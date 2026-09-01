НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 755мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Похоронили утонувшего подростка
Студенты из Африки
Продажа Центрального рынка
Полезная памятка мамам и папам
Суд по смертельному ДТП
Спасли львицу
Кандидаты в Госдуму
Афиша концертов
Образование Обзор Открытки на 1 Сентября: 25 поздравлений с Днем знаний в картинках

Открытки на 1 Сентября: 25 поздравлений с Днем знаний в картинках

Скачайте их бесплатно и поделитесь со всеми причастными

2 668
Вот вам, школьники, одна проверенная примета: тот, кто не подарит учительнице открытку на 1 Сентября, будет бегать за ней до выпускного | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВот вам, школьники, одна проверенная примета: тот, кто не подарит учительнице открытку на 1 Сентября, будет бегать за ней до выпускного | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вот вам, школьники, одна проверенная примета: тот, кто не подарит учительнице открытку на 1 Сентября, будет бегать за ней до выпускного

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В жизни каждого школьника (а заодно и учителя) рано или поздно наступает тот день, когда приходится попрощаться с безудержным летним отдыхом и занять свое место за партой. В этот день все точно знают, по ком звонит колокол (точнее, звенит звонок), а саму дату — 1 сентября — не спутаешь ни с какой другой. Ну когда еще на улицы высыпает столько нарядных школьников всех возрастов?

В этот день девочки наводят неотразимые прически, мальчики стараются выглядеть опрятно хотя бы один раз в учебном году, все без исключения делают цветочное подношение своим учителям. Но все эти старания теряют лоск, если не подкрепить их открытками. Чтобы весь год педагоги были более снисходительными, а у учеников все знания отскакивали от зубов, мы и подготовили открытки на 1 Сентября. В нашей подборке вы их можете бесплатно скачать и отправить всем, кто этого заслуживает.

Ладно, насчет знаний мы погорячились — для этого надо всё же учиться. Но открытки на День знаний всё равно подарите!

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Школа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем