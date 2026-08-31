Вот и лето пролетело! Каким мы запомним последний день августа в Ярославле — фото

31 августа — тот самый день, когда лето еще здесь, но уже чувствуется осень. Мы отправились в город, чтобы посмотреть, чем заняты горожане. Кто-то еще спешит на прогулку, чтобы застать последние теплые часы, а кто-то мысленно переключается на сентябрь.
Каким Ярославль встретил последний день лета — ловите его в фотографиях.
Как обещают в «Фобосе», осень не заставит себя долго ждать. Первые дни сентября еще порадуют теплом, а уже к выходным ожидается похолодание и кратковременные дожди. Бабье лето предварительно ожидается ближе к середине первого осеннего месяца.
Этой ночью в Ярославле ожидается переменная облачность, температура +15…17 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.
Погода в Ярославле на 1 сентября
1 сентября днем ожидается переменная облачность, +23…25 °C, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.
До конца недели в Ярославле будет царить теплая погода до +20 градусов. 3 сентября ожидается небольшой дождь, а концу недели и вовсе возможна гроза.