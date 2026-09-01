Сигареты и вейпы запретили продавать: где их нельзя будет купить

За нарушение закона грозит штраф Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября в России начал действовать закон, запрещающий розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов на остановках городского и пригородного транспорта. Под запрет попали сигареты, вейпы, кальяны и сопутствующие товары.

При этом есть одно исключение. Запрет не действует, если торговая точка на остановке — единственное в населенном пункте место, где продают такую продукцию. В табачной сети OnSmoke пояснили РИА Новости, что предпринимателям стоит заранее проверить статус своей торговой точки, в частности, убедиться, считается ли она объектом, размещенным на остановочном пункте.

За нарушение новых правил грозит административная ответственность. Для юридических лиц размер штрафа составит от 90 до 120 тысяч рублей.