Букеты, банты и первый звонок: как Ярославль встречает 1 сентября

Переход ребенка в школу — это всегда дело затратное. Родители только успевают выдохнуть после выпускных из детского сада, как наступает пора собираться в школу.

Наряд на линейку, канцелярия, букет для учителя — на все это взрослым приходится выделять из кошелька немалую сумму. Мама семилетки из Ярославля рассказала 76.RU, во сколько обошлись сборы первоклассника в 2026-м: