Что ждет перелеты на фоне топливных проблем: заявление главы Росавиации

Пассажиропоток немного снизился Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Авиаперевозки в России этим летом выполняются по расписанию, несмотря на топливные проблемы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, поставки авиакеросина в аэропорты держат на контроле Минтранс и Минэнерго.

«Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется», — сказал Ядров журналистам в кулуарах форума «Иннопром».

Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял вице-премьер Александр Новак. Для стабилизации ситуации правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года, а также ограничило вывоз бензина и дизтоплива. Кроме того, власти предоставили налоговые льготы для импорта топлива и роста производства внутри страны.

На пассажирах авиатранспорта топливный ажиотаж пока не отразился. Росавиация ранее уже заверяла, что аэропорты обеспечены топливом в необходимом объеме, пишет РИА Новости.