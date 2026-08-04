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Происшествия Повреждены два склада Wildberries, погибли люди — главное об атаке дронов на города

Повреждены два склада Wildberries, погибли люди — главное об атаке дронов на города

Рассказываем о последствиях

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Дроны попали в два склада известного маркетплейса (фото из архива) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДроны попали в два склада известного маркетплейса (фото из архива) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дроны попали в два склада известного маркетплейса (фото из архива)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ночью и утром 4 августа беспилотники атаковали российские регионы. Всего сбили 320 дронов. Погибли люди, вспыхнули склады и другие объекты. Рассказываем главное о случившемся.

В Московской области погибли люди

Дроны атаковали склад, электроподстанцию и административное здание в Московской области. Также повреждения получили частный дом и автомобиль. К сожалению, в ходе атаки есть жертвы.

«По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В результате атаки на промзону в Чехове пострадали десять человек. У людей диагностировали осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

«Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации», — сообщил губернатор Воробьёв.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Силы ПВО продолжают сбивать дроны над регионом, передал губернатор.

Повреждены два склада Wildberries

В Ленинградской области дрон влетел в склад в Красном Бору. Вспыхнул пожар, сотрудников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

«На месте работают пожарные расчеты», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Там отметили, что прием поставок временно ограничили. Их перенаправили на другие объекты.

Во время атаки на регион один человек пострадал, передал губернатор Александр Дрозденко. Всего над областью сбили 17 дронов.

Кроме этого, пострадал склад в поселке Эммаусс в Тверской области. Осколок беспилотника упал и повредил стену здания.

«Сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — сообщил губернатор Виталий Королев.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Склад Wildberries Атака
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