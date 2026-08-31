«Заломили руку и положили на пол»: в отношении хозяйки магазина, заявившей о жестоком задержании, возбудили уголовное дело

Против тюменки Александры Джобировой, которая обвиняла полицейского в жестоком задержании, завели уголовное дело. Ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.
«В производстве следственных органов СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ», — рассказали 72.RU в Следственном комитете по Тюменской области.
По словам источника редакции, Александра уже была судима по 318-й статье — «Применения насилия в отношении представителя власти».
Александра Джобирова в июле заявила о жестоком задержании в собственном магазине. По ее версии, сотрудник полиции толкнул ее и, после того как она ударила его по щеке, повалил на землю и сел сверху. Якобы всё началось из-за того, что Александра вмешалась в диалог между силовиком и своей сотрудницей. На тот момент, утверждает тюменка, она не знала, что перед ней полицейский: мужчина стоял в гражданской одежде. В результате Александру арестовали и она провела 46 часов в изоляторе отдела полиции. Ее осудили за неповиновение сотруднику полиции. Вместе с адвокатом Александра обжалует приговор.