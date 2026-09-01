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Криминал Россиянина разыскивают в Черногории. Его подозревают в тройном убийстве, а местных просят не покидать дома

Россиянина разыскивают в Черногории. Его подозревают в тройном убийстве, а местных просят не покидать дома

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Россиянина разыскивают в Черногории. Его подозревают в тройном убийстве, а местных просят не покидать дома | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUРоссиянина разыскивают в Черногории. Его подозревают в тройном убийстве, а местных просят не покидать дома | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU
Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Правоохранительные органы Черногории ведут поиски 30‑летнего гражданина России. Его подозревают в убийстве трёх человек. Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на полицию.

По данным следствия, мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия на стрелковом полигоне Češka zbrojevka под Даниловградом. В результате погибли три сотрудника полигона.

Предполагается, что после преступления мужчина скрылся на автомобиле Seat Cordoba, машина принадлежит отцу одной из жертв. Полиция призывает жителей не покидать дома до завершения поисков, так как подозреваемый может быть вооружен. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и принимают меры для задержания подозреваемого.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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