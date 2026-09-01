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Происшествия Мужчина напал на прихожан храма в Москве: всё из-за того, что с ним говорили голоса в голове

Мужчина напал на прихожан храма в Москве: всё из-за того, что с ним говорили голоса в голове

Бунтаря ликвидировал прохожий

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Также от нападения пострадала фельдшер скорой помощи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакже от нападения пострадала фельдшер скорой помощи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также от нападения пострадала фельдшер скорой помощи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Москве возле церкви святых Жен-Мироносиц мужчина с лопатой набросился на прихожан. От нападения пострадали и прибывшие на место медики. В результате чего мужчину ликвидировал прохожий.

«Инцидент произошел около 09:50 мск возле церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. Неадекватный мужчина напал на прихожан, а также прибывших к месту происшествия медиков. По предварительным данным, напавшего ликвидировал прохожий», — сообщили в оперативных службах ТАСС.

Изначально мужчина напал на 24-летнюю девушку в Дюссельдорфском парке в районе Марьино. После этого ему вызвали скорую помощь, потому что он пожаловался на галлюцинации и голоса в голове.

По словам очевидцев, сразу после этого мужчина стал набрасываться с лопатой на людей, выходящих из храма Жен-Мироносиц. Когда скорая помощь прибыла на место происшествия, нападавший ранил фельдшера, ударив девушку лопатой по голове. Пострадавшую госпитализировали.

По информации издания «Московский комсомолец», нападавшего в храме знали. Он был прихожанином и вел себя спокойно. При этом он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сегодня у мужчины случилось обострение. Во время агрессии его скрутили другие прихожане, а уже после этого нападавшего ликвидировал проходящий мимо мужчина.

По предварительной информации, он выстрелил в москвича. Нападавший скончался, а стрелявшего прохожего задержали на месте.

Около парка работают медики | Источник: читательница MSK1.RUОколо парка работают медики | Источник: читательница MSK1.RU
Возле церкви дежурит несколько бригад полиции и скорой помощи | Источник: читательница MSK1.RUВозле церкви дежурит несколько бригад полиции и скорой помощи | Источник: читательница MSK1.RU
Рядом с местом ЧП собрались обеспокоенные жители района | Источник: читательница MSK1.RUРядом с местом ЧП собрались обеспокоенные жители района | Источник: читательница MSK1.RU

Наши коллеги из MSK1.RU сообщили, что сейчас территорию церкви, которая находится в Дюссельдорфском парке, оцепили сигнальной лентой, а вокруг поставили сотрудников полиции. Рядом с забором дежурит несколько бригад скорой помощи.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Храм Москва Нападение Гибель Скорая помощь Полиция
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Комментарии
6
Гость
1 минута
Что-то какая сомнительная новость непоследовательно написанная
Гость
3 минуты
Неее, сначала нападавшего застрелили, затем скрутили, а потом уже у него начался приступ агрессии
Читать все комментарии
Гость
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