Ярославские власти объяснили, что означает вой сирен при атаках БПЛА

Сирены в Ярославле звучат всё чаще

Жители Ярославля весной 2026 года уже не единожды просыпались от воя сирен. Губернатор объявлял режим беспилотной опасности, в регионе работали ПВО. Последний раз сирены включили в ночь с 14 на 15 мая. А до этого — под утро 13 мая.

Новая для ярославцев реальность вызывает вопросы. А именно: об оперативности уведомлений.

«Добрый день, Михаил Яковлевич. Скажите пожалуйста, почему сегодня не сработала приложение МЧС? Смс так же не было», — написала в аккаунте губернатора Julia.

Ей ответили из Министерства региональной безопасности Ярославской области.

«По информации Министерства региональной безопасности, для использования всех возможных вариантов оповещения при объявлении на территории Ярославской области команд „Беспилотная опасность“, „Авиационная опасность“ или „Ракетная опасность“ включаются электросиренные комплексы оповещения населения для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем.

Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности. Правительство Ярославской области

Также в региональной администрации уточнили, что за работу приложения «МЧС России» отвечает Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.