День воинской славы 10 июля: как его принято отмечать

Что мы отмечаем 10 июля и почему этот день изменил историю Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждое 10 июля в России отмечается День воинской славы. Это не просто памятная дата, а годовщина события, которое буквально перевернуло ход европейской истории — триумфа русской армии в Полтавском сражении 1709 года. Давайте разберемся подробнее, что это за праздник и как его отмечают сегодня.

Как появился День воинской славы

Вообще, День воинской славы в России — это не один конкретный праздник, а целый список из важнейших победных дат в истории страны.

Дни воинской славы появились благодаря возрождению старинной традиции викториальных дней Российской империи, которую заложил Петр I — он повелел отмечать особые праздники после крупных побед в Северной войне.

В эти даты по всей стране проводили торжественные молебны, гремели артиллерийские салюты, устраивали военные парады и народные гулянья.

В XIX веке традицию укрепила церковь: например, день избавления России от армии Наполеона праздновали в Рождество.

В марте 1995 года дни воинской славы официально узаконили на государственном уровне. В законе зафиксировали список «славных побед». Изначально в него включили около 15 важнейших дат, охватывающих разные эпохи, но позже перечень расширился, и сегодня выглядит так:

27 января — Освобождение Ленинграда от блокады (1944 г.);

2 февраля — Разгром войск в Сталинградской битве (1943 г.);

23 февраля — День защитника Отечества;

18 апреля — Ледовое побоище (1242 г.);

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне;

7 июля — Чесменское сражение (1770 г.);

10 июля — Полтавская битва (1709 г.);

9 августа — Гангутское сражение (1714 г.);

23 августа — Победа в Курской битве (1943 г.);

8 сентября — Бородинское сражение (1812 г.);

11 сентября — Сражение у мыса Тендра (1790 г.);

21 сентября — Куликовская битва (1380 г.);

4 ноября — День народного единства (1612 г.);

7 ноября — Парад на Красной площади (1941 г.);

1 декабря — Синопское сражение (1853 г.);

5 декабря — Контрнаступление под Москвой (1941 г.);

24 декабря — Взятие Измаила (1790 г.).

Одним из первых и главных викториальных дней в дореволюционной России (да и сегодня) стала Полтавская битва.

Какой праздник отмечают 10 июля

10 июля в России отмечают годовщину победы русской армии под командованием Петра I в Полтавском сражении 1709 года.

Тогда шла изнурительная Северная война со Швецией, которая на тот момент считалась одной из главных военных сверхдержав мира. Шведский король Карл XII вел свои войска вглубь России, надеясь нанести решающий удар. Но под Полтавой его планы разбились о гений Петра I и мужество русских солдат. Российская армия наголову разгромила шведов, заставив Карла XII бежать.

Сегодня этот праздник — дань уважения стратегическому мастерству командиров, железной воле и мужеству простых солдат.

Как отмечают День воинской славы

У дней воинской славы нет единого сценария, так как каждая дата привязана к конкретному историческому событию. Однако для всех этих праздников есть общая государственная и общественная традиция празднования.

В эти дни первые лица государства, ветераны и общественные деятели возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, а в регионах — к местным мемориалам воинской славы.

На главных площадях городов-героев и городов воинской славы часто устраивают построения войск, марши почетного караула или парады курсантов военных училищ.

На исторических местах военно-исторические клубы воссоздают ключевые сражения. Например, под Полтавой 10 июля энтузиасты в мундирах Петровской эпохи разыгрывают сцены Полтавского боя.

Музеи, библиотеки и архивы открывают специальные экспозиции, где показывают редкое оружие, форму тех лет, карты сражений и архивные документы.

Кроме того, на городских площадках и в Домах культуры проходят концерты патриотической песни, а по телевидению крутят исторические и военные фильмы.

Накануне и в день праздника молодежные организации и поисковые отряды заступают в почетный караул у Вечного огня и ухаживают за братскими могилами.