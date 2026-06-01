«Врачи делают все возможное»: что известно о состоянии мальчика, сорвавшегося с заброшки в Ярославле

12-летний мальчик сорвался с четвертого этажа заброшки в Ярославле Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Появилась информация о состоянии 12-летнего мальчика, который днем 31 мая сорвался с заброшки на улице Бабича в Дзержинском районе Ярославля. В региональном Минздраве 76.RU рассказали, что сейчас врачи борются за жизнь подростка.

«Доставлен в Областную детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», — уточнили 1 июня в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Ранее очевидцы рассказывали, что мальчик упал на бетонные блоки с четвертого этажа здания.

«Когда мы там были, он дышал, но точных подробностей не могу уточнить, так как не знаю», — писали жители города в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

Мальчика увезли в больницу на скорой Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com