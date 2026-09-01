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Происшествия Школьница с ножом напала на учителей в Красноярском крае: всё случилось во время торжественной линейки

Школьница с ножом напала на учителей в Красноярском крае: всё случилось во время торжественной линейки

Сейчас в учреждении работают силовики

В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Школьница в Канске напала с ножом на учителей во время торжественной линейки. Сейчас в учреждении работают силовики. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Очевидцы сообщили о происшествии местному телеканалу «Пятый Канский» сегодня утром. Во время линейки подросток распылила перцовый баллончик и начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар и подожгла дверь в учреждении.

Сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии. К зданию приехала полиция, скорая помощь и реанимация.

В настоящее время неизвестно о причинах нападения и точной информации о пострадавших. Наши коллеги из NGS24.RU связались с администрацией школы. Там подтвердили только, что на месте работают экстренные службы.

В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства.

«Мы еще выясняем, мы ответим обязательно, приготовим комментарии, уже многие звонили. Пока ничего не можем сказать, разбираемся», — сказали NGS24.RU в пресс-службе полиции.

Обновлено 8:44 (мск): После нападения в канской школе пострадали семь человек. Об этом NGS24.RU рассказали в Минздраве.

«В Канскую межрайонную больницу было доставлено 7 пострадавших, 5 детей и 2 взрослых. Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», — сообщили в ведомстве.

После случившегося линейку в школе отменили. Все подробности об инциденте наши коллеги рассказывают в этом онлайн-репортаже.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа День знаний 1 Сентября Нападение Полиция МВД
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Она была против, или Za?!
Гость
4 минуты
Возможно, она не хочет ждать прЕлета чего-то куда-то... Ибо это "массАвое скАпление...!".
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Гость
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