НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Происшествия Откачивали: в Ярославле из Которосли вытащили двух подростков

Откачивали: в Ярославле из Которосли вытащили двух подростков

Спасатели рассказали подробности происшествия

1 507
В Ярославле спасли двух тонувших подростков | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской областиВ Ярославле спасли двух тонувших подростков | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

В Ярославле спасли двух тонувших подростков

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

В Ярославле 26 августа спасли двух подростков, тонувших в Которосли. Происшествие случилось в 18:30 на Центральном пляже на улице Подзеленье. Участниками ЧП стали мальчики 14 и 15 лет.

«Один мальчик ушел под воду, второй еще находился на поверхности. Спасатели — Артем Чистов, Анастасия Кучапина, Алина Полякова, услышав крики о помощи, бросились в воду. Одного подростка, используя спасательный круг, доставили на берег, за вторым спасатель Артем Чистов нырял. Обнаружив его под водой, вытащил на берег и до приезда скорой медицинской помощи спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию», — рассказали обстоятельства происшествия в Ярославском обществе спасения на водах.

Известно, что мальчики купались одни без компании и без родителей, один из них не умел плавать.

Обоих подростков доставили в отделение реанимации областной детской клинической больницы.

Напомним, 30 июля спасатели в Ярославле помогли трем школьникам, которые решили искупаться в грозу. Это было около 20 часов, ребята были на пляже одни. По словам спасателей, один из них очень сильно замерз. Всех троих взяли на пост отогреть. Вскоре ребят забрали родители.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Тонущие люди Группа подростков
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
27 августа, 21:09
Хорошо, что хорошо заканчивается.. Здоровья деткам
Гость
27 августа, 21:08
Родители а вы где были? Почему детки были одни на воде.... Такой холод уже не до купаний
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
«Чем дальше, тем сложнее с бензином»: компания друзей рванула на Алтай на машинах в разгар топливного кризиса
Наталья Чалкова
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Рекомендуем