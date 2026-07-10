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Экономика Что ждет перелеты на фоне топливных проблем: заявление главы Росавиации

Что ждет перелеты на фоне топливных проблем: заявление главы Росавиации

Поставки керосина держат на контроле

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Пассажиропоток немного снизился | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUПассажиропоток немного снизился | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Пассажиропоток немного снизился

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Авиаперевозки в России этим летом выполняются по расписанию, несмотря на топливные проблемы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, поставки авиакеросина в аэропорты держат на контроле Минтранс и Минэнерго.

«Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется», — сказал Ядров журналистам в кулуарах форума «Иннопром».

Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял вице-премьер Александр Новак. Для стабилизации ситуации правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года, а также ограничило вывоз бензина и дизтоплива. Кроме того, власти предоставили налоговые льготы для импорта топлива и роста производства внутри страны. 

На пассажирах авиатранспорта топливный ажиотаж пока не отразился. Росавиация ранее уже заверяла, что аэропорты обеспечены топливом в необходимом объеме, пишет РИА Новости.

По данным Минтранса, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году составил 108,85 млн человек. За январь — май 2026 года перевезено 39,5 млн пассажиров — это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Бензин Авиаперевозка Дмитрий Ядров Минтранс Керосин Перелет
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Комментарии
4
Гость
10 минут
Когда топливо под контролем, спокойнее и авиакомпаниям, и пассажирам, которым хочет уже отдохнуть и отключиться от бытовых проблем
Гость
51 минута
покупалла позавчера перелеты до минска туда обратно на сентябрь, цена стабильна, езжу раз в квартал
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Гость
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