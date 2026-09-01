Букеты, банты и первый звонок: как Ярославль встречает 1 сентября

Букеты, белые банты, парадные рубашки и немного волнения — Ярославль встречает 1 сентября.
Следим за событиями в нашем онлайн-репортаже.
Переход ребенка в школу — это всегда дело затратное. Родители только успевают выдохнуть после выпускных из детского сада, как наступает пора собираться в школу.
Наряд на линейку, канцелярия, букет для учителя — на все это взрослым приходится выделять из кошелька немалую сумму. Мама семилетки из Ярославля рассказала 76.RU, во сколько обошлись сборы первоклассника в 2026-м:
на покупку одежды — 15-17 тысяч рублей. Требовалось потратиться на парадную, повседневную и спортивную;
наряд на линейку в честь 1 сентября обошелся примерно в 6000 рублей: рубашка — 1700 рублей, брюки и ботинки по 2000 рублей;
на спортивный костюм улетело 3000 рублей;
стрижка на линейку — 700 рублей;
канцелярия — 5000 рублей;
портфель со скидкой — 2000 рублей;
осталось купить обувь и букет учителю.
Школьница напала на учительницу во время линейки в Красноярском крае. Что известно:
Во время линейки в школе города Канска ученица распылила перцовый баллончик, напала с ножом на учителей и школьников и подожгла дверь.
Семь человек пострадали, пятеро из них — дети, сообщили в Минздраве. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.
По данным NGS24.RU, линейку в этой школе отменили, а в школах Красноярска на входе начали проверять сумки.
Нападавшая — ученица 7 класса, сообщает Межрегиональный центр по правам детей. Ей помешал кто-то из родителей.
Жертвой нападения стал один из самых опытных педагогов школы.
В учреждении комментировать ситуацию отказались, но сообщили, что «все службы работают на месте».
А вы ведете сегодня ребенка в школу?
Запрет парковки
На время проведения линеек в Ярославле у школ запретили парковку. Меры ввели для обеспечения необходимого уровня безопасности
«В районе школ с 19:00 31 августа до 16:00 1 сентября (до окончания мероприятий) вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — прокомментировали в мэрии.
Кто остался без школьной линейки
В средних школах № 37 и № 66 в Ярославле в этом году школьники остались без линейки. Дело в том, что учебные учреждения закрыты на ремонт.
На время работ учеников перераспределили в другие школы: из 37-ой классы учеников раскидали по образовательному комплексу № 19, из 66-ой — в 93-ю школу.
Школа № 37 находится на улице Советской, 66 в Ленинском районе. Вторая — во Фрунзенском на Суздальском шоссе, 15.
Традиционно в День знаний в десятках регионах России ограничили продажу алкоголя. Однако в Ярославской, Костромской, Ивановской, Тверской областях, Москве, Подмосковье и ряде других городов запрета нет.
Лучшая школа Ярославля
Накануне начала учебного года ярославская школа попала в топ-200 лучших в России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году. Статистику опубликовали аналитики агентства RAEX.
В рейтинге участвовали школы со всей страны. Оценивался уровень количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
В топ попала средняя школа № 33 им. К. Марса с углубленным изучением математики в Ярославле. Она заняла 173-е место.
А первый раз в первый класс идут свыше 12 тысяч малышей.
В 2026-м году День знаний начался для 141 тысячи школьников Ярославской области.
Обращение губернатора
В день знаний Михаил Евраев напомнил о строительстве новых школ в регионе и поздравил школьников с праздником.
«В этом году сдаем новый корпус школы в Угличе и начали строительство школы на 1100 мест в Красном Бору. <…> Приводим в порядок 28 школ, 5 детских садов и 6 зданий колледжей. Параллельно обновляем материальную базу, пополняем парк школьных автобусов», — рассказал губернатор.
Поздравляю всех с Днем знаний! Школьникам желаю интересного учебного года, новых друзей и хороших оценок. Педагогам — благодарных учеников и сил, а родителям — радости за успехи своих детей!