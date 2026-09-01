Погода на 1 сентября покажет, какой будет вся осень: народные приметы

1 сентября в народном календаре называли Феклой Свекольницей. Встречались и другие названия — Андрей Тепляк, Тепляк или Андрей Стратилат. Первое связано с началом уборки свеклы, а второе — с теплым южным ветром, который в эту пору был особенно важен для созревания овса.
К началу сентября летние работы постепенно уступали место осенним. Крестьяне выкапывали корнеплоды, занимались запасами на зиму, оценивали собранный урожай и готовили хозяйство к первым холодам. Из свеклы готовили борщ, ботвинью и другие привычные блюда.
По церковному календарю 1 сентября вспоминают мучеников Тимофея, Агапия и Феклу, живших в начале IV века и пострадавших во время гонений на христиан. В этот же день чтят Андрея Стратилата и воинов, погибших вместе с ним.
Что нельзя делать 1 сентября
С Феклой Свекольницей связывали несколько бытовых запретов. Их последствия относились исключительно к области народных поверий, однако в старину старались лишний раз не испытывать судьбу:
сплетничать и обсуждать людей за спиной — считалось, что такие разговоры могут обернуться неприятностями и денежными проблемами;
ссориться, ругаться и злословить — по народным представлениям, начавшийся конфликт мог надолго испортить отношения;
чинить одежду или обувь непосредственно перед дальней дорогой — существовало поверье, что после этого путешествие пройдет неудачно;
совершать крупные и необязательные покупки — верили, что после больших трат могут возникнуть финансовые сложности;
жаловаться на свою жизнь — в народе опасались, что это лишь умножит поводы для недовольства;
долго смотреть на огонь — с этим связывали поверье о возможных проблемах со зрением.
Что можно делать 1 сентября
Первый день осени был прежде всего рабочим. Большая часть традиций Феклы Свекольницы связана с урожаем, запасами и завершением летних хозяйственных дел:
убирать свеклу и другие поспевшие корнеплоды — к началу сентября для них наступало время сбора;
заниматься домашними заготовками — собранный урожай старались сохранить на осень и зиму;
готовить блюда из свеклы — на столе могли появиться борщ, ботвинья и другие блюда из свежего урожая;
готовить огород и растения к первым холодам — сезон постепенно переходил от сбора урожая к осенним работам;
подводить итоги летних трудов — оценивать запасы и решать, что еще необходимо успеть до наступления холодов;
просить прощения и мириться — такой обычай связывали с желанием войти в новый сезон без старых обид;
играть свадьбы — существовало поверье, что союз, заключенный на Феклу, окажется особенно крепким.
Один из наиболее колоритных обычаев был связан с овсом. Несколько связок приносили с поля и оставляли в разных частях дома, а иногда и возле конюшни. Такой сноп воспринимался как символ благополучия и своеобразный домашний оберег.
Существовало и поверье, связанное с исполнением желаний. В старину считали, что 1 сентября можно загадать самое сокровенное, произнести его над тлеющими угольками, затем погасить их колодезной водой и закопать под молодым деревом. Если рядом не было сада, угольки могли оставить в земле возле домашнего растения. По народным представлениям, такой обряд должен был помочь задуманному исполниться.
Народные приметы о погоде
Особенно внимательно 1 сентября наблюдали за небом, ветром, туманом и поведением птиц. По этим признакам пытались представить, какой окажется осень и как быстро после нее наступит зима:
какая погода стоит 1 сентября — такой, по поверью, будет и осень;
ясный и сухой день — к теплому сентябрю и долгому бабьему лету;
пасмурное небо — к ранней, сырой и прохладной осени;
южный ветер — к долгому теплу и хорошему урожаю овса;
густой туман утром — к снежной зиме;
утренний заморозок — к раннему приходу зимних холодов;
журавли потянулись на юг — к ранней и холодной зиме;
трава к началу сентября остается зеленой — к мягкой зиме;
золотистый или розовый закат — к хорошей погоде в ближайшие дни;
месяц повернут «рогами» вверх — к ясной погоде, вниз — к ненастью.
Фекла Свекольница приходилась на самое начало осени, поэтому в народном календаре этот день оказался тесно связан и с урожаем, и с переменами погоды. Летние работы еще не закончились окончательно, но хозяйство уже постепенно перестраивалось на новый сезон.