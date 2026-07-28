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Происшествия «Ехали к родителям»: в жутком ДТП под Костромой погибла многодетная семья из Ярославля

«Ехали к родителям»: в жутком ДТП под Костромой погибла многодетная семья из Ярославля

Публикуем подробности аварии

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Семья из Ярославля погибла в ДТП | Источник: МЧС Костромской области / Max, Кострома 112 / TelegramСемья из Ярославля погибла в ДТП | Источник: МЧС Костромской области / Max, Кострома 112 / Telegram

Семья из Ярославля погибла в ДТП

Источник:

МЧС Костромской области / Max, Кострома 112 / Telegram

Пять человек погибли в жутком ДТП под Костромой. Трагедия случилась 24 июля: на трассе рядом с деревней Дудино в Кадыйском районе Костромской области разбилась ярославская семья.

Известно, что ехали они на «Ниве» из Ярославля. За рулем был 36-летний водитель. Вместе с ним 32-летняя жена, а также трое детей — 14, 8 и 5 лет.

«Они проживали в Ярославле, а ехали к родителям в Нею», — рассказали 76.RU в МЧС Костромской области.

Семья из Ярославля погибла в жутком ДТП | Источник: Кострома 112 / TelegramСемья из Ярославля погибла в жутком ДТП | Источник: Кострома 112 / Telegram

Семья из Ярославля погибла в жутком ДТП

Источник:

Кострома 112 / Telegram

Примерно в 23:30 глава семьи выехал на «Ниве» на встречную полосу. На встречу в это время ехала фура SITRAK, которой управлял 51-летний водитель. Удар был страшный, «Нива» фактически рассыпалась, погибли все, кто ехал в ней.

Фото с места аварии | Источник: МЧС Костромской области / MaxФото с места аварии | Источник: МЧС Костромской области / Max

Фото с места аварии

Источник:

МЧС Костромской области / Max

«Погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа», — передали тогда в костромской ГИБДД.

Ранее на трассе между Иваново и Ярославлем также случилось страшное ДТП. 25 июля на дороге столкнулись две легковушки. Погибли два водителя и годовалый малыш. 51-летнюю женщину-пассажирку с сочетанной травмой доставили в больницу.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Смертельное ДТП Грузовик Легковушка
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Комментарии
16
Гость
16 минут
Значит водитель Нивы постоянно так ездил и собственные дети для него не были поводом соблюдать правила движения.
Смирняга

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