НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

ясная погода, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-в.

 754мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Похоронили утонувшего подростка
Студенты из Африки
Продажа Центрального рынка
Полезная памятка мамам и папам
Суд по смертельному ДТП
Спасли львицу
Кандидаты в Госдуму
Афиша концертов
Осень Погода на 1 сентября покажет, какой будет вся осень: народные приметы

Погода на 1 сентября покажет, какой будет вся осень: народные приметы

В первый день осеннего сезона убирали свеклу, следили за теплым ветром и готовили запасы к холодам

162
Начало сентября в деревнях приходилось на активную уборку корнеплодов и подготовку запасов к холодам | Источник: GPTНачало сентября в деревнях приходилось на активную уборку корнеплодов и подготовку запасов к холодам | Источник: GPT

Начало сентября в деревнях приходилось на активную уборку корнеплодов и подготовку запасов к холодам

Источник:

GPT

1 сентября в народном календаре называли Феклой Свекольницей. Встречались и другие названия — Андрей Тепляк, Тепляк или Андрей Стратилат. Первое связано с началом уборки свеклы, а второе — с теплым южным ветром, который в эту пору был особенно важен для созревания овса.

К началу сентября летние работы постепенно уступали место осенним. Крестьяне выкапывали корнеплоды, занимались запасами на зиму, оценивали собранный урожай и готовили хозяйство к первым холодам. Из свеклы готовили борщ, ботвинью и другие привычные блюда.

По церковному календарю 1 сентября вспоминают мучеников Тимофея, Агапия и Феклу, живших в начале IV века и пострадавших во время гонений на христиан. В этот же день чтят Андрея Стратилата и воинов, погибших вместе с ним.

Что нельзя делать 1 сентября

С Феклой Свекольницей связывали несколько бытовых запретов. Их последствия относились исключительно к области народных поверий, однако в старину старались лишний раз не испытывать судьбу:

  • сплетничать и обсуждать людей за спиной — считалось, что такие разговоры могут обернуться неприятностями и денежными проблемами;

  • ссориться, ругаться и злословить — по народным представлениям, начавшийся конфликт мог надолго испортить отношения;

  • чинить одежду или обувь непосредственно перед дальней дорогой — существовало поверье, что после этого путешествие пройдет неудачно;

  • совершать крупные и необязательные покупки — верили, что после больших трат могут возникнуть финансовые сложности;

  • жаловаться на свою жизнь — в народе опасались, что это лишь умножит поводы для недовольства;

  • долго смотреть на огонь — с этим связывали поверье о возможных проблемах со зрением.

Теплый ветер в этот день связывали с созреванием овса и пытались по нему судить о наступающей осени | Источник: GPTТеплый ветер в этот день связывали с созреванием овса и пытались по нему судить о наступающей осени | Источник: GPT

Теплый ветер в этот день связывали с созреванием овса и пытались по нему судить о наступающей осени

Источник:

GPT

Что можно делать 1 сентября

Первый день осени был прежде всего рабочим. Большая часть традиций Феклы Свекольницы связана с урожаем, запасами и завершением летних хозяйственных дел:

  • убирать свеклу и другие поспевшие корнеплоды — к началу сентября для них наступало время сбора;

  • заниматься домашними заготовками — собранный урожай старались сохранить на осень и зиму;

  • готовить блюда из свеклы — на столе могли появиться борщ, ботвинья и другие блюда из свежего урожая;

  • готовить огород и растения к первым холодам — сезон постепенно переходил от сбора урожая к осенним работам;

  • подводить итоги летних трудов — оценивать запасы и решать, что еще необходимо успеть до наступления холодов;

  • просить прощения и мириться — такой обычай связывали с желанием войти в новый сезон без старых обид;

  • играть свадьбы — существовало поверье, что союз, заключенный на Феклу, окажется особенно крепким.

Один из наиболее колоритных обычаев был связан с овсом. Несколько связок приносили с поля и оставляли в разных частях дома, а иногда и возле конюшни. Такой сноп воспринимался как символ благополучия и своеобразный домашний оберег.

Существовало и поверье, связанное с исполнением желаний. В старину считали, что 1 сентября можно загадать самое сокровенное, произнести его над тлеющими угольками, затем погасить их колодезной водой и закопать под молодым деревом. Если рядом не было сада, угольки могли оставить в земле возле домашнего растения. По народным представлениям, такой обряд должен был помочь задуманному исполниться.

Туман и отлет птиц относились к природным признакам, по которым в старину пытались угадать характер будущей зимы | Источник: GPTТуман и отлет птиц относились к природным признакам, по которым в старину пытались угадать характер будущей зимы | Источник: GPT

Туман и отлет птиц относились к природным признакам, по которым в старину пытались угадать характер будущей зимы

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно 1 сентября наблюдали за небом, ветром, туманом и поведением птиц. По этим признакам пытались представить, какой окажется осень и как быстро после нее наступит зима:

  • какая погода стоит 1 сентября — такой, по поверью, будет и осень;

  • ясный и сухой день — к теплому сентябрю и долгому бабьему лету;

  • пасмурное небо — к ранней, сырой и прохладной осени;

  • южный ветер — к долгому теплу и хорошему урожаю овса;

  • густой туман утром — к снежной зиме;

  • утренний заморозок — к раннему приходу зимних холодов;

  • журавли потянулись на юг — к ранней и холодной зиме;

  • трава к началу сентября остается зеленой — к мягкой зиме;

  • золотистый или розовый закат — к хорошей погоде в ближайшие дни;

  • месяц повернут «рогами» вверх — к ясной погоде, вниз — к ненастью.

Фекла Свекольница приходилась на самое начало осени, поэтому в народном календаре этот день оказался тесно связан и с урожаем, и с переменами погоды. Летние работы еще не закончились окончательно, но хозяйство уже постепенно перестраивалось на новый сезон.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Рекомендуем