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Город Два часа в месяц: как попасть на встречу с мэром Ярославля

Два часа в месяц: как попасть на встречу с мэром Ярославля

График приема главы и его заместителей в августе

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Узнайте график приема жителей мэром Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Узнайте график приема жителей мэром Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнайте график приема жителей мэром Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти всех уровней устраивают встречи с жителями. Пообщаться с мэром Ярославля лично, например, можно один раз месяц. На это глава города выделяет два часа. Столько же отводят время на встречи и заместители мэра.

Рассказываем, как и когда можно поговорить с мэром Ярославля Артемом Молчановым в августе.

График приема мэра и его заместителей в августе 2026

Мэр Ярославля Артём Молчанов готов принять у себя в понедельник, 17 августа с 11:00 до 13:00.

Заместитель мэра по вопросам социальной политики Елена Волкова выслушает жителей во вторник, 18 августа, с 11:30 до 13:00.

Первый заммэра Вячеслав Гаврилов примет у себя также во вторник, 18 августа, с 15:00 до 17:00.

Вопросы градостроительства с курирующим заместителем мэра Александром Черневским можно обсудить в четверг, 20 августа, с 14:00 до 16:00.

Заммэра по вопросам ЖКХ Николай Степанов примет жителей в среду, 26 августа, с 14:00 до 16:00.

Директор департамента финансов, заммэра Андрей Данц проведет прием в четверг, 27 августа, с 9:00 до 11:00.

Заммэра по вопросам социально-экономического развития Елена Гудкевич выслушает жителей в четверг, 27 августа, с 14:00 до 16:00.

Требуется предварительная запись по телефонам: (4852) 40-47-93, 40-47-96.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Мэр Мэр Ярославля Артем Молчанов
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Комментарии
105
Гость
16 часов
У Молчанова золотая звезда Героя Труда 🤡
Гость
16 часов
🥳👍Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: - Почем опиум для народа? За дверью молчали. - Папаша, вы пошлый человек! - прокричал Остап. И. Ильф, Е. Петров.
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Гость
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