«Ехали к родителям»: в жутком ДТП под Костромой погибла многодетная семья из Ярославля

Семья из Ярославля погибла в ДТП Источник: МЧС Костромской области / Max, Кострома 112 / Telegram

Пять человек погибли в жутком ДТП под Костромой. Трагедия случилась 24 июля: на трассе рядом с деревней Дудино в Кадыйском районе Костромской области разбилась ярославская семья.

Известно, что ехали они на «Ниве» из Ярославля. За рулем был 36-летний водитель. Вместе с ним 32-летняя жена, а также трое детей — 14, 8 и 5 лет.

«Они проживали в Ярославле, а ехали к родителям в Нею», — рассказали 76.RU в МЧС Костромской области.

Семья из Ярославля погибла в жутком ДТП Источник: Кострома 112 / Telegram

Примерно в 23:30 глава семьи выехал на «Ниве» на встречную полосу. На встречу в это время ехала фура SITRAK, которой управлял 51-летний водитель. Удар был страшный, «Нива» фактически рассыпалась, погибли все, кто ехал в ней.

Фото с места аварии Источник: МЧС Костромской области / Max

«Погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа», — передали тогда в костромской ГИБДД.