Беспилотники атаковали Москву и Санкт-Петербург: вспыхнул порт

В ночь на 1 сентября беспилотники пытались атаковать Москву и окрестности Санкт‑Петербурга. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к городу военные сбили 17 дронов.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
А в Ленинградской области есть последствия. В порту Усть‑Луги из‑за атаки дронов начался пожар. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что сейчас на месте работают спасатели и пожарные. Они стараются потушить огонь и разобраться с повреждениями.
По официальным данным, над регионом сбили 44 беспилотника. Атаку продолжают отражать. В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Также беспилотную опасность объявляли в Самарской, Оренбургской и Воронежской областях. Местных жителей призвали зайдите в помещение и отойти от окон.
«Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.