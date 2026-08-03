Кажетта Ахметжанова назвала главных счастливчиков августа — эти знаки будут купаться в удаче

Для Овнов август начнется с приятной суеты. Новые знакомства и неожиданные предложения могут посыпаться со всех сторон. Особенно внимательно присмотритесь к событиям около 7 августа: случайная встреча вполне способна оказаться совсем не случайной.

В любви у свободных Овнов появляется шанс на яркий роман. Причем человек может появиться там, где вы вообще не собирались искать отношения. Парам тоже скучать не придется. Вас ждут совместные планы и предложение перейти на новый уровень отношений.

12 августа — хороший момент, чтобы показать себя. Хотите запустить проект или сменить имидж — не откладывайте. Во второй половине месяца придется вспомнить про работу и здоровье. Не пытайтесь доказать всем, что вы железный человек. 28 августа организм может потребовать выходной — и лучше его послушать.