Погода на 1 сентября покажет, какой будет вся осень: народные приметы

Начало сентября в деревнях приходилось на активную уборку корнеплодов и подготовку запасов к холодам Источник: GPT

1 сентября в народном календаре называли Феклой Свекольницей. Встречались и другие названия — Андрей Тепляк, Тепляк или Андрей Стратилат. Первое связано с началом уборки свеклы, а второе — с теплым южным ветром, который в эту пору был особенно важен для созревания овса.

К началу сентября летние работы постепенно уступали место осенним. Крестьяне выкапывали корнеплоды, занимались запасами на зиму, оценивали собранный урожай и готовили хозяйство к первым холодам. Из свеклы готовили борщ, ботвинью и другие привычные блюда.

По церковному календарю 1 сентября вспоминают мучеников Тимофея, Агапия и Феклу, живших в начале IV века и пострадавших во время гонений на христиан. В этот же день чтят Андрея Стратилата и воинов, погибших вместе с ним.

Что нельзя делать 1 сентября

С Феклой Свекольницей связывали несколько бытовых запретов. Их последствия относились исключительно к области народных поверий, однако в старину старались лишний раз не испытывать судьбу:

сплетничать и обсуждать людей за спиной — считалось, что такие разговоры могут обернуться неприятностями и денежными проблемами;

ссориться, ругаться и злословить — по народным представлениям, начавшийся конфликт мог надолго испортить отношения;

чинить одежду или обувь непосредственно перед дальней дорогой — существовало поверье, что после этого путешествие пройдет неудачно;

совершать крупные и необязательные покупки — верили, что после больших трат могут возникнуть финансовые сложности;

жаловаться на свою жизнь — в народе опасались, что это лишь умножит поводы для недовольства;

долго смотреть на огонь — с этим связывали поверье о возможных проблемах со зрением.

Теплый ветер в этот день связывали с созреванием овса и пытались по нему судить о наступающей осени Источник: GPT

Что можно делать 1 сентября

Первый день осени был прежде всего рабочим. Большая часть традиций Феклы Свекольницы связана с урожаем, запасами и завершением летних хозяйственных дел:

убирать свеклу и другие поспевшие корнеплоды — к началу сентября для них наступало время сбора;

заниматься домашними заготовками — собранный урожай старались сохранить на осень и зиму;

готовить блюда из свеклы — на столе могли появиться борщ, ботвинья и другие блюда из свежего урожая;

готовить огород и растения к первым холодам — сезон постепенно переходил от сбора урожая к осенним работам;

подводить итоги летних трудов — оценивать запасы и решать, что еще необходимо успеть до наступления холодов;

просить прощения и мириться — такой обычай связывали с желанием войти в новый сезон без старых обид;

играть свадьбы — существовало поверье, что союз, заключенный на Феклу, окажется особенно крепким.

Один из наиболее колоритных обычаев был связан с овсом. Несколько связок приносили с поля и оставляли в разных частях дома, а иногда и возле конюшни. Такой сноп воспринимался как символ благополучия и своеобразный домашний оберег.

Существовало и поверье, связанное с исполнением желаний. В старину считали, что 1 сентября можно загадать самое сокровенное, произнести его над тлеющими угольками, затем погасить их колодезной водой и закопать под молодым деревом. Если рядом не было сада, угольки могли оставить в земле возле домашнего растения. По народным представлениям, такой обряд должен был помочь задуманному исполниться.

Туман и отлет птиц относились к природным признакам, по которым в старину пытались угадать характер будущей зимы Источник: GPT

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно 1 сентября наблюдали за небом, ветром, туманом и поведением птиц. По этим признакам пытались представить, какой окажется осень и как быстро после нее наступит зима:

какая погода стоит 1 сентября — такой, по поверью, будет и осень;

ясный и сухой день — к теплому сентябрю и долгому бабьему лету;

пасмурное небо — к ранней, сырой и прохладной осени;

южный ветер — к долгому теплу и хорошему урожаю овса;

густой туман утром — к снежной зиме;

утренний заморозок — к раннему приходу зимних холодов;

журавли потянулись на юг — к ранней и холодной зиме;

трава к началу сентября остается зеленой — к мягкой зиме;

золотистый или розовый закат — к хорошей погоде в ближайшие дни;

месяц повернут «рогами» вверх — к ясной погоде, вниз — к ненастью.