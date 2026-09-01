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Город «Больно нам всем»: в Ярославле умер 46-летний преподаватель крупного вуза

«Больно нам всем»: в Ярославле умер 46-летний преподаватель крупного вуза

Александр Петроченко проработал в ЯГМУ 16 лет

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В Ярославле умер 46-летний преподаватель ЯГМУ | Источник: ЯГМУ / vk.ru, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле умер 46-летний преподаватель ЯГМУ | Источник: ЯГМУ / vk.ru, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле умер 46-летний преподаватель ЯГМУ

Источник:

ЯГМУ / vk.ru, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле умер 46-летний преподаватель местного медицинского университета Александр Петроченко. Об этом 31 августа сообщили в вузе.

«Ректорат университета с глубоким прискорбием сообщает, что на 47-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Петроченко Александр Сергеевич. Приносим соболезнования родным и близким», — написали в группе ЯГМУ.

Он проработал в университете по специальности «Лечебное дело» 16 лет. Также Александр работал по направлениям «Клиническая фармакология» и «Кардиология».

В конце мая 2026-го на заседании ученого совета университета Александру вручили благодарственное письмо от муниципалитета Ярославля.

В комментариях под постом университета коллеги и студенты, которые учились у Александра Петроченко, выразили соболезнования.

«Ваши терпение, спокойствие и умение доходчиво объяснять материал делали занятия особенными. Спасибо. Светлая память и искренние соболезнования родным», — написала одна из медиков.

«Очень жаль… Работали вместе в одном отделении. До последнего жаль…», — прокомментировала коллега Александра.

«Светлая память. Хороший человек. Очень жаль, что хороших забирают туда рано. Царствие Небесного», — выразила соболезнования ярославна.

«Прекрасный светлый умнейший человек, прекрасный педагог… Не высказать, какая утрата для всех… Царствие небесное…», — написали об Александре.

«Светлая память однокурснику, замечательному и талантливому врачу, педагогу и человеку. Слишком молод, талантлив, добр и замечателен… Слишком больно нам всем», — написала знакомая преподавателя.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Александра Петроченко.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Преподаватель ЯГМУ Фармакология
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