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Криминал «Заломили руку и положили на пол»: в отношении хозяйки магазина, заявившей о жестоком задержании, возбудили уголовное дело

«Заломили руку и положили на пол»: в отношении хозяйки магазина, заявившей о жестоком задержании, возбудили уголовное дело

Женщину подозревают в насилии в отношении представителя власти. Видео

231

История Александры — в видео

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Против тюменки Александры Джобировой, которая обвиняла полицейского в жестоком задержании, завели уголовное дело. Ее подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

«В производстве следственных органов СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ», — рассказали 72.RU в Следственном комитете по Тюменской области.

По словам источника редакции, Александра уже была судима по 318-й статье — «Применения насилия в отношении представителя власти».

Александра Джобирова в июле заявила о жестоком задержании в собственном магазине. По ее версии, сотрудник полиции толкнул ее и, после того как она ударила его по щеке, повалил на землю и сел сверху. Якобы всё началось из-за того, что Александра вмешалась в диалог между силовиком и своей сотрудницей. На тот момент, утверждает тюменка, она не знала, что перед ней полицейский: мужчина стоял в гражданской одежде. В результате Александру арестовали и она провела 46 часов в изоляторе отдела полиции. Ее осудили за неповиновение сотруднику полиции. Вместе с адвокатом Александра обжалует приговор.

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Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Полицейский Задержание Уголовное дело
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Комментарии
3
Гость
15 минут
Как интересно! Будет буянить пьяный бомж, отвесишь ему - а он чудесным образом превратится в сотрудника полиции. Ну нет уж - нет формы - нет "представителя власти".
Гость
55 минут
И что?
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