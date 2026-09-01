Мужчины должны зарабатывать, женщины — выбирать? Россиянки назвали цену «комфортных» отношений

С любимым в шалаше не каждая согласится Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

У любви, оказывается, тоже есть зарплатная ведомость. Неофициальная, конечно, но весьма конкретная: от 150 до 250 тысяч рублей в месяц — именно такой доход мужчины чаще всего называют комфортным для серьезных отношений и создания семьи российские зумерки. Так ответили 26% участниц свежего опроса сервиса «Мамба» и финансового маркетплейса «Сравни». Еще 22% устроил бы доход в 100–150 тысяч рублей, 15% смотрят в сторону 250–350 тысяч, а больше 500 тысяч ждут только 9% юных дам.

Эмансипацией в России, оказывается, и не пахнет — по крайней мере, судя по результатам опроса.

44% молодых женщин считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью. За модель «50/50» готовы выступить всего 2%. То есть представления российских женщин заметно расходятся с модной формулой, нарисованной психологами, про «равенство во всём». Подробности — в материале MSK1.RU.

Не «богатый муж», а мужчина без финансового хаоса

Женщины оценивают не только размер дохода. Их куда сильнее пугает финансовая нестабильность самого мужчины. Азартные игры и ставки отталкивают 64% опрошенных, постоянные займы у друзей — 39%, скрытые кредиты и жизнь от зарплаты до зарплаты — по 37%. А главным финансовым поводом для расставания 56% назвали нежелание представителей сильного пола работать.

Экономист Виктор Мангазеев в разговоре с MSK1.RU предлагает разделять два вопроса: сколько мужчина зарабатывает и кто должен платить. Диапазон 150–250 тысяч рублей, считает эксперт, нельзя автоматически считать запросом на «обеспеченного мужчину». Это скорее уровень дохода, который воспринимается как достаточный для нормальной совместной жизни. Но почти полное неприятие схемы 50/50 показывает: главный вопрос здесь не в количестве рублей, а в том, кому общество по-прежнему отводит роль финансовой опоры семьи.

Мужчина, который берет на себя основную финансовую ответственность, демонстрирует: «Я справлюсь. На меня можно опереться». А женщина при этом вовсе не обязана быть безработной или сидеть дома. Ее заработок может оставаться ее собственным ресурсом, а не автоматически превращаться в обязательную половину семейного бюджета.

Мужчина платит — женщина оставляет свои деньги себе?

Женщина может иметь хорошую карьеру и при этом хотеть, чтобы мужчина платил за основные семейные расходы. Может зарабатывать 150 тысяч и совершенно не считать, что теперь обязана ежемесячно перечислять ровно половину расходов. Может прекрасно обходиться без содержания, но воспринимать готовность мужчины содержать семью как признак серьезности.

Социолог Маргарита Несуловская считает, что нельзя путать равноправие с арифметикой. Семья, по ее словам, не обязана превращаться в бухгалтерию, где вечером два взрослых человека достают калькуляторы и выясняют, кто заплатил на 713 рублей больше. Один партнер может больше зарабатывать, другой — больше заниматься детьми, бытом или организацией семейной жизни. Причем со временем роли способны меняться.

«Современная семья всё реже строится по принципу жестко закрепленных обязанностей, но это не значит, что каждый вклад обязательно должен делиться поровну», — говорит социолог.

Сегодня мужчина работает по 12 часов и приносит основной доход. Завтра женщина выходит на более высокую должность, а мужчина берет на себя часть домашней нагрузки. Потом ребенок идет в школу, меняются расходы, меняется работа — и семейный баланс снова перестраивается.

Архаичная установка «мужчина — добытчик» никуда не исчезла

Топ-менеджер Анастасия Горелкина, председатель совета директоров «Сибирского делового союза», считает с точностью до наоборот.

«Доля в 44% женщин, считающих, что мужчина должен полностью обеспечивать семью, свидетельствует о живучести традиционных гендерных установок, которые продолжают транслироваться через семейные сценарии, медиаобразы и социальные ожидания», — говорит Горелкина.

Такие представления нередко формируются еще в детстве: в семьях, где роль добытчика исторически закреплялась за мужчиной, эта модель, к несчастью, воспринимается как нормальная и единственно правильная.

Но чего стоит ожидать во время кризиса? Когда женщина видит в мужчине «основного добытчика», говорит Горелкина, — это способ найти опору в нестабильном мире.

Маргарита Несуловская, социолог, исследователь семейных и партнёрских отношений справедливо замечает:

«Сегодня многие женщины обеспечивают себя самостоятельно и не зависят от дохода мужчины. Они работают, строят карьеру, имеют собственные деньги и вступают в отношения уже не потому, что без партнёра им сложно финансово. Но все же в России ожидание, что мужчина несёт большую финансовую ответственность за семью, остаётся устойчивой социальной нормой. Хотя это вовсе не означает, что женщина не хочет работать, строить карьеру или иметь собственный доход. Просто финансовая нагрузка и личная реализация в массовом сознании пока не связаны напрямую».