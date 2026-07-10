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Происшествия Масштабный теракт предотвратили в Ростовской области: диверсанты хотели взорвать самолеты

Масштабный теракт предотвратили в Ростовской области: диверсанты хотели взорвать самолеты

О готовящемся подрыве сообщил местный житель

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Местный житель получил предложение от украинских спецслужб, но рассказал об этом силовикам | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUМестный житель получил предложение от украинских спецслужб, но рассказал об этом силовикам | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Местный житель получил предложение от украинских спецслужб, но рассказал об этом силовикам

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Крупномасштабный теракт сорвали в Ростовской области. Диверсанты пытались подорвать самолеты, инфраструктуру и личный состав военного аэродрома Ростов-Центральный. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Так, <…> был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО <…> планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты <…> вознаграждения после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный», — говорится в релизе.

Диверсанты пытались подорвать самолеты, инфраструктуру и личный состав военного аэродрома. Для атаки преступники хотели задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.

Трагедию удалось предотвратить благодаря мужчине, который обратился в ФСБ. Он сообщил, что получил предложение от украинских спецслужб.

После обращения мужчина получил от куратора координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции. Всё это было сделано под контролем силовиков.

Когда дроны деактивировали и отправили аванс в размере 20% от обещанного вознаграждения, связь с иностранной разведкой прервалась. В ФСБ напомнили, что если человек, участвовавший в подготовке теракта, своевременно предупредил органы власти и отказался от доведения преступления до конца, он освобождается от уголовной ответственности.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Теракт ФСБ Аэродром Военный
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