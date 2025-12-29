Экс-судья из Москвы станет фигурантом уголовного дела из-за ДТП с пострадавшими в Ярославской области

Экс-судья из Москвы стал участником ДТП в Ярославской области Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, попавшего в аварию в Ярославской области.

«Удовлетворить представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела», — передают решение главы ВККС Николая Тимошина корреспонденты Российского агентства правовой и судебной информации.

По их данным, Дмитрий Гришин не пришел на заседание и не прислал адвоката. Решение о возбуждении уголовного дела было принято без него.

ДТП на трассе М-8 в Переславском округе произошло 20 апреля 2025 года. По версии следствия, Гришин ехал в сторону Москвы на иномарке «Ленд Ровер Фрилендер 2» со скоростью 100 километров в час при разрешенной не больше 90 километров в час.

Следователи рассказывали, что Гришин совершал обгон на перекрестке с второстепенной дорогой. По версии правоохранителей, он выехал на встречку, где его машина врезалась в иномарку «Рено RS», выполнявшей разрешенный поворот налево с включенными поворотниками.

В столкновении пострадали водитель «Рено RS» и его жена. По данным корреспондентов РАПСИ, они получили многочисленные травмы и переломы. Сам Дмитрий Гришин не пострадал.

Уголовное дело хотят возбудить по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Прошение об этом в Высшую квалификационную коллегию судей раннее подавал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.