«Это издевательство»: ярославцы пожаловались на отсутствие остановки

Когда появится остановка «Больничный городок» в Ярославле Источник: читательница 76.RU Ольга

Ярославцы пожаловались на отсутствие остановки «Больничный городок» на улице Гагарина. По словам читательницы 76.RU Ольги, остановочный комплекс демонтировали еще весной 2026 года. К началу августа ситуация не изменилась — остановки так и нет.

«От остановки одни воспоминания», — рассказала Ольга.

Ярославна подчеркнула, что ждать транспорт в таких условиях неудобно. Например, если идет дождь, то приходится мокнуть, ведь укрыться негде. Да и на лавочку не присесть.

Остановка находится рядом с «Ареной-2000» Источник: читательница 76.RU Ольга

«Это издевательство или борьба с больными? Сначала несколько лет назад ликвидировали остановку общественного транспорта возле больницы Соловьева, а там еще и травмпункт! Теперь остановочный комплекс убрали, где больные транспорт ждут!» — отметила читательница.

В мэрии на запрос 76.RU пояснили, что остановку снесли, поскольку она является НТО — (нестационарным торговым объектом). Такие сооружения демонтируют, в случае если нет разрешения на размещение, истекает срок аренды участка, объект не соответствует схеме или попросту жители постоянно жалуются.

От остановки остался только след Источник: читательница 76.RU Ольга

В городской администрации также отметили, что между департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля и ПАО «Вымпелком» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене автопавильонов на автобусных остановках. Так, в 2024 году заменили 80 остановок, а в 2025-м — еще 32.

«Места установки павильонов ожидания определяются на основании дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, а также пассажиропотока.

Источник финансирования по муниципальным контрактам — бюджет города Ярославля.

Работы по установке новых автопавильонов ведутся планомерно, в настоящее время рассматривается перечень замены объектов в 2026 году», — рассказали в пресс-службе мэрии.