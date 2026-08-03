Кажетта Ахметжанова назвала главных счастливчиков августа — эти знаки будут купаться в удаче

Многозадачность и дипломатия — вот что точно пригодится в августе. Многим придется держать баланс между личными желаниями и интересами окружающих. При этом будет важно строить планы на будущее и не забывать про старые задумки. Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала нашим коллегам из издания StarHit, кто справится со всем этим безупречно, а кто потеряется и окажется не у дел.
Овен
Для Овнов август начнется с приятной суеты. Новые знакомства и неожиданные предложения могут посыпаться со всех сторон. Особенно внимательно присмотритесь к событиям около 7 августа: случайная встреча вполне способна оказаться совсем не случайной.
В любви у свободных Овнов появляется шанс на яркий роман. Причем человек может появиться там, где вы вообще не собирались искать отношения. Парам тоже скучать не придется. Вас ждут совместные планы и предложение перейти на новый уровень отношений.
12 августа — хороший момент, чтобы показать себя. Хотите запустить проект или сменить имидж — не откладывайте. Во второй половине месяца придется вспомнить про работу и здоровье. Не пытайтесь доказать всем, что вы железный человек. 28 августа организм может потребовать выходной — и лучше его послушать.
Телец
Тельцам в августе будет важно, чтобы дома было спокойно, а в кошельке — не пусто. Поэтому начало месяца может пройти в хлопотах вокруг квартиры, ремонта, переезда или семейных вопросов.
После 7 августа на первый план выйдет карьера. Работы станет больше, зато вместе с нагрузкой может появиться и возможность укрепить свое положение. Если вам предложат новый проект или дополнительную ответственность, не спешите отказываться. Это может оказаться тем самым шансом, которого вы ждали.
После 23 августа ждите свиданий и встреч с друзьями, которые раскроют ваших близких людей по-новому. Возможно, после одного разговора вы иначе посмотрите на человека, которого давно считали родным.
Близнецы
Близнецам в августе нельзя сидеть дома и ждать, пока жизнь сама постучится в дверь. Месяц особенно хорош для общения, учебы, поездок, переговоров и новых знакомств.
В личной жизни также всё решают слова. Даже небольшой разговор по-новому раскроет для вас вторую половинку и его желания. И, возможно, ваши отношения перейдут на новый уровень.
Месяц хорош для обучения и публичных выступлений, особенно 12 августа. Также не отмахивайтесь от неожиданных предложений и людей, которые недавно появились в вашей жизни.
После 23 августа придется заняться домашними делами. А 28 августа ждите новостей на работе, возможно, пришло время повышения.
Рак
Ракам август раскроет глаза на самих себя. Вы почувствуете, насколько вас ценят на работе. На первое место выйдут вопросы денег, возможно, появится новая должность или подработка. Но не соглашайтесь на любое предложение, хорошо всё не обдумав. Весь месяц будьте аккуратны с деньгами. Даже прибавка к доходам не означает, что можно забыть о накоплениях.
После 23 августа вас ждут множество встреч и поездок. Свободного времени станет меньше. Зато именно через общение может прийти важная возможность.
К концу месяца у Раков появится ощущение, что жизнь наконец-то разворачивается в другую сторону. И если старый маршрут давно не устраивает, август станет отличным стартом к переменам.
Лев
Львы в августе в центре внимания. Если давно хотели попросить повышения или начать свое дело — пора перестать ждать идеального момента. Особенно удачным для перемен может стать 12 августа — день солнечного затмения.
Представителям знака стоит ответственно подходить к своим обещаниям. Не беритесь за несколько задач одновременно и не соглашайтесь на то, что не сможете выполнить.
В личной жизни тоже возможны сюрпризы. Одинокие Львы могут встретить человека, который быстро станет важным в вашей жизни. А в существующих отношениях вероятны совместные планы и события, которые сблизят вас еще больше.
После 23 августа вас ждут крупные покупки или солидные вложения. сохраняйте холодную голову и не пытайтесь схитрить или обмануть систему.
Дева
Для Дев август начнется спокойно. Пока все куда-то бегут, вам, наоборот, захочется замедлиться и спрятаться от всего мира. Астролог считает, что это нормально. Посвятите время себе и завершите старые договоренности и проекты. Можно наконец отпустить отношения, обязательства или планы, которые давно перестали приносить радость.
В работе не стоит торопить события. Если ответа на важный вопрос пока нет, это еще не означает, что вам отказали. Ситуация прояснится после 23 августа. К вам вернется энергия и захочется встречаться с людьми и строить новые планы.
28 августа станет важной датой для отношений. Кто-то решит съехаться или пожениться, кто-то — наоборот, поставит точку. Одиноких Дев может ждать знаменательное знакомство.
Весы
Весам в августе не стоит бояться нового. Знакомства могут оказаться полезнее, чем кажется на первый взгляд, а проекты не такие пугающие и непонятные. К 12 августа вы по-другому взглянете на свои планы на будущее и пересмотрите многие из них.
7 августа отлично подходит для переговоров. Если давно хотели обсудить повышение или предложить сотрудничество — действуйте.
После 23 августа захочется тишины. Не удивляйтесь, если появится желание отменить пару встреч и побыть дома. Также не игнорируйте сигналы организма, если чувствуете недомогание, не откладывайте поход к врачу.
Скорпион
Скорпионам август принесет профессиональное признание. 12 августа особенно хорош для карьерного рывка. Если хотите показать руководству свои амбиции — самое время. Но не пытайтесь одновременно отвечать за всё, придется выбрать: вы или начальник, или исполнитель.
После 23 августа станет больше общения. Новые знакомства могут привести к сотрудничеству, которое окажется важным не только сейчас, но и в будущем.
В конце месяца рабочие будни разбавят сюрпризы в личной жизни. Одиноким Скорпионам не исключено яркое знакомство или свидание вашей мечты.
Стрелец
Стрельцы в августе почувствуют, что им тесно в нынешней жизни. Захочется путешествовать, учиться, знакомиться с новыми людьми. Не отказывайтесь от ваших желаний. Уже в середине месяца подходящее время, чтобы подать документы на поступление или заняться поиском новой работы.
Если давно думали о переезде или международном проекте — не отбрасывайте идею как несбыточную. В августе она может получить вполне конкретные очертания. В любви возможны знакомства на расстоянии или с человеком из совершенно другой среды. И не исключено, что всё начнется именно с поездки.
В конце месяца нужно будет помочь семье. Освободите место в графике для родных и близких.
Козерог
Козерогов в августе ждут непростые разговоры. Они могут коснуться долгов или распределения бюджета в семье. Возможно, вы решитесь пересмотреть финансовую схему, которая уже давно перестала работать.
В конце месяца захочется выдохнуть. Вас ждут путешествия, общение с новыми людьми и интересные мероприятия, на которые вы всё не решались сходить. Даже короткая поездка может дать толчок к интересным переменам в будущем.
28 августа ждите важную информацию. Возможно, придут документы или новости от близких.
Водолей
Водолеи в августе окажутся в центре партнерских историй. Любовь, брак, сотрудничество, совместный бизнес — отношения любого типа выйдут на первый план.
В личной жизни вы можете задуматься о свадьбе или детях, а на работе осознаете, что работа в команде намного эффективнее, чем поодиночке. Астролог лишь предупреждает, что не стоит подписывать любые документы не глядя. Особенно если речь идет о деньгах, кредитах или крупных обязательствах.
После 23 августа придется заняться финансовой стороной партнерства. А 28 августа покажет, какие решения действительно работают на будущее.
Рыбы
Рыбам август предлагает начать с малого. Необязательно увольняться или переезжать, чтобы начать новую жизнь. Иногда достаточно нормально высыпаться и уделить время только себе.
12 августа пересмотрите свой график и планы. Добавьте в свою жизнь спорт, хобби или пересмотрите питание и распорядок дня. Уже в конце месяца у вас начнется этап перезагрузки, и вы поймете, куда хотите двигаться дальше.
В отношениях захочется конкретики. Бессмысленные переписки и свидания вас больше не устраивают. Будьте готовы попрощаться с людьми, которые не готовы вам дать семью и стабильность.