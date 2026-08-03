Клиенты потеряли доступ к своим онлайн-банкам — что случилось и как теперь зайти в личный кабинет

Сбой произошел из-за технических изменений Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сайты крупнейших российских банков стали недоступны через зарубежные интернет-браузеры, такие как Google Chrome, Safari и Microsoft Edge. Пользователи, пытающиеся зайти в свой личный кабинет, столкнулись с предупреждениями об угрозе безопасности.

В ответ на санкционные ограничения российские банки начали использовать отечественные SSL-сертификаты, которые выдает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Однако большинство популярных зарубежных браузеров эти сертификаты не поддерживает, блокируя пользователям доступ.

«Сейчас не все российские онлайн-сервисы работают с иностранными сертификатами, поэтому зарубежные браузеры могут предупреждать о небезопасном подключении к веб-ресурсам банков. Чтобы и дальше с комфортом пользоваться нашим сайтом, ВТБ Онлайн, Мои Инвестиции и другими сервисами — переходите на российские сертификаты», — говорится в сообщении ВТБ, опубликованном в VK.

Аналогичные проблемы возникли у пользователей, пытающихся воспользоваться онлайн-банками других крупных финансовых учреждений. В частности, установки российских сертификатов либо перехода в браузер «Яндекс» для безопасного доступа к онлайн-сервисам потребовал сайт Россельхозбанка. Уралсиб также напомнил клиентам, что сайт и его онлайн-порталы могут не открываться в зарубежных браузерах из-за новой сертификационной политики, одновременно предложив те же два способа решения.