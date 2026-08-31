«Заломили руку и положили на пол»: в отношении хозяйки магазина, заявившей о жестоком задержании, возбудили уголовное дело

Александра Джобирова в июле заявила о жестоком задержании в собственном магазине. По ее версии, сотрудник полиции толкнул ее и, после того как она ударила его по щеке, повалил на землю и сел сверху. Якобы всё началось из-за того, что Александра вмешалась в диалог между силовиком и своей сотрудницей. На тот момент, утверждает тюменка, она не знала, что перед ней полицейский: мужчина стоял в гражданской одежде. В результате Александру арестовали и она провела 46 часов в изоляторе отдела полиции. Ее осудили за неповиновение сотруднику полиции. Вместе с адвокатом Александра обжалует приговор.