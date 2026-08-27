Откачивали: в Ярославле из Которосли вытащили двух подростков

В Ярославле спасли двух тонувших подростков Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

В Ярославле 26 августа спасли двух подростков, тонувших в Которосли. Происшествие случилось в 18:30 на Центральном пляже на улице Подзеленье. Участниками ЧП стали мальчики 14 и 15 лет.

«Один мальчик ушел под воду, второй еще находился на поверхности. Спасатели — Артем Чистов, Анастасия Кучапина, Алина Полякова, услышав крики о помощи, бросились в воду. Одного подростка, используя спасательный круг, доставили на берег, за вторым спасатель Артем Чистов нырял. Обнаружив его под водой, вытащил на берег и до приезда скорой медицинской помощи спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию», — рассказали обстоятельства происшествия в Ярославском обществе спасения на водах.

Известно, что мальчики купались одни без компании и без родителей, один из них не умел плавать.

Обоих подростков доставили в отделение реанимации областной детской клинической больницы.