно ухудшилось, лучше обратиться к врачу.

А вы ощущаете на себе влияние магнитных бурь?

Да, каждый раз
Не всегда — только сильные возмущения
Нет, совсем не чувствую
Какие такие магнитные бури?
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Магнитная буря Метеозависимость Головная боль
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