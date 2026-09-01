Школьная программа изменится, а пожилым начнут платить две пенсии: законы сентября

Школьников ждет масса изменений в новом учебном году Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Практически каждую неделю в России вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных из них. Сегодня поговорим о том, что нового нас ждет в сентябре 2026 года.

Образование

В школах меняют программу и начинают оценивать поведение

С 1 сентября учеников и учителей ожидает ряд изменений:

Во многих школах вводят трехуровневую шкалу оценок за поведение: «образцовое», «допустимое», «недопустимое». Балл выставляют только учащимся 2–8-х классов, учитывая дисциплину на уроках и переменах, социальное взаимодействие с одноклассниками и учителями, а также личностные качества. Эта отметка не повлияет на аттестат и допуск к ГИА. В прошлом учебном году эксперимент по оцениванию поведения уже прошел в семи субъектах РФ на базе 89 школ. Обществознание теперь преподают только в старших классах — с 9-го по 11-й. По этому предмету вводят единые государственные учебники под авторством помощника президента РФ Владимира Мединского и редакцией заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Появляется новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Его поэтапно вводят в 5–7-х классах. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) разделяют на два обязательных курса. Дети будут отдельно изучать «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку». Нагрузка по иностранным языкам в 5–7-х классах снижается. На предмет выделили до двух часов в неделю вместо трех.

В колледжах вводят профессионалитет и демонстрационный экзамен

С 1 сентября в средних профессиональных учебных заведениях появляется новая форма образования — профессионалитет. Ее особенность — активное участие работодателей в управлении и организации обучения. Акцент делают на практических занятиях, лабораторных работах и получении первого опыта по будущей профессии.

Решение о применении профессионалитета принимает образовательная организация по согласованию с учредителем и работодателями. В колледжах создают управляющие советы, которые утверждают учебные планы.

Помимо этого вводится демонстрационный экзамен. Он становится основной формой итоговой аттестации в колледжах. Выпускники самостоятельно выполняют практическую работу в условиях, приближенных к рабочим. Экзамен не проводят для учащихся художественных, медицинских и фармацевтических направлений.

Вузы выделят комнаты в общежитиях для студенческих семей

С 1 сентября высшие учебные заведения начинают предоставлять изолированные комнаты семейным парам студентов, нуждающимся в жилье, на период обучения. Вузы обязаны открыто публиковать информацию о количестве таких помещений. Нововведение направлено на поддержку нуждающихся и создает прозрачный механизм распределения мест.

Пенсионные выплаты

Пенсионерам назначают автоматические прибавки

С 1 сентября нескольким категориям пенсионеров увеличивают выплаты. Перерасчет пройдет автоматически, без заявлений.

Самая заметная прибавка — у тех, кому в августе исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии для них удваивается: с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначают надбавку за уход в размере 1 413,86 рубля. Общая прибавка составляет около 11 тысяч рублей.

Такой же принцип действует для пенсионеров, которым в августе впервые установили I группу инвалидности. Им также удваивают фиксированную выплату. Однако две прибавки одновременно не положены. Если пенсионер уже получает повышенную выплату по одному из оснований, повторного увеличения по второму из них не будет.

Работающим пенсионерам пересчитывают выплаты за взносы 2025 года

С сентября работающие пенсионеры получают пенсию с учетом августовского перерасчета. Прибавка зависит от страховых взносов, которые перечислил работодатель в 2025 году. Максимально учитывают три пенсионных коэффициента по 156,76 рубля каждый. В итоге прибавка может составить до 470,28 рубля. Перерасчет делают автоматически.

Накопительные пенсии и срочные выплаты растут

Накопительные пенсии вырастают на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Доплата за одного иждивенца составляет 3194,90 рубля, за двоих — 6389,80 рубля, за троих — 9584,70 рубля. Эту надбавку оформляют только по заявлению в Социальный фонд с подтверждающими документами.

Некоторые пенсионеры получат право на две пенсии одновременно

С 1 сентября отдельные категории россиян, включая военных пенсионеров, инвалидов вследствие военной травмы и членов семей погибших военнослужащих, получают право одновременно получать государственную и страховую пенсию по старости. Раньше им приходилось выбирать только одну выплату, теперь такая необходимость отпала. Чтобы оформить вторую пенсию, нужно подать заявление в Социальный фонд, МФЦ или через портал «Госуслуг».

Работа

Лимит сверхурочных работ вырос

С 1 сентября годовой лимит сверхурочных вырастает со 120 до 240 часов. Это условие должны закрепить в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

Прежний предел сохраняется для работников вредных производств подклассов 3.3 и 3.4, а также для сотрудников госучреждений, чья работа по внутреннему совместительству превышает четверть месячной нормы.

Для увеличения лимита требуется письменное согласие работника. Для пенсионеров, предпенсионеров и работников с условиями труда класса 3.1–3.2 обязателен медицинский допуск.

Оплата сверхурочных проходит следующим образом: первые два часа — не менее чем в полуторном размере, последующие часы — в двойном. Начиная со 121-го часа каждый час работы оплачивают не менее чем в двойном размере.

Для мам с маленькими детьми запретили испытательный срок

С 1 сентября расширяется действующий запрет на испытательный срок для женщин с малолетними детьми. Теперь его распространяют на сотрудниц с детьми до трех лет. Раньше такая льгота действовала только для мам с детьми до полутора лет.

Нововведение позволит женщинам в сложный период воспитания ребенка избежать чрезмерного стресса и поддержать материнство. Кроме того, повышение доступности работы для этой категории граждан будет способствовать росту их семейных доходов.

Расширяется перечень работников с преимуществом при сокращении

Перечень работников, которые имеют преимущество при сокращении, расширяется. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдают исполняющим свои обязанности по трудовому договору, действие которого возобновлено после приостановления в связи с призывом на военную службу по мобилизации. Также преимущество сохраняется за работниками, вернувшимися после службы по контракту.

Налоги

Смягчение штрафов

С 1 сентября при наличии смягчающих обстоятельств штраф за налоговое правонарушение могут снизить не менее чем вдвое, но не более чем в 10 раз. При этом даже при нескольких смягчающих обстоятельствах штраф не может быть ниже порогов: 1000 рублей — для граждан, 3000 рублей — для ИП и МСП, 10 000 рублей — для организаций.

Перечень смягчающих обстоятельств теперь официально закрепили. К ним относятся:

незначительность нарушения (например, просрочка сдачи декларации до 10 рабочих дней, ошибка в расчете налога не более чем на 10%, непредставление менее 10% запрошенных документов);

незначительная степень вины (если вы не могли подготовиться к новым требованиям закона или ошиблись из-за отсутствия официальных разъяснений от ФНС);

добровольное прекращение нарушения (вы сами обнаружили ошибку и подали уточненную декларацию до того, как ее нашли налоговики);

несущественный вред бюджету (вы полностью погасили недоимку и пени до вынесения решения по проверке);

тяжелое имущественное положение (из-за болезни, банкротства контрагентов или других объективных причин);

положительные характеристики (социально значимый бизнес, благотворительность, отсутствие налоговых нарушений в течение последних 12 месяцев).

Сохраняются и традиционные обстоятельства из статьи 112 НК РФ: тяжелые личные или семейные обстоятельства, влияние угрозы или принуждения. Но главное — любое из обстоятельств нужно подтвердить документально, иначе его не учтут.

Новый налоговый вычет

Одновременно меняется порядок налогового вычета по страхованию жизни. Теперь его можно получить в составе вычета на долгосрочные сбережения. Раньше это были два разных вычета, теперь их объединили.

Лимит для возврата НДФЛ составляет 400 тысяч рублей в год. Если договор оформлен на ребенка до 18 лет (или до 24 лет при очном обучении), лимит увеличивается до 500 тысяч рублей на каждого родителя.

Чтобы получить вычет, договор должен быть заключен с 1 января 2025 года на вас или на членов вашей семьи. Для договоров 2025–2026 годов минимальный срок страхования — пять лет. С 2027 года этот срок будет увеличиваться на один год каждый год, пока не достигнет десяти лет для договоров, заключенных с 2031 года. У вас может быть не больше трех таких договоров (включая договоры долгосрочных сбережений).

Вычет можно получить за взносы, уплаченные в 2025 году и в период с 1 января по 31 августа 2026 года. Для этого нужно подать налоговую декларацию или обратиться к работодателю.

Транспорт, перевозки

Пассажиров информируют об отмене поездов и изменениях маршрута

С 1 сентября железнодорожные перевозчики обязаны сообщать пассажирам об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Уведомления направляют по номеру телефона или электронной почте, которые пассажир указал при покупке билета.

Новые правила перевозки детей автобусами

С 1 сентября вступают в силу обновленные правила организованной перевозки групп детей автобусами. Они действуют для городских, пригородных, междугородных и международных маршрутов. Если поездка начинается за границей, уведомление подают в приграничное подразделение Госавтоинспекции.

В зонах военного положения, контртеррористической операции (КТО) или чрезвычайной ситуации (ЧС) уведомление можно подать в сокращенные сроки или в произвольной форме. В автобусе могут находиться экскурсоводы, гиды и инструкторы-проводники, даже если они не включены в основной список.

Краткосрочное ОСАГО для такси

Владельцы такси могут заключать договоры ОСАГО на срок от одного дня до года. Страховщики применяют понижающие коэффициенты в зависимости от срока.

Здравоохранение и медицина

Ужесточение медосмотра для иностранцев

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию более чем на 90 дней, обязаны пройти медосвидетельствование в течение 30 дней с даты въезда. Там их проверят на особо опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. При выявлении опасного заболевания или запрещенных веществ медорганизация в течение 24 часов уведомляет МВД и Роспотребнадзор для решения о высылке.

Клиники получили право заключать дистанционные договоры

С 1 сентября медицинские организации получили право заключать договоры на платные услуги дистанционно, в том числе через мессенджер MAX. В документ теперь обязательно включают предупреждение о необходимости соблюдать назначения врача и правила поведения в клинике.

Информацию о методах лечения, рисках и результатах теперь предоставляют только по просьбе пациента. Раньше клиники были обязаны давать эти сведения в обязательном порядке.

МРТ без направления в частных клиниках

Обновленные правила разрешают проводить МРТ без назначения врача, но только на платной основе. По ОМС провести исследование можно только по направлению. Допускается использование медицинских изделий с искусственным интеллектом при их регистрации и интеграции с медсистемами.

В перечень медицинских должностей внесли изменения

С 1 сентября в списке медицинских и фармацевтических должностей появились новые позиции: заведующий фельдшерским пунктом, нутрициолог, врач по медицине здорового долголетия. Также установили ограничения по приему на некоторые должности — с 1 сентября не принимают на должности врача-диабетолога, врача — клинического миколога, врача-лаборанта и врача — лабораторного миколога.

Фельдшеры и медсестры теперь могут занимать должности заведующего фельдшерским пунктом, здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Специалисты по лабораторной диагностике получили право становиться главными лаборантами, а фельдшерам разрешили заниматься лечебным делом.

Появились передвижные аптеки

С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года в малонаселенных селах без стационарных аптек запускают пилотный проект по продаже лекарств через передвижные пункты. Там будут продавать наиболее важные препараты за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, препаратов с более чем 25% спирта и требующие особого хранения. Участвовать в эксперименте могут аптечные и медорганизации с лицензией на фармдеятельность не менее трех лет.

Кредиты, платежи

Кредитные каникулы для семей с двумя детьми до 1,5 лет

Семьи, в которых родился второй или последующий ребенок, теперь могут обратиться в банк за приостановкой платежей по ипотеке на срок до полутора лет. Заявление подают в течение 180 дней с даты рождения или усыновления.

Каникулы дают, если кредит оформлен на единственное жилье семьи и его сумма не превышает 15 млн рублей. Снижения дохода для этого не требуется.

Первые шесть месяцев заемщики полностью освобождаются от платежей. С 7-го по 18-й месяц банк продолжает начислять проценты, но выплачивать их можно позже, после окончания льготного периода.

Банки и бизнес переходят на единый QR-код и цифровой рубль

С 1 сентября системно значимые и крупные банки обязаны обеспечить оплату по единому QR-коду и цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года к ним присоединяются все кредитные организации с универсальной лицензией, с 1 сентября 2028 — все остальные.

Бизнес подключается поэтапно. С 1 сентября 2026 года обязанность принимать оплату цифровыми рублями и по единому QR-коду появляется у компаний с выручкой более 120 миллионов рублей за прошлый год. С 1 сентября 2027 года — у бизнеса с выручкой свыше 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года — у всех остальных, кроме малых точек с выручкой объекта менее 5 миллионов рублей и мест без связи или интернета.

Росфинмониторинг получил доступ к переводам

С 1 сентября Росфинмониторинг начал получать от Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения о денежных переводах через Систему быстрых платежей и по картам «Мир». Взаимодействие происходит через личный кабинет или посредством единой системы межведомственного взаимодействия.

НСПК передает данные о переводах в рамках исполнения федерального закона «О национальной платежной системе». При этом компании запрещено разглашать сам факт передачи информации.

Раньше Росфинмониторинг направлял запросы в каждый банк отдельно. Теперь процесс централизован, что ускоряет проверки и снижает нагрузку на кредитные организации. Новые правила помогут выявлять схемы с подставными счетами, обналичиванием денег и бороться с отмыванием преступных доходов.

Азартные игры

Появился самозапрет на азартные игры

С 1 сентября россияне получили право установить самозапрет на участие в азартных играх. Заявление нужно направить единому регулятору через МФЦ или портал «Госуслуги», указав срок ограничения, — не менее одного года.

Организаторы азартных игр обязаны отказывать таким гражданам в обслуживании. Под запрет попадают прием ставок, перевод денег, продажа обменных знаков в казино и залах игровых автоматов, а также заключение рискованных соглашений о выигрыше. Им запрещено направлять рекламу азартных игр и предоставлять доступ в игорные заведения и личные кабинеты игроков. Снять ограничение можно не ранее чем через год.

Букмекеров обязали предупреждать о рисках

С 1 сентября букмекерские конторы и тотализаторы обязаны информировать клиентов о том, что участие в азартных играх не гарантирует выигрыш и может привести к потере денег и зависимости. Предупреждения размещают на главной странице сайта для приема интерактивных ставок, а также при входе в игорное заведение или пункт приема ставок — в доступном для посетителей месте.

Ужесточили правила рекламы азартных игр

С 1 сентября рекламу азартных игр и пари обязали сопровождать предупреждением о возможной зависимости. В радиорекламе оно должно звучать не менее трех секунд, в видеорекламе — не менее пяти секунд и занимать не менее 7% площади кадра. В печатной и интернет-рекламе предупреждение должно занимать минимум 7% рекламной площади.

Другие законы

Обновили правила заселения в отели

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Главное нововведение — теперь можно заселяться без паспорта или водительского удостоверения. Вместо бумажных документов достаточно предъявить цифровой ID в MAX.

Обязанность заселять таким способом вводят поэтапно. С 1 сентября 2026 года она действует для всех гостиниц с номерным фондом более 50 номеров. Для небольших средств размещения (до 50 номеров) отсрочка — до 1 сентября 2028 года.

Новые правила также упрощают заселение семей с детьми. Ребенка могут поселить на основании сведений из свидетельства о рождении или паспорта, которые родители предъявляют через сервис.

Имущество уехавших за границу россиян начнут арестовывать

С 1 сентября в России начал действовать закон, который позволяет арестовывать имущество и счета граждан, находящихся за границей, если они совершили административные правонарушения. Под действие закона подпадают дела о дискредитации ВС РФ, призывах к санкциям, пропаганде нацистской символики и неуплате штрафов за такие нарушения.

Арест налагают не только на недвижимость, но и на деньги на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Мера действует уже на стадии составления административного протокола, без ожидания решения суда.

Судебные дела рассматривают заочно. Если обвиняемого невозможно уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на адвоката возмещают за счет федерального бюджета.

Вступил в силу первый закон об искусственном интеллекте

С 1 сентября 2026 года в России начал действовать первый закон, который регулирует сферу искусственного интеллекта. Его приняли, чтобы создать единые правила для разработки и использования нейросетей в стране.

Закон затрагивает не все программы с искусственным интеллектом, а только самые крупные модели — те, которые могут решать широкий круг задач на уровне человека. Мелкие узкоспециализированные алгоритмы под действие закона не попадают.

Помимо этого, ввели две категории для российских моделей ИИ — суверенные и национальные. Обе должны разрабатываться российскими компаниями, но для суверенной модели требования строже: всё — от разработки до хранения данных — должно быть полностью локализовано в России.

С 1 сентября разработчики таких моделей могут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе на доступ к государственным базам данных для обучения нейросетей.

Закон также разрешает использовать для обучения нейросетей тексты, картинки и музыку, защищенные авторским правом. Это не считается нарушением, если материалы использованы для анализа и сравнения.

Крупные интернет-площадки с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны дать авторам возможность маркировать контент, созданный с помощью ИИ. Это не обязанность, а именно возможность — ставить метку или нет, решает сам автор.