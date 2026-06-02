Бастрыкин потребовал информацию о происшествии в Ярославле

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о травмировании 12-летнего мальчика в заброшке Ярославля.
«В сети Интернет сообщается, что в мае текущего года 12-летний мальчик упал с четвертого этажа неогороженного заброшенного здания на улице Бабича. В тяжелом состоянии подросток госпитализирован. Отмечается, что данный случай не единичен, в 2025 году при аналогичных обстоятельствах пострадала малолетняя девочка», — прокомментировали в следственном комитете.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Напомним, 31 мая 12-летний мальчик сорвался с недостроя на улице Бабича в Дзержинском районе. Ребенок оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Предварительно установлено, что подросток, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания.
После происшествия СК возбудил уголовное дело.