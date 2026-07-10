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Страна и мир ЦБ модернизировал 100-рублевую банкноту: как она выглядит

ЦБ модернизировал 100-рублевую банкноту: как она выглядит

Купюру посвятили Центральному федеральному округу

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Она не сильно отличается от образца 2022 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUОна не сильно отличается от образца 2022 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Она не сильно отличается от образца 2022 года

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Банк России 10 июля ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту 2026 года выпуска, посвященную Центральному федеральному округу. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу», — говорится в сообщении.

Источник: cbr.ruИсточник: cbr.ru
Источник:

cbr.ru

Защитные элементы и дизайн лицевой стороны купюры остались такими же, как у 100-рублевой банкноты образца 2022 года. На оборотной появилось стилизованное изображение карты Центрального федерального округа — по аналогии с ранее выпущенными модернизированными банкнотами 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей 2025 года. Все обновленные купюры разных номиналов теперь выполнены в единой стилистике.

Новая 100-рублевка является законным средством наличного платежа наравне с ранее выпущенными банкнотами того же номинала, подчеркнули в ЦБ. Ее обязаны принимать без ограничений при оплате любых товаров и услуг. Все старые 100-рублевые купюры остаются в обороте и сохраняют платежную силу.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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