В Ярославской области третий день тушат пожар на топливном хранилище: что известно о ЧП

В Ярославской области продолжается борьба с последствиями черного дождя Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com, Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

С 14 июня в Рыбинске Ярославской области тушат пожар на хранилище топлива. Все случилось в микрорайоне Копаево на берегу Волги.

Привлечены специалисты из разных служб, в области на фоне возгорания прошел черный дождь, десятки дачников забили тревогу из-за пятен на урожае и хозяйстве. Что известно о пожаре и какие меры приняли власти — в разборе 76.RU.

Из-за чего загорелось топливо в Рыбинске

В то утро 14 июня в регионе включали сирены, режим опасности БПЛА объявили около 4 часов утра. Жители самого Рыбинска рассказывали, что под утро слышали грохот.

«Все было как будто за спиной. Стекла тряслись. Мы с кровати вскочили и на полу ждали, когда закончится», — рассказала читательница 76.RU.

Около 10 утра глава региона сообщил о попадании: беспилотники поразили промышленные объекты по хранению топлива, начался пожар. Обошлось без пострадавших.

Местные жители стали сообщать о крупном столбе дыма, возвышающимся над городом. Для тушения местные власти перекрыли окружной дорогу в Копаеве.

Уже 15 июня губернатор Михаил Евраев рассказывал, что после атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом.

Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье. Привлечены все необходимые силы и средства. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, на борьбу с огнем привлекли не только сотрудники МЧС, но и представителей других ведомств.

Черный дождь

Пасмурным утром 14 июня, пока действовала беспилотная опасность, дачники стали сообщать о черной пленке, которая с дождем покрыла дома, теплицы, грядки и растения в 20 километрах от Рыбинска. Первыми тревогу забили жители деревни Волково и расположенных рядом СНТ. След появился на местной речушке Волготня, известной в народе как Волковский ручей.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно Источник: Читательница 76.RU Анастасия

«Приехали, а у нас вся дача, вообще всё в этом. Все растения, всё. „Дождь“ прошел», — рассказывали читатели 76.RU.

Первая реакция жителей: шок. Соцсети тут же заполонили кадры измазанных черной жижей цветов и пальцев. Многие задались вопросом: что будет с урожаем?

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«Первый раз такое вижу. 14 число, идет черный дождь. Кот у меня весь черный пришел», — рассказывал житель Рыбинска Сергей.

Постепенно география черного дождя расширялась. И к нам в редакцию поступали сообщения от обеспокоенных дачников из населенных пунктов по побережью Рыбинского водохранилища и других реках.

Где был черный дождь

Осадки выпали в четырех округах:

Рыбинском;

Мышкинском;

Брейтовском;

Некоузском.

Жители этих населенных пунктов сообщали о проблеме Источник: Yandex / Map

И что это было?

К вечеру 14 июня к изучению черного дождя подключилась глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова. Сперва она подтвердила: прошли осадки с содержанием нефтяных компонентов.

В Волково направили комиссию, тут же растянули боновые заграждения — специальные плавучие барьеры — чтобы пятно не перемещалось по поверхности. Меры принимали экстренные: речушка впадает в Рыбинское водохранилище.

Боновые заграждения появились на речке в Рыбинском районе Источник: Администрация Рыбинского муниципального округа / vk.com

На следующий день глава Рыбинска Дмитрий Рудаков оповестил жителей об отборе проб и назначении проверок. Позднее ярославские власти успокоили население.

«По данным специалистов, эти остатки — обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. Такая же образуется во время лесных пожаров. На месте работают региональные министерства, Роспотребнадзор и МЧС России, — сообщил губернатор Михаил Евраев. — Причина — возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА».

Пробы воздуха также взяли в самом микрорайоне Копаево, где продолжали тушить пожар. Там превышений гигиенических нормативов, по словам Рудакова, не выявили.

А черный дождь опасен?

Ученые сперва выразили обеспокоенность после черных осадков в регионе. Однако в первые часы без результатов исследований оценить масштаб было крайне сложно.

«По данным специалистов, осадки были с содержанием сажи. Она не опасна для растений, в том числе лесного сообщества», — сообщили на третий день тушения пожара в Министерстве природопользования и лесного хозяйства.

В Ярославской области прошел «мазутный дождь» Источник: читатели 76.RU

Директор Института фундаментальной и прикладной химии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, кандидат химических наук Иван Тихонов дал несколько советов, как очистить участок после черного дождя.

Как очистить участок от черного дождя

При большом загрязнении почву следует механически собрать и утилизировать верхний слой. При небольших загрязнениях нефтепродукты можно собрать с помощью сорбентов (торф, опилки, вермикулит), их следует распределить по загрязненным участкам, через несколько часов собрать и утилизировать. С растений рекомендовано срезать и утилизировать пораженные части. Важно: работать нужно в резиновых перчатках, закрытой обуви и одежде. После работ необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Жители также рассказывали, что черные осадки покрыли первый урожай клубники, томатов, лука и не только. В этом случае важно правильно оценить риски.

«Если на поверхности продукта есть видимые следы или запах нефтепродуктов, такие продукты употреблять в пищу нельзя», — предупреждает Иван Тихонов.

Специалисты просят сперва оценить степень загрязненности растений Источник: читательница 76.RU Ольга

Что с реками

Официально: превышений по показателям в пробах воздуха и воды нет. В Рыбинском округе дополнительно проверили станцию водоочистки на Шекснинском шоссе.

Местные жители сообщали, что черная пленка также появилась на речке Сутка в Мышкинском районе. По другим районам власти также собирали информацию.

И.о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева сообщала, что ситуацию будут держать на особом контроле до полного завершения всех работ по ликвидации последствий и восстановлению территории.

«По данным проведенных исследований, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано и выпавшие осадки не несут угрозы для жизни и здоровья людей, животных и растений», — прокомментировали в правительстве.