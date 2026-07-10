«Возможности заправить авто нет». Что творится на рынке каршеринга во время дефицита бензина и лимитов на топливо

Из-за кризиса и дефицита топлива клиенты каршеринга всё меньше хотят садиться за руль Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Уже почти месяц российские водители стоят в очередях за бензином. Владельцы машин всё чаще пользуются общественным транспортом. Естественно, топливный кризис отразился и на тех, кто привык пользоваться каршерингом.

Водители замечают, что где-то арендные авто простаивают без бензина, а где-то подскочили тарифы. Сервисы тем временем вводят бонусы за дозаправку. MSK1.RU рассказывает, что происходит.

«Гораздо меньше, чем их было месяц-полтора тому назад»

Житель Москвы Арсений пользуется каршерингом не каждый день. Обычно берет машину в выходные, когда нужно поехать за покупками в торговый центр или отдохнуть за городом. Своей машины у него нет, а в последние несколько недель ему пришлось отказаться и от аренды.

«Сейчас каршеринг представляет интерес в основном для тех, кто получил водительское удостоверение, но пока не может позволить себе купить автомобиль, а разовых поездок хочется. Эти люди садятся за руль», — объяснил в разговоре с MSK1.RU независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Для таких водителей любое повышение цены может стать причиной для отказа от пользования арендой авто.

«Что касается нынешней ситуации, мне кажется, что я в потоке автомобилей вижу каршеринга гораздо меньше, чем было месяц-полтора тому назад, — высказал мнение автоэксперт. — Может быть, я заблуждаюсь, но вот сейчас я езжу и не вижу, а обычно они всё время мозолят глаза».

При этом представитель сервиса BelkaCar Екатерина Самарина рассказала MSK1.RU, что спрос на их авто не упал. В компании, наоборот, считают, что автомобилисты стали чаще выбирать каршеринг вместо личных авто, чтобы не заправляться самостоятельно.

«Спада на аренду не наблюдаем. Предполагаем, это связано с тем, что люди специально пересаживаются на автомобили каршеринга, потому что в парках операторов гарантированно есть заправленные машины», — сказала она.

«Каршеринг стоит порядка 70% пустой»

Автоэксперт объяснил, что компании по аренде автомобилей редко самостоятельно возят машины на заправки.

«Каршеринговые компании заправляют свои машины при помощи специального автомобиля, в котором стоит кубик на полторы тонны. Развозят бензин по каршеринговым автомобилям и заправляют их прямо на дороге, — рассказал MSK1.RU Дмитрий Попов. — И здесь рождается вопрос: откуда его [бензин] сейчас взять? Либо они должны его покупать на заправке в обычном порядке, но тогда получается, что им не должны его продавать, потому что у нас ограничения по нормам отпуска. Либо бензин им поставляется по договорам, а здесь уже рождается поле для спекуляций».

Вот так выглядят мобильные заправщики Источник: читатель MSK1.RU

Заместитель директора по эксплуатации таксопарка «Некст» Михаил Кечин сообщил, что их компания недавно вышла на рынок каршеринга. Он рассказал, с какими проблемами столкнулся их бизнес во время ограничений.

«Помимо таксомоторной, у нас еще один есть вид деятельности — каршеринг. Вот там вообще беда. Нами были специально приобретены мобильные заправщики, чтобы они за ночь ездили и заправляли мобильно припаркованный каршеринг», — объяснил он.

Сейчас к большиству заправок в Москве и области выстраиваются длинные очереди Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По его словам, мобильные заправщики выглядят как минивэны или небольшие фургоны, у которых в грузовом отсеке установлен большой бак.

«Грубо говоря, это такой маленький бензовоз. Это всё законно, внесены изменения в конструкцию транспортного средства и соответствующие сведения. У него объем 350 литров. Он у тебя также с пистолетом и счетчиком литража, — описал в беседе с MSK1.RU Кечин. — Ты приехал, заправил, и потом просто ездишь и заливаешь бензин в машинки свои. К утру уже все заправлены. Но сейчас мы им пользоваться не можем, потому что нам отпускают также 20 л в руки».

Лимит сейчас в руки — 20 литров почти везде. Соответственно, сейчас каршеринг стоит. Условно говоря, порядка 70% пустой. Возможности заправить эти авто нет. Мы стараемся выходить из положения, ночами ездят сотрудники, заправляют, чтобы клиентам было удобно. Михаил Кечин заместитель директора по эксплуатации таксопарка

«Там такая очередь, что все 10 000 бонусов надо»

Из такого положения компании выходят по-разному. Так, например, в Москве и еще в нескольких городах России ведущая четверка каршерингов — «Ситидрайв», «Яндекс Драйв», BelkaCar и «Делимобиль» — ввела акции для клиентов, которые готовы самостоятельно заправить автомобиль.

В основном предложение выглядит так: при заправке автомобилисту начисляют фиксированную сумму бонусов, которые после можно потратить на поездки.

«Ситидрайв» 28 июня сообщил о начислении 700 бонусных баллов пользователям, заправившим машину как минимум на 20 литров. 3 июля компания повысила бонус до 1000 баллов.



BelkaCar тоже ввела повышенный бонус за заправку. Она предлагает заправить автомобиль по QR-коду из приложения BelkaCar и 500 бонусов, а если АЗС нет в приложении, нужно прислать фискальный счет. Также она проводила временную акцию на 3000 бонусов за заправку более 20 литров.



Подобная акция есть и в «Делимобиле». Там предлагают 1000 бонусов всем, кто заправит машину на 10 литров и более. «Яндекс Драйв» предлагает 700 баллов за заправку от 20 литров.

«Минута — около 15–20 рублей, если стоять в очереди минут 20. В целом около 500 рублей выгоды можно наскрести», — прокомментировал введение акций пользователь каршеринга Артем.

Многие водители отказываются от использования каршеринга Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

При этом не все смотрят на предложения настолько позитивно. Многие водители говорят, что предложения оказываются невыгодными для них из-за длинных очередей. За каждую минуту ожидания у АЗС всё равно придется платить, как и за прокат.

«Заправить карш в Москве стало нереально: вчера ехал на карше, заправок 5 объехал — всё закрыто. Один „Лукойл“ был, но там [такая] очередь, что все 10 000 бонусов надо, чтоб простоять в этой очереди», — заявил пользователь под ником Ars.

Люди в комментариях уже предлагают альтернативы: например, заправлять каршеринги за «живые деньги», а не бонусы.

«Если по 1 тысяче будете живыми деньгами платить, а не бонусами, то найдется куча студентов, которые вам все машины заправят», — сказал один из пользователей.

Пока точных данных о росте или упадке рынка каршеринга за минувший июнь нет. «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат рассказал, что объем проката машин за первые пять месяцев 2026-го еще до введения жестких ограничений на бензин сократился на 10% по сравнению с прошлым годом.

MSK1.RU направил запросы крупнейшим компаниям по аренде авто. Кто-то проигнорировал вопросы о проблемах, связанных с дефицитом бензина, кто-то напрямую отказался обсуждать эту тему.

А вы продолжили пользоваться каршерингом в условиях дефицита бензина? Да, я пользуюсь бонусами компаний Нет, это перестало быть выгодным Я и раньше не пользовался каршерингом