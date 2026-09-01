Мужчина напал на прихожан храма в Москве: всё из-за того, что с ним говорили голоса в голове

Также от нападения пострадала фельдшер скорой помощи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Москве возле церкви святых Жен-Мироносиц мужчина с лопатой набросился на прихожан. От нападения пострадали и прибывшие на место медики. В результате чего мужчину ликвидировал прохожий.

«Инцидент произошел около 09:50 мск возле церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», — сообщили в оперативных службах ТАСС.

Изначально мужчина напал на 24-летнюю девушку в Дюссельдорфском парке в районе Марьино. После этого ему вызвали скорую помощь, потому что он пожаловался на галлюцинации и голоса в голове.

По словам очевидцев, сразу после этого мужчина стал набрасываться с лопатой на людей, выходящих из храма Жен-Мироносиц. Когда скорая помощь прибыла на место происшествия, нападавший ранил фельдшера, ударив девушку лопатой по голове. Пострадавшую госпитализировали.

По информации издания «Московский комсомолец», нападавшего в храме знали. Он был прихожанином и вел себя спокойно. При этом он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сегодня у мужчины случилось обострение. Во время агрессии его скрутили другие прихожане, а уже после этого нападавшего ликвидировал проходящий мимо мужчина.

По предварительной информации, он выстрелил в москвича. Нападавший скончался, а стрелявшего прохожего задержали на месте.