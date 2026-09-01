НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

ю-з.

 754мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Сборы первоклассника
Отмена ДЗ
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Полезная памятка мамам и папам
Кандидаты в Госдуму
Студенты из Африки
Похоронили утонувшего подростка
Афиша концертов
Город 1 сентября Онлайн-трансляция Букеты, банты и первый звонок: как Ярославль встречает 1 сентября

Букеты, банты и первый звонок: как Ярославль встречает 1 сентября

Ведем онлайн-репортаж с линейки

397

Букеты, белые банты, парадные рубашки и немного волнения — Ярославль встречает 1 сентября.

Следим за событиями в нашем онлайн-репортаже.

Анастасия Вязигина

Переход ребенка в школу — это всегда дело затратное. Родители только успевают выдохнуть после выпускных из детского сада, как наступает пора собираться в школу.

Наряд на линейку, канцелярия, букет для учителя — на все это взрослым приходится выделять из кошелька немалую сумму. Мама семилетки из Ярославля рассказала 76.RU, во сколько обошлись сборы первоклассника в 2026-м:

  • на покупку одежды — 15-17 тысяч рублей. Требовалось потратиться на парадную, повседневную и спортивную;

  • наряд на линейку в честь 1 сентября обошелся примерно в 6000 рублей: рубашка — 1700 рублей, брюки и ботинки по 2000 рублей;

  • на спортивный костюм улетело 3000 рублей;

  • стрижка на линейку — 700 рублей;

  • канцелярия — 5000 рублей;

  • портфель со скидкой — 2000 рублей;

  • осталось купить обувь и букет учителю.

Ярославна рассказала, в какую сумму обошлись сборы ребенка в первый класс | Источник: читательница 76.RU КсенияЯрославна рассказала, в какую сумму обошлись сборы ребенка в первый класс | Источник: читательница 76.RU Ксения

Ярославна рассказала, в какую сумму обошлись сборы ребенка в первый класс

Источник:

читательница 76.RU Ксения

Обсудить
Анастасия Вязигина

Школьница напала на учительницу во время линейки в Красноярском крае. Что известно:

  • Во время линейки в школе города Канска ученица распылила перцовый баллончик, напала с ножом на учителей и школьников и подожгла дверь.

  • Семь человек пострадали, пятеро из них — дети, сообщили в Минздраве. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

  • По данным NGS24.RU, линейку в этой школе отменили, а в школах Красноярска на входе начали проверять сумки.

  • Нападавшая — ученица 7 класса, сообщает Межрегиональный центр по правам детей. Ей помешал кто-то из родителей.

  • Жертвой нападения стал один из самых опытных педагогов школы.

  • В учреждении комментировать ситуацию отказались, но сообщили, что «все службы работают на месте».

Обсудить
Ксения Ткаченко

А вы ведете сегодня ребенка в школу?

Да, в первый класс!
Да, иду вместе на линейку
Ребенок идет в школу сам
Нет, дети выросли
У меня нет детей
Я — учитель
Обсудить
Анастасия Вязигина

Запрет парковки

На время проведения линеек в Ярославле у школ запретили парковку. Меры ввели для обеспечения необходимого уровня безопасности

«В районе школ с 19:00 31 августа до 16:00 1 сентября (до окончания мероприятий) вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — прокомментировали в мэрии.

Парковку запретили у школы № 73 в Индустриальном переулке, 10 | Источник: мэрия ЯрославляПарковку запретили у школы № 73 в Индустриальном переулке, 10 | Источник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
+14
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Источник: мэрия ЯрославляИсточник: мэрия Ярославля
Обсудить
Анастасия Вязигина

Кто остался без школьной линейки

В средних школах № 37 и № 66 в Ярославле в этом году школьники остались без линейки. Дело в том, что учебные учреждения закрыты на ремонт.

На время работ учеников перераспределили в другие школы: из 37-ой классы учеников раскидали по образовательному комплексу № 19, из 66-ой — в 93-ю школу.

Школа № 37 находится на улице Советской, 66 в Ленинском районе. Вторая — во Фрунзенском на Суздальском шоссе, 15.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Традиционно в День знаний в десятках регионах России ограничили продажу алкоголя. Однако в Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской областях, Москве, Подмосковье и ряде других городов запрета нет.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Лучшая школа Ярославля

Накануне начала учебного года ярославская школа попала в топ-200 лучших в России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году. Статистику опубликовали аналитики агентства RAEX.

В рейтинге участвовали школы со всей страны. Оценивался уровень количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

В топ попала средняя школа № 33 им. К. Марса с углубленным изучением математики в Ярославле. Она заняла 173-е место.

Обсудить
Анастасия Вязигина

А первый раз в первый класс идут свыше 12 тысяч малышей.

Обсудить
Анастасия Вязигина

В 2026-м году День знаний начался для 141 тысячи школьников Ярославской области.

Обсудить
Анастасия Вязигина

Обращение губернатора

В день знаний Михаил Евраев напомнил о строительстве новых школ в регионе и поздравил школьников с праздником.

«В этом году сдаем новый корпус школы в Угличе и начали строительство школы на 1100 мест в Красном Бору. <…> Приводим в порядок 28 школ, 5 детских садов и 6 зданий колледжей. Параллельно обновляем материальную базу, пополняем парк школьных автобусов», — рассказал губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Поздравляю всех с Днем знаний! Школьникам желаю интересного учебного года, новых друзей и хороших оценок. Педагогам — благодарных учеников и сил, а родителям — радости за успехи своих детей!

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области
Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
1 Сентября Школа День знаний
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
9 минут
Желаю в День знаний Великих открытий, Здоровья, друзей Только верных, событий Отличных, старанья, Везенья, терпенья, Бесценного опыта И вдохновенья!
Гость
12 минут
Почему сегодня Петя Просыпался десять раз? Потому что он сегодня Поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, А теперь он новичок. У него на новой куртке Отложной воротничок.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Рекомендуем