«Больно нам всем»: в Ярославле умер 46-летний преподаватель крупного вуза

В Ярославле умер 46-летний преподаватель ЯГМУ Источник: ЯГМУ / vk.ru, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле умер 46-летний преподаватель местного медицинского университета Александр Петроченко. Об этом 31 августа сообщили в вузе.

«Ректорат университета с глубоким прискорбием сообщает, что на 47-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Петроченко Александр Сергеевич. Приносим соболезнования родным и близким», — написали в группе ЯГМУ.

Он проработал в университете по специальности «Лечебное дело» 16 лет. Также Александр работал по направлениям «Клиническая фармакология» и «Кардиология».

В конце мая 2026-го на заседании ученого совета университета Александру вручили благодарственное письмо от муниципалитета Ярославля.

В комментариях под постом университета коллеги и студенты, которые учились у Александра Петроченко, выразили соболезнования.

«Ваши терпение, спокойствие и умение доходчиво объяснять материал делали занятия особенными. Спасибо. Светлая память и искренние соболезнования родным», — написала одна из медиков.

«Очень жаль… Работали вместе в одном отделении. До последнего жаль…», — прокомментировала коллега Александра.

«Светлая память. Хороший человек. Очень жаль, что хороших забирают туда рано. Царствие Небесного», — выразила соболезнования ярославна.

«Прекрасный светлый умнейший человек, прекрасный педагог… Не высказать, какая утрата для всех… Царствие небесное…», — написали об Александре.

«Светлая память однокурснику, замечательному и талантливому врачу, педагогу и человеку. Слишком молод, талантлив, добр и замечателен… Слишком больно нам всем», — написала знакомая преподавателя.