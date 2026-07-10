Провода оборвало: жители двух округов в Ярославской области остались без света из-за грозы

Названы сроки подключения электричества в Ярославском районе Источник: пресс-служба «Россети Центр» — «Ярэнерго»

После грозы 9 июля в Ярославской области остались без электричества жители двух округов. Сильнее всего удар стихии пришелся на деревни Ярославского и Первомайского районов.

«В связи с грозой и сильным ветром на территории округа произошли отключения электроэнергии. Зафиксированы множественные технологические нарушения на линиях электропередачи. Просим жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — обратился глава округа Алексей Михайлов.

Над устранением последствий работают аварийные бригады РЭС.

Предварительно, частичные отключения зафиксированы в населенных пунктах: Ананьино, Климовское, СНТ «Коммунальник», «Силикатчик-2», «Автобусник-1», Алексеевское, СНТ Бережок, Волга, Гидротехник, Климовское, коттеджный поселок «Летние вечера», Новоселки, Образцово, «Оздоровитель-1», Подолино, Цеденево, Чернеево, Сергеево, Толбухино, Черницино, Феклино, Пожарово, Язвицево, Яскино, Афинеево, Бегоулево, Внуково, Лучинское, Петровское, Руденки, Сенчугово, Спицыно, Щедрино, Внуково, Нагорный.

Планируемое время устранение неполадок — 17:00.

Ближе к 23:50 вернут электричество в населенные пункты: Глебовское, Андронники, Ясино, Зубарево, ДНП Васильево, Еремино, Степанцево, Козулино, Починок, Дубовики, Бисерово, Медягино, Долгуново, Юдово, Расторопово, ж/д станция «Уткино», Прокшино, ДНП Медягинская слобода, Васильевское и другие населенные пункты.

Как прокомментировали в пресс-службе «Россети Центр» — «Ярэнерго», для восстановления электроснабжения задействованы 12 бригад: 49 специалистов, 17 единиц спецтехники.

«Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей региона, — добавили в пресс-службе. — Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно);

через онлайн-сервисы компании: официальный сайт и мобильное приложение «Есть свет!».