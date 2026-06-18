Расправился с малышом на глазах у посетителей: мужчина скинул трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами

Инцидент произошел в частном зоопарке Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Великобритании мужчина скинул трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами. Об этом сообщило местное управление полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в частном зоопарке Johnson’s of Old Hurst в графстве Кембриджшир. На место ЧП полицейских вызвали сотрудники зоопитомника.

«Мальчик был доставлен в больницу Адденбрука с серьезными травмами. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. В больнице семье мальчика оказывают поддержку специально обученные сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого в покушении на убийство. Расследование ведут детективы из отдела по расследованию особо тяжких преступлений.

«На данном этапе мы беседуем с людьми, находившимися в зоопарке во время этого шокирующего инцидента, чтобы выяснить больше об обстоятельствах произошедшего», — рассказала детектив Верити Макканн.