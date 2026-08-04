Два часа в месяц: как попасть на встречу с мэром Ярославля

Узнайте график приема жителей мэром Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти всех уровней устраивают встречи с жителями. Пообщаться с мэром Ярославля лично, например, можно один раз месяц. На это глава города выделяет два часа. Столько же отводят время на встречи и заместители мэра.

Рассказываем, как и когда можно поговорить с мэром Ярославля Артемом Молчановым в августе.

График приема мэра и его заместителей в августе 2026

Мэр Ярославля Артём Молчанов готов принять у себя в понедельник, 17 августа с 11:00 до 13:00.

Заместитель мэра по вопросам социальной политики Елена Волкова выслушает жителей во вторник, 18 августа, с 11:30 до 13:00.

Первый заммэра Вячеслав Гаврилов примет у себя также во вторник, 18 августа, с 15:00 до 17:00.

Вопросы градостроительства с курирующим заместителем мэра Александром Черневским можно обсудить в четверг, 20 августа, с 14:00 до 16:00.

Заммэра по вопросам ЖКХ Николай Степанов примет жителей в среду, 26 августа, с 14:00 до 16:00.

Директор департамента финансов, заммэра Андрей Данц проведет прием в четверг, 27 августа, с 9:00 до 11:00.

Заммэра по вопросам социально-экономического развития Елена Гудкевич выслушает жителей в четверг, 27 августа, с 14:00 до 16:00.

Требуется предварительная запись по телефонам: (4852) 40-47-93, 40-47-96.