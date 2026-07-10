Масштабный теракт предотвратили в Ростовской области: диверсанты хотели взорвать самолеты

Местный житель получил предложение от украинских спецслужб, но рассказал об этом силовикам Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Крупномасштабный теракт сорвали в Ростовской области. Диверсанты пытались подорвать самолеты, инфраструктуру и личный состав военного аэродрома Ростов-Центральный. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Так, <…> был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО <…> планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты <…> вознаграждения после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный», — говорится в релизе.

Диверсанты пытались подорвать самолеты, инфраструктуру и личный состав военного аэродрома. Для атаки преступники хотели задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.

Трагедию удалось предотвратить благодаря мужчине, который обратился в ФСБ. Он сообщил, что получил предложение от украинских спецслужб.

После обращения мужчина получил от куратора координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции. Всё это было сделано под контролем силовиков.