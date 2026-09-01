Беспилотники атаковали Москву и Санкт-Петербург: вспыхнул порт

Экстренные службы работают над устранением последствий прилетов (фото из архива) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ночь на 1 сентября беспилотники пытались атаковать Москву и окрестности Санкт‑Петербурга. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к городу военные сбили 17 дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

А в Ленинградской области есть последствия. В порту Усть‑Луги из‑за атаки дронов начался пожар. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что сейчас на месте работают спасатели и пожарные. Они стараются потушить огонь и разобраться с повреждениями.

По официальным данным, над регионом сбили 44 беспилотника. Атаку продолжают отражать. В петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также беспилотную опасность объявляли в Самарской, Оренбургской и Воронежской областях. Местных жителей призвали зайдите в помещение и отойти от окон.