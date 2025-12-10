НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Судья из Москвы стал участником ДТП с пострадавшими в Ярославской области

По версии следствия, он превысил скорость

По версии следствия, он превысил скорость

В Ярославской области произошло ДТП с пострадавшими

Председатель СК России Александр Бастрыкин добивается возбуждения уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, с участием которого произошло ДТП в Ярославской области. В аварии пострадали два человека.

ДТП на трассе М-8 произошло 20 апреля 2025 года. По версии следствия, Гришин ехал в сторону Москвы на иномарке «Ленд Ровер Фрилендер 2» со скоростью 100 километров в час при разрешенной не больше 90 километров в час.

«Совершая обгон на перекрестке с второстепенной дорогой, в нарушение правил дорожного движения, он выехал на встречную полосу, в результате чего его транспортное средство столкнулось со следовавшим в том же направлении автомобилем марки „Рено RS“, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево с включенными сигналами», — рассказали в следственном комитете.

В столкновении пострадал водитель «Рено RS» и его жена, которая была на пассажирском кресле. Им обоим причинен тяжкий вред здоровью. Дмитрий Гришин, по данным следствия, травмы не получил.

После случившегося следователи организовали проверку. По ее результатам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Дмитрия Гришина по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» в Высшую квалификационную коллегию судей. По закону о неприкосновенности судей, эта процедура необходима для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пострадавшие в аварии Московский городской суд СК Александр Бастрыкин
Комментарии
4
Гость
1 час
Надеюсь ему не удастся отмазаться.
Гость
29 минут
Жестоко! Надо было извиниться, и отпустить!
