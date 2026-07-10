«В тот момент было очень больно». Блогер превратила заброшенную дачу в сказочный дом, а потом неожиданно его лишилась

Ольга Весёлова восстанавливает уже второй дом в своей жизни. Но на этот раз собственный Источник: Ольга Весёлова / vk.com, скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Ольга Весёлова ушла из отношений, которые, по ее словам, разрушали изнутри, оставила почти всё нажитое имущество, поселилась с дочерью и двумя котами в заброшенном дачном домике под Санкт-Петербургом, а позже неожиданно оказалась перед выбором: платить за жилье или снова начинать жизнь с нуля. Сегодня за тем, как Ольга собственными руками восстанавливает уже собственный дом в Калужской области, следят десятки тысяч человек. Корреспондент NGS.RU поговорила с Ольгой о том, как детство в Сибири научило ее создавать уют буквально из ничего и почему иногда потерять всё — это шанс обрести гораздо больше.

Любовь к творчеству

Ольга Весёлова родилась в Каргате Новосибирской области. Семья у нее большая, родители воспитывали четверых детей: трех дочерей и сына, Ольга — старшая. Она признается, что, несмотря на скромную жизнь, именно детство она вспоминает с особым теплом.

«Самое яркое воспоминание — это Новый год. До сих пор помню запах мандаринов, шоколада, большую елку, гирлянды. Все дома счастливые, родители рядом, сестры, брат. Наверное, поэтому Новый год для меня до сих пор — самый любимый праздник. Каждый раз хочется снова почувствовать то самое ощущение семейного тепла», — рассказывает она.

Любовь к творчеству у нее тоже появилась в детстве. Мама Ольги много лет занимается живописью и рукоделием, поэтому дети постоянно видели, как из обычных вещей рождается что-то красивое.

«Я выросла рядом с человеком, который постоянно что-то создавал своими руками. Мама рисовала, шила, мастерила, и мне казалось совершенно естественным тоже что-нибудь придумывать. Наверное, именно тогда я поняла, что вещи необязательно выбрасывать — иногда им можно подарить вторую жизнь», — объясняет блогер.

Свою историю Ольга рассказывает тысячам подписчиков в соцсетях Источник: o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Это неожиданно пригодилось спустя много лет. После школы жизнь занесла Ольгу далеко от родных мест: она жила в Мурманской области, а затем вместе с дочерью переехала в Санкт-Петербург, так как там дочь поступила учиться на дизайнера. К тому времени у самой Ольги за плечами уже был большой жизненный опыт, постоянные переезды и бесконечные съемные квартиры.

«Наверное, именно из-за этого я научилась быстро создавать уют. Съемное жилье редко бывает таким, каким хочется его видеть: иногда попадаются хорошие квартиры, иногда — совсем пустые и безликие. Поэтому начинаешь думать, как из самых простых вещей сделать пространство теплым и живым», — объяснила она.

Ольга Весёлова родилась в Новосибирской области в многодетной семье Источник: Ольга Весёлова / vk.com

Еще одной важной частью жизни сибирячки стали игрушки. Шить их Ольга начала около пятнадцати лет назад совершенно случайно. Тогда она служила радисткой в армии, и по ночам, когда появлялось свободное время, искала себе занятие.

«Мне было скучно. В какой-то момент взяла ткань, иголку и попробовала сшить первую игрушку. Потом вторую. Незаметно это превратилось в большое увлечение, а со временем хобби переросло в небольшой интернет-магазин. Авторские игрушки начали заказывать покупатели из разных городов», — вспомнила собеседница.

Пушистые зверьки сначала назывались «мимитойс», но люди говорили, что у игрушек очень добрые глаза. В какой-то момент само собой родилось слово «доброглазики» и сразу прижилось. Внутри каждого такого зверька мастерица обязательно прячет небольшое деревянное сердечко.

«Это моя маленькая традиция. Мне хочется, чтобы каждая игрушка была не просто вещью, а хранила частичку тепла», — отметила она.

«Доброглазиков» Ольги подписчики полюбили сразу Источник: Ольга Весёлова / vk.com

Особенно хорошо Ольга запомнила первую продажу. Рыжего кролика она сшила из старой шубы просто ради эксперимента.

«Я выставила фотографию в интернете, и неожиданно люди начали писать один за другим. Получилась настоящая очередь. Именно тогда я поверила: что я делаю, действительно кому-то нужно», — вспоминает Ольга.

Дачные будни

Несмотря на творческую работу, в личной жизни Ольги всё складывалось совсем не так, как хотелось. Подробностей в своем блоге она не раскрывает, но признавалась, что отношения постепенно начали разрушать ее эмоционально. В ноябре 2025 года она ушла практически без вещей в никуда. После расставания рядом оставались только дочь, два кота и желание начать жить так, как ей самой хочется.

Именно тогда неожиданно появилась возможность временно поселиться на старой даче знакомой в Ленинградской области. Участок был практически заброшен, дом пустовал несколько лет и постепенно ветшал. Там было грязно, запущено, кругом паутина и старые вещи.

«Но я сразу заметила камин, и почему-то именно он меня зацепил. Я стояла и думала: „Здесь же может быть так красиво“. В тот момент я почему-то была абсолютно уверена, что смогу вдохнуть в этот дом новую жизнь», — рассказала Ольга.

Ольга сразу полюбила камин в дачном домике и принялась восстанавливать участок Источник: скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

В доме она поселилась вместе с дочерью и двумя котами. Позже в семье появилась и собака Кира, которая быстро стала полноценной участницей всех «строительных работ» и любимицей подписчиков. Ольга наводила порядок в доме и принципиально не стремилась покупать новую мебель или делать дорогой декор — ей гораздо интереснее было доказать, что уют не зависит от бюджета.

Старые шкафы Ольга перекрашивала, потемневшие стены обновляла обычной краской, вдыхала жизнь в ржавые подсвечники, немодные и полуразвалившиеся комоды, зеркала и рамки, а найденные на участке доски становились мебелью или элементами декора. Подписчики наблюдали за мастер-классами по плетению венков из подручных средств, по созданию рамок с эффектом патины, по перекрашиванию старых садовых бочек и шитью штор из отрезов ткани, новогодних композиций для комнат. Иногда материалы буквально находились в грудах хлама.

Так Ольга преобразила старый табурет Источник: скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Практически все изменения Ольга снимала — скорее для себя, чтобы отвлечься, успокоиться и увидеть, какой путь уже пройден. Тогда она даже не думала, что однажды эти ролики будут смотреть сотни тысяч человек.

«Мне кажется, почти любая вещь может получить вторую жизнь, нужно просто немного фантазии и терпения. Я не рассчитывала стать блогером — наоборот, это был очень тяжелый период жизни. Наверное, съемка видео была для меня своеобразной терапией: пока красишь стены или переделываешь старый шкаф, голова отдыхает. Я просто выкладывала ролики без всяких ожиданий, но однажды сделала люстру из веревок, ткани и того, что нашлось под рукой. Видео буквально за несколько дней разлетелось по интернету», — вспоминает женщина.

За плечами Ольги — куча переделок в дачном домике. Она полностью привела в порядок кухню и вдохнула жизнь в старую мебель Источник: скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

После этого аудитория начала стремительно расти. Подписчиков интересовали уже не только интерьеры, но и сама хозяйка дома. Многие признавались в комментариях, что заходят посмотреть не столько на ремонт, сколько на атмосферу спокойствия, которую удалось создать Ольге.

Подписчики наблюдали, как заброшенная дача постепенно превращается в место, больше похожее на уютный домик из европейских фильмов. Особенно тяжело, призналась Ольга, далось восстановление крыльца из старых досок, которые смогла найти на участке. Именно этой работой Ольга до сих пор особенно гордится.

Новый переезд

Постепенно блог перестал быть просто дневником ремонта. Люди начали писать, что вдохновляются историями Ольги, начинают красить шкафы, переделывать кухни и украшать свои дома без больших затрат. А в апреле 2026-го произошло то, чего Ольга совершенно не ожидала.

Большинство переделок, в том числе люстру в стиле бохо и зеркало, Ольга оставила владельцам Источник: скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Когда дом уже невозможно было узнать, а участок превратился в ухоженный сад, хозяйка дачи неожиданно сообщила, что теперь Ольге придется либо платить за проживание, либо искать новое место.

«Конечно, в тот момент было очень больно. Я столько вложила в этот дом сил, времени, души. Казалось, он уже стал родным. Но спорить я не стала. Сейчас понимаю, что именно благодаря той ситуации моя жизнь повернула совсем в другую сторону», — признала Ольга.

Героиня решила сделать то, на что долго не решалась: собрала все накопления и начала искать собственный дом. Денег было немного, поэтому выбирать особенно не приходилось, но сибирячке хотелось найти такое место, где бы она чувствовала себя дома. Поиски заняли около месяца. Ольга посмотрела разные варианты в нескольких регионах, а потом приехала в небольшое село в Калужской области.

«Мне с первой секунды в этом доме не хотелось из него уходить. Я понимала, что в него нужны огромные вложения, но это место силы. Здесь сама земля дает энергию и место окутывает теплом. Рациональной такую покупку назвать сложно», — улыбнулась собеседница НГС.

В когда-то заброшенный дачный домик Ольга вдохнула новую жизнь Источник: скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

Дом на 20 сотках земли обошелся Ольге в 900 тысяч рублей. Внутри нашлось много интересной старой мебели, которую можно переделать, но и проблем хватает: клопы и летучие мыши, помещения, требующие вложений. Практически сразу началась новая стройка. Подписчики, которых уже почти 100 тысяч, еще недавно наблюдавшие за преображением ленинградской дачи, теперь вместе с хозяйкой знакомятся с новым домом.

Жилье Ольга постепенно превращает в пространство, о котором давно мечтала, и экономить уже не планирует — делает ремонт основательно. Но всё равно многое преображает и переделывает бюджетно. За год героиня мечтает полностью преобразить участок, закончить основные работы внутри дома и обязательно построить камин — такой, который когда-то заставил ее поверить в заброшенную дачу под Санкт-Петербургом.

«Я часто думаю, что если бы я не уехала с этой дачи, у меня не появилось бы собственного дома. Получается, каждое испытание в итоге привело меня именно туда, где я должна была оказаться», — заключает она.

Теперь у Ольги новые хлопоты, но уже в своем собственном доме, который она превращает в жилище мечты Источник: скриншот из видео o.v.mimitoys / instagram.com* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ)

И, кажется, это лучше всего объясняет, почему в роликах Ольги люди видят не только старые шкафы, перекрашенные стены или необычные игрушки. Они видят человека, который сумел доказать прежде всего самому себе: начать жизнь заново можно в любом возрасте, даже если кажется, что всё потеряно.

В Сибири рождаются и живут талантливые люди. Например, мы рассказывали, как сибирячка одевает самых красивых девушек страны в необычные головные уборы.

Также мы писали о том, как новосибирец мастерит необычные светильники из старых вещей. Детали он находит на «блошках» — в итоге получаются довольно интересные вещи.