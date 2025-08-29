НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «В тяжелом состоянии»: в Ярославле 12-летняя девочка сорвалась с заброшки

«В тяжелом состоянии»: в Ярославле 12-летняя девочка сорвалась с заброшки

ЧП случилось в Брагине

638
19 комментариев
Здание стоит заброшенным уже много лет | Источник: «Яндекс.Панорамы»Здание стоит заброшенным уже много лет | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Здание стоит заброшенным уже много лет

Источник:

«Яндекс.Панорамы»

В Ярославле на брагинской заброшке на Бабича пострадала 12-летняя девочка. ЧП случилось 28 августа около 16:45.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что ребенок сорвался с высоты и приземлился на бетонные плиты. С места ЧП девочку увезли в больницу.

«Подросток в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую клиническую больницу. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся в полном объеме для того, чтобы ребенок смог поправиться», — прокомментировали ситуацию в Минздраве Ярославской области.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Дзержинскому району.

В 2023 году заброшенное здание, с которого упала девочка, горело.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
