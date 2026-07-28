«Ехали к родителям»: в жутком ДТП под Костромой погибла многодетная семья из Ярославля

Пять человек погибли в жутком ДТП под Костромой. Трагедия случилась 24 июля: на трассе рядом с деревней Дудино в Кадыйском районе Костромской области разбилась ярославская семья.
Известно, что ехали они на «Ниве» из Ярославля. За рулем был 36-летний водитель. Вместе с ним 32-летняя жена, а также трое детей — 14, 8 и 5 лет.
«Они проживали в Ярославле, а ехали к родителям в Нею», — рассказали 76.RU в МЧС Костромской области.
Примерно в 23:30 глава семьи выехал на «Ниве» на встречную полосу. На встречу в это время ехала фура SITRAK, которой управлял 51-летний водитель. Удар был страшный, «Нива» фактически рассыпалась, погибли все, кто ехал в ней.
«Погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа», — передали тогда в костромской ГИБДД.
Ранее на трассе между Иваново и Ярославлем также случилось страшное ДТП. 25 июля на дороге столкнулись две легковушки. Погибли два водителя и годовалый малыш. 51-летнюю женщину-пассажирку с сочетанной травмой доставили в больницу.
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