НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

южн.

 754мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Похоронили утонувшего подростка
Студенты из Африки
Продажа Центрального рынка
Полезная памятка мамам и папам
Суд по смертельному ДТП
Спасли львицу
Кандидаты в Госдуму
Афиша концертов
Бизнес Сигареты и вейпы запретили продавать: где их нельзя будет купить

Сигареты и вейпы запретили продавать: где их нельзя будет купить

Рассказываем детали нового закона

1
За нарушение закона грозит штраф | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЗа нарушение закона грозит штраф | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

За нарушение закона грозит штраф

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября в России начал действовать закон, запрещающий розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов на остановках городского и пригородного транспорта. Под запрет попали сигареты, вейпы, кальяны и сопутствующие товары.

При этом есть одно исключение. Запрет не действует, если торговая точка на остановке — единственное в населенном пункте место, где продают такую продукцию. В табачной сети OnSmoke пояснили РИА Новости, что предпринимателям стоит заранее проверить статус своей торговой точки, в частности, убедиться, считается ли она объектом, размещенным на остановочном пункте.

За нарушение новых правил грозит административная ответственность. Для юридических лиц размер штрафа составит от 90 до 120 тысяч рублей.

С 1 июня в России купить вейпы, электронные сигареты и жидкости для них можно лишь в стационарном магазине. Торговать этими устройствами запретили на ярмарках, рынках, выставках, через вендинговые автоматы, а также в интернет-магазинах и с доставкой. В этом материале мы подробно разобрались в новых правилах, штрафах и перспективах полного запрета.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Сигарета Вейп Продажа Остановка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Рекомендуем