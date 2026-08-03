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Экономика Клиенты потеряли доступ к своим онлайн-банкам — что случилось и как теперь зайти в личный кабинет

Клиенты потеряли доступ к своим онлайн-банкам — что случилось и как теперь зайти в личный кабинет

Пользователям дали несколько советов

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Сбой произошел из-за технических изменений | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСбой произошел из-за технических изменений | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сбой произошел из-за технических изменений

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Сайты крупнейших российских банков стали недоступны через зарубежные интернет-браузеры, такие как Google Chrome, Safari и Microsoft Edge. Пользователи, пытающиеся зайти в свой личный кабинет, столкнулись с предупреждениями об угрозе безопасности.

В ответ на санкционные ограничения российские банки начали использовать отечественные SSL-сертификаты, которые выдает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Однако большинство популярных зарубежных браузеров эти сертификаты не поддерживает, блокируя пользователям доступ.

«Сейчас не все российские онлайн-сервисы работают с иностранными сертификатами, поэтому зарубежные браузеры могут предупреждать о небезопасном подключении к веб-ресурсам банков. Чтобы и дальше с комфортом пользоваться нашим сайтом, ВТБ Онлайн, Мои Инвестиции и другими сервисами — переходите на российские сертификаты», — говорится в сообщении ВТБ, опубликованном в VK.

Аналогичные проблемы возникли у пользователей, пытающихся воспользоваться онлайн-банками других крупных финансовых учреждений. В частности, установки российских сертификатов либо перехода в браузер «Яндекс» для безопасного доступа к онлайн-сервисам потребовал сайт Россельхозбанка. Уралсиб также напомнил клиентам, что сайт и его онлайн-порталы могут не открываться в зарубежных браузерах из-за новой сертификационной политики, одновременно предложив те же два способа решения.

Помимо ВТБ, Россельхозбанка и Уралсиба, аналогичные уведомления получили пользователи Альфа-банка, Сбера, ПСБ и других российских кредитных организаций.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
12
Гость
11 часов
Нет такой проблемы. Все русские люди уже несколько лет назад установили русское ПО и надежно получают всю информацию российских сервисов. Эта проблема была лет пять назад. А сегодня все давно знают, что надо пользоваться Яндекс поиском, Яндекс браузером, Яндекс почтой, мессенджером MAX, магазином Rustore. И будет вам счастье.
Гость
16 часов
бгггггггг
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Гость
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