«В тяжелом состоянии»: в Ярославле 12-летняя девочка сорвалась с заброшки

Здание стоит заброшенным уже много лет Источник: «Яндекс.Панорамы»

В Ярославле на брагинской заброшке на Бабича пострадала 12-летняя девочка. ЧП случилось 28 августа около 16:45.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что ребенок сорвался с высоты и приземлился на бетонные плиты. С места ЧП девочку увезли в больницу.

«Подросток в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую клиническую больницу. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся в полном объеме для того, чтобы ребенок смог поправиться», — прокомментировали ситуацию в Минздраве Ярославской области.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Дзержинскому району.