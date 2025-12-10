Судья из Москвы стал участником ДТП с пострадавшими в Ярославской области

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин добивается возбуждения уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, с участием которого произошло ДТП в Ярославской области. В аварии пострадали два человека.

ДТП на трассе М-8 произошло 20 апреля 2025 года. По версии следствия, Гришин ехал в сторону Москвы на иномарке «Ленд Ровер Фрилендер 2» со скоростью 100 километров в час при разрешенной не больше 90 километров в час.

«Совершая обгон на перекрестке с второстепенной дорогой, в нарушение правил дорожного движения, он выехал на встречную полосу, в результате чего его транспортное средство столкнулось со следовавшим в том же направлении автомобилем марки „Рено RS“, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами», — рассказали в следственном комитете.

В столкновении пострадал водитель «Рено RS» и его жена, которая была на пассажирском кресле. Им обоим причинен тяжкий вред здоровью. Дмитрий Гришин, по данным следствия, травмы не получил.