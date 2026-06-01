«Врачи делают все возможное»: что известно о состоянии мальчика, сорвавшегося с заброшки в Ярославле

Появилась информация о состоянии 12-летнего мальчика, который днем 31 мая сорвался с заброшки на улице Бабича в Дзержинском районе Ярославля. В региональном Минздраве 76.RU рассказали, что сейчас врачи борются за жизнь подростка.
«Доставлен в Областную детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», — уточнили 1 июня в Министерстве здравоохранения Ярославской области.
Ранее очевидцы рассказывали, что мальчик упал на бетонные блоки с четвертого этажа здания.
«Когда мы там были, он дышал, но точных подробностей не могу уточнить, так как не знаю», — писали жители города в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».
На место вызвали скорую помощь. О случившемся уже знают в полиции. В августе 2025 года в этом же здании сорвалась с высоты 12-летняя девочка. Тогда ребенку тоже понадобилась госпитализация.