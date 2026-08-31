В Таиланде нашли мертвым россиянина: мужчина пролежал в комнате не меньше трех дней. Новости 31 августа

Экстренные службы прибыли на место, после того, как туристы сообщили об обнаружении тела россиянина Источник: Kathu Police

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 августа.

Более 10 человек без вести пропали после наводнения в нацпарке Гранд-Каньон

В национальном парке Гранд-Каньон около 15 человек числятся пропавшими без вести, а десятки людей были эвакуированы. Все произошло после внезапного наводнения, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на «Службу национальных парков» (NPS).

Наводнение нанесло значительный ущерб некоторым участкам каньона, смыв большие валуны, металлические конструкции и другой мусор в реку Колорадо.

Представители национального парка Гранд-Каньон вместе с департаментом общественной безопасности Аризоны проводят эвакуацию и принимают меры по реагированию на происшествие. Также там сейчас ищут людей, которые могли оказаться в пострадавшей зоне.

По информации телеканала, после наводнения, которое нанесло серьезный ущерб, сотрудники парка эвакуировали не менее 62 туристов из популярной зоны для посещения.

России грозят наводнения уже этой осенью

Осенью в России могут произойти новые наводнения, предупредил Владимир Семенов, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН. Он объяснил, что аномальная погода — основная причина этих стихийных бедствий.

«Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — сказал Семенов в разговоре с ТАСС.

Ученый также подчеркнул, что осенью по всей стране учащаются ливни. Зоны с повышенной активностью циклонов находятся в западной и восточной частях страны, куда приходят атлантические и тихоокеанские циклоны соответственно.

Кроме того, он обратил внимание на аномально раннее или позднее наступление морозов и установление снежного покрова. Эти отклонения от сезонных норм часто негативно влияют на экосистемы и сельское хозяйство.

Новогодние праздники в 2027 году станут короче

Новогодние праздники в России в этом году будут короче, чем в прошлом. Согласно проекту производственного календаря, выходные продлятся всего 11 дней.

Зимние каникулы для россиян начнутся начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января 2027 года включительно, что составляет 11 дней отдыха.

В прошлом году праздничный период длился 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В этом году каникулы могут сократить на один день. Впрочем, проект производственного календаря на данный момент ещё не утверждён окончательно.

Пять видов рака планируют победить в ближайшие несколько лет

В течение ближайших трех-шести лет можно будет победить рак кожи, мочевого пузыря, толстой кишки, прямой кишки и мелкоклеточный рак легких с помощью новой иммунной терапии. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«За все виды рака я не берусь сейчас говорить, но вот те, которые нам известны: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак, соответственно, здесь, по всей видимости, с определенной степенью достоверности можно говорить, что мы должны прийти в течение трех-шести лет именно к такому результату», — сказал Гинцбург в разговоре с РИА «Новости».

Он уточнил, что новая иммунная терапия включает в себя персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек, которые могут стать эффективным средством в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Приставы начнут получать новые данные о работе банков с должниками

С 1 сентября банки и микрофинансовые организации обязаны будут передавать данные о работе с просроченной задолженностью в Федеральную службу судебных приставов. Первый отчет кредиторы направят в ведомство в апреле 2027 года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей банковского и микрофинансового секторов.

Эти нововведения являются частью системы контроля ФССП за взысканием долгов финансовыми организациями. Надзор был введен с марта 2024 года, когда банки и МФО начали включать информацию о своей работе с должниками в специальный реестр.

Отчеты будут предоставляться приставам дважды в год. В них кредиторы должны указывать данные о своей деятельности, числе клиентов с просрочкой, переданных долгах и привлеченных представителях. Кроме того, организации обязаны сообщать о случаях прекращения контактов с должниками по их заявлениям, а также о жалобах клиентов на незаконные действия при взыскании задолженности.

Представители рынка уточнили, что отчеты не содержат персональных данных конкретных заемщиков, а содержат только сводную статистику.

За несоблюдение новых требований предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц они составят от 20 до 200 тысяч рублей и могут включать дисквалификацию на срок до года. Для юридических лиц штрафы могут достигать 500 тысяч рублей.

Когда стоит требовать перерасчет за отключенное отопление

Временное отключение отопления в жилых домах разрешено лишь в строго оговоренные сроки. Если эти сроки нарушаются, жильцы имеют право на снижение платы за тепло. Об этом заявил юрист по жилищным вопросам Сергей Алексеев.

«Согласно правилам предоставления коммунальных услуг суммарная продолжительность перерывов не должна превышать 24 часа в течение месяца… Поэтому важно сразу сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации и зафиксировать время обращения», — подчеркнул юрист.

Алексеев также добавил, что даже для кратковременных отключений установлены ограничения, которые зависят от температуры в квартире. Отопление нельзя отключать более чем на 16 часов при температуре от +12 градусов, на 8 часов — при температуре от +10 до +12 градусов и на 4 часа — при температуре ниже +10 градусов.

Закон разрешает только кратковременные отключения отопления, вызванные аварийными ситуациями, плановым ремонтом или техническим обслуживанием теплосетей.

Предоставление коммунальных услуг в России регулируется постановлением Правительства РФ № 354. Согласно этому документу, за каждый час превышения допустимого времени перерыва в отоплении ежемесячная плата за эту услугу должна уменьшаться на 0,15% от начисленной суммы. Если управляющая компания необоснованно отказывает в перерасчете, можно обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или суд.

Кто получит доплату к пенсии из бюджета

Все неработающие пенсионеры имеют право на доплату к пенсии. Это обусловлено тем, что их доход не может быть ниже прожиточного минимума. Подробнее об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему из бюджета доплачивается [сумма] до прожиточного минимума пенсионера», — сказал депутат.

Он также напомнил, что если у человека нет трудового стажа и необходимых пенсионных баллов, он имеет право на социальную пенсию по старости. Эта пенсия назначается на пять лет позже страховой и доводится до уровня прожиточного минимума за счет региональных и федеральных выплат.

По данным на 2026 год, базовый федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16,3 тысячи рублей. Однако итоговый размер выплат зависит от региона. Например, в Москве он достигает почти 19 тысяч рублей, в Московской области — 17,4 тысячи рублей, а в Чукотском автономном округе — 42,5 тысячи рублей.

В Таиланде нашли мертвым россиянина

Мужчину из России нашли мертвым в кондоминиуме в районе Кату в Таиланде. По предварительным данным, следов насилия на месте происшествия не обнаружено, сообщает издание Khaosod.

О теле туриста в полицию Пхукета сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники полиции, представители местной администрации, а также эксперт-криминалист из медучреждения «Вачира Пхукет».

В комнате мужчины не было ничего, что указывало на грабеж или борьбу. Личные вещи покойного остались нетронутыми.

По данным специалистов, смерть наступила ориентировочно за трое суток до момента обнаружения тела. Однако эту информацию еще предстоит подтвердить, как и выяснить точные причины гибели россиянина.

Его останки отправили в больницу на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об извещении родственников погибшего и последующей отправке тела на родину.