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Город Фоторепортаж Вот и лето пролетело! Каким мы запомним последний день августа в Ярославле — фото

Вот и лето пролетело! Каким мы запомним последний день августа в Ярославле — фото

Наслаждаемся последними часами августа

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Как прошел последний день лета в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак прошел последний день лета в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как прошел последний день лета в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

31 августа — тот самый день, когда лето еще здесь, но уже чувствуется осень. Мы отправились в город, чтобы посмотреть, чем заняты горожане. Кто-то еще спешит на прогулку, чтобы застать последние теплые часы, а кто-то мысленно переключается на сентябрь.

Каким Ярославль встретил последний день лета — ловите его в фотографиях.

Кстати, 31 августа официально закрывается купальный сезон | Источник: Александр Куренной / 76.RUКстати, 31 августа официально закрывается купальный сезон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кстати, 31 августа официально закрывается купальный сезон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На набережной трава еще зеленая | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа набережной трава еще зеленая | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На набережной трава еще зеленая

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На деревьях появилась первая желтая листва | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа деревьях появилась первая желтая листва | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На деревьях появилась первая желтая листва

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дыхание осени уже чувствуется | Источник: Александр Куренной / 76.RUДыхание осени уже чувствуется | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дыхание осени уже чувствуется

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре нашли применение шахматным столикам | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре нашли применение шахматным столикам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре нашли применение шахматным столикам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прогулки по бульвару | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрогулки по бульвару | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогулки по бульвару

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вы ждали осень? | Источник: Александр Куренной / 76.RUА вы ждали осень? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вы ждали осень?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле лето провожают без особой спешки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле лето провожают без особой спешки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле лето провожают без особой спешки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На улицах много гуляющих | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улицах много гуляющих | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улицах много гуляющих

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре кипит работа | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре кипит работа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре кипит работа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Новая точка притяжения | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовая точка притяжения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая точка притяжения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В городе еще много туристов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ городе еще много туристов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В городе еще много туристов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сентябрь уже завтра | Источник: Александр Куренной / 76.RUСентябрь уже завтра | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сентябрь уже завтра

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Как обещают в «Фобосе», осень не заставит себя долго ждать. Первые дни сентября еще порадуют теплом, а уже к выходным ожидается похолодание и кратковременные дожди. Бабье лето предварительно ожидается ближе к середине первого осеннего месяца.

Этой ночью в Ярославле ожидается переменная облачность, температура +15…17 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода в Ярославле на 1 сентября

1 сентября днем ожидается переменная облачность, +23…25 °C, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

До конца недели в Ярославле будет царить теплая погода до +20 градусов. 3 сентября ожидается небольшой дождь, а концу недели и вовсе возможна гроза.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
22
Гость
48 минут
Фото неплохие, атмосферные
Гость
1 час
Уже и в эту тему ИИ-бот добрался. Оставьте хоть погоду в покое!
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Гость
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