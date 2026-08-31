Вот и лето пролетело! Каким мы запомним последний день августа в Ярославле — фото

Как прошел последний день лета в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

31 августа — тот самый день, когда лето еще здесь, но уже чувствуется осень. Мы отправились в город, чтобы посмотреть, чем заняты горожане. Кто-то еще спешит на прогулку, чтобы застать последние теплые часы, а кто-то мысленно переключается на сентябрь.

Каким Ярославль встретил последний день лета — ловите его в фотографиях.

Кстати, 31 августа официально закрывается купальный сезон Источник: Александр Куренной / 76.RU

На набережной трава еще зеленая Источник: Александр Куренной / 76.RU

На деревьях появилась первая желтая листва Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дыхание осени уже чувствуется Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре нашли применение шахматным столикам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогулки по бульвару Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вы ждали осень? Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле лето провожают без особой спешки Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улицах много гуляющих Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре кипит работа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая точка притяжения Источник: Александр Куренной / 76.RU

В городе еще много туристов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сентябрь уже завтра Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как обещают в «Фобосе», осень не заставит себя долго ждать. Первые дни сентября еще порадуют теплом, а уже к выходным ожидается похолодание и кратковременные дожди. Бабье лето предварительно ожидается ближе к середине первого осеннего месяца.

Этой ночью в Ярославле ожидается переменная облачность, температура +15…17 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода в Ярославле на 1 сентября

1 сентября днем ожидается переменная облачность, +23…25 °C, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.