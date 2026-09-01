«Мои уже при документах». Россияне массово понесли куриц в МФЦ — зачем это нужно

Рассказываем, для чего россияне массово понесли куриц в МФЦ Источник: xeniazenzoo / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ); Лина Саитова / 116.RU

Россияне массово понесли куриц в МФЦ, рассказывает MSK1.RU. Поводом для этого стал закон, который вступил в силу с 1 сентября 2026 года. Согласно ему, владельцы личных хозяйств, у которых более 10 голов домашней птицы, должны обеспечить ее маркирование и постановку на учет в базе «Хорриот» от государственной системы «ВетИС». За неисполнение правил предусмотрены штраф и даже приостановка деятельности, если речь идет об организациях.

В социальных сетях фермеры публикуют ролики, как приносят живых домашних птиц в МФЦ, показывая абсурдность ситуации.

«На мой взгляд, этот закон лишний. Мы и так все заняты бумажной волокитой, а теперь еще дел добавилось. Конечно, это не в компетенции МФЦ, ведь всем оформлением документов занимается ветстанция. Но этот закон создает дополнительную нагрузку на этот орган: то есть я должна им звонить и передавать всю информацию по своим курицам», — рассуждает жительница Подмосковья Ксения.

Если животное погибает, ты и об этом обязан сообщать. А представьте, какая ситуация у фермеров, у которых 100 голов, или у цыплят, которые один утром погибнет, другой — вечером. Это нужно каждый раз звонить и отчитываться. Хоть бы до населения донесли, зачем всё это нужно. Поэтому мой ролик — это некая демонстрация абсурда, чтобы посмеяться. Ксения Миханькова блогер, владелица фермы

Ролики набирают в социальных сетях тысячи просмотров и лайков. Один из авторов даже разыграл сценку, обращаясь к курицам, которым предстоит учет.

«Новый закон вышел, только что по новостям сказали: " Всех курей поставить на учет " . Поэтому все скачайте " Макс " , без программы вас никто не примет. У нас, у людей, уже всё нормально. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Я не знаю, сколько мы там будем — час, два. Сколько — не знаю, но будем там. Скоро те яйца, которые вы делаете, тоже будем на учет ставить, поняли? Не расслабляйтесь», — обращается автор видео к своим животным.

Некоторые даже разыгрывают сценки с курицами, чтобы показать абсурдность ситуации Источник: НАСТЕЖЬ / T.me

На ситуацию отреагировали в МФЦ: они еще раз напомнили гражданам, что орган не занимается регистрацией куриц и домашней птицы.

«Если вы содержите домашнюю птицу в личном подсобном хозяйстве, по вопросам ее маркирования и постановки на учет необходимо обращаться в уполномоченную ветеринарную службу вашего региона», — призвали в МФЦ.

Фермеры бунтуют против увеличения бюрократии из-за закона о регистрации домашних птиц Источник: xeniazenzoo / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

На ролики в социальных сетях уже ответили в МФЦ Источник: НАСТЕЖЬ / T.me

Что грозит за отсутствие регистрации у куриц

На самом деле новый закон призван усилить эпизоотическую безопасность: с регистрацией ветеринарная служба сможет быстрее реагировать на вспышки гриппа птиц и других опасных заболеваний. Теперь требование о регистрации касается абсолютно всех — и тех, кто торгует яйцами на рынке, и пенсионеров, держащих несушек исключительно для себя.

Если в хозяйстве более 10 голов — их необходимо поставить на учет не позднее 1 сентября 2026 года. А если их меньше 10 — не позднее 1 сентября 2029 года.

Речь в законе идет не только о курах, но также об утках, гусях, индейках и другой домашней птице. Маркирование подразумевает, что на тело птицы нужно нанести метку (бирку, чип, ошейник с номером). Домашнюю птицу можно маркировать по групповому методу — он обязателен. Индивидуальное маркирование проводится по желанию владельца.

Если в хозяйстве более 10 голов птиц — их необходимо поставить на учет не позднее 1 сентября 2026 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После маркирования необходимо передать информацию о животных в ветеринарную станцию. Владелец должен представить сведения для учета в течение 5 рабочих дней со дня маркирования группы животных. Если впоследствии изменятся сведения — например, изменится поголовье, произойдет продажа или другое изменение учетных данных, — актуальную информацию также необходимо представить в течение 5 рабочих дней с даты изменения.

Если этого не сделать, то владельца могут привлечь к административной ответственности по статье о «Нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» (10.6 КоАП РФ). За отсутствие регистрации предусмотрен штраф: для граждан он составит от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц и ИП — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а для организаций — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 60 суток.

При повторном нарушении штрафы кратно растут: для граждан — от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц и ИП от 15 до 30 тысяч, а для организаций — от 50 до 150 тысяч или приостановка деятельности до 90 суток.