«Делаем всё возможное»: дополнительные силы привлекли для тушения пожара на полигоне в Ярославской области

Под Ростовом Великим горит полигон Источник: правительство Ярославской области

Дополнительные силы привлекли для тушения пожара на полигоне в Ростовском округе Ярославской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 21 июня 2026 года.

«Мы делаем всё возможное для скорейшей ликвидации возгорания и минимизации последствий для окружающей среды, — сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. — По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах».

Напомним, огонь на ростовском полигоне вспыхнул вечером 13 июня. Свалка находится в деревне Хонятино — в восьми километрах от Ростова Великого.

«Основное внимание уделяется проливке очагов тления для их окончательной ликвидации и предотвращения повторного возгорания. Для перекрытия доступа кислорода к огню на объект завозят и укладывают грунт», — сообщили в правительстве Ярославской области.

В Ростовском округе специалисты Роспотребнадзор ежедневно проверяют качество воздуха в зоне задымления. По результатам исследований опасного превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.