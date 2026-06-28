«Пытались найти открытые двери»: ярославцы предупредили об опасных незнакомцах в подъезде — видео

Ярославцы предупредили об опасных незнакомцах в подъезде Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Жители дома на улице Мирной, 5 в поселке Красный Бор Ярославского округа бьют тревогу. По их словам, утром 28 июня в дом зашли неизвестные, которые искали незапертые квартиры. Жильцы десятиэтажки уверены, что это были несостоявшиеся грабители.

«Ранним утром в нашем доме орудовали грабители. Они заранее наклеили изоленту на магнит домофона, из‑за чего дверь в подъезд могла открываться без особых усилий. В начале шестого часа утра, компания из трёх мужчин бегала по подъездам и пыталась найти оставленные жильцами открытыми двери в квартиры», — рассказал один из жителей дома в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

К посту приложено видео из подъезда. На записи видно, как около пяти часов утра к двери подошла компания из трех молодых людей. Один из них дернул дверь и вошел внутрь.

Компания молодых людей подошла к дому ранним утром Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На другом кадре видно, как этот же мужчина поднимается по лестнице и подходит к дверям квартир, проверяя, открыты ли они. По словам жильцов, в одну из них ему, все же, удалось попасть.

«Во втором подъезде у одного из жителей замок оказался незапертым — злоумышленники проникли в квартиру. К счастью, хозяин проснулся и выгнал незваного „гостя“», — говорится в посте.

Жильцы рассказали, что отправили видео с камер в полицию. Также они попросили людей быть бдительнее и всегда закрывать двери.