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Происшествия Подробности «Делаем всё возможное»: дополнительные силы привлекли для тушения пожара на полигоне в Ярославской области

«Делаем всё возможное»: дополнительные силы привлекли для тушения пожара на полигоне в Ярославской области

Власти назвали предварительную причину возгорания

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Под Ростовом Великим горит полигон | Источник: правительство Ярославской областиПод Ростовом Великим горит полигон | Источник: правительство Ярославской области

Под Ростовом Великим горит полигон

Источник:

правительство Ярославской области

Дополнительные силы привлекли для тушения пожара на полигоне в Ростовском округе Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 21 июня 2026 года.

«Мы делаем всё возможное для скорейшей ликвидации возгорания и минимизации последствий для окружающей среды, — сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. — По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах».

Напомним, огонь на ростовском полигоне вспыхнул вечером 13 июня. Свалка находится в деревне Хонятино — в восьми километрах от Ростова Великого.

Для тушения пожара задействован расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», СГБУ ЯО «Лесная охрана» | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramДля тушения пожара задействован расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», СГБУ ЯО «Лесная охрана» | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram
Возгорание тушат уже больше недели | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramВозгорание тушат уже больше недели | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram
На месте работает тяжелая техника: четыре цистерны, четыре экскаватора, три бульдозера, насосная станция и два самосвала. | Источник: «Жесть по-ярославски» / TelegramНа месте работает тяжелая техника: четыре цистерны, четыре экскаватора, три бульдозера, насосная станция и два самосвала. | Источник: «Жесть по-ярославски» / Telegram

«Основное внимание уделяется проливке очагов тления для их окончательной ликвидации и предотвращения повторного возгорания. Для перекрытия доступа кислорода к огню на объект завозят и укладывают грунт», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В Ростовском округе специалисты Роспотребнадзор ежедневно проверяют качество воздуха в зоне задымления. По результатам исследований опасного превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.

По данным властей, с начала 2027 года на ростовский полигон перестанут завозить бытовой мусор.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Полигон Ростовский район
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Комментарии
3
Гость
27 минут
Все ещё тушат???? Место под московский мусор освобождают????
Гость
28 минут
Нечо себе! С 13.06 горит. Травят людей
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Гость
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