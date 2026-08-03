«Это издевательство»: ярославцы пожаловались на отсутствие остановки

Ярославцы пожаловались на отсутствие остановки «Больничный городок» на улице Гагарина. По словам читательницы 76.RU Ольги, остановочный комплекс демонтировали еще весной 2026 года. К началу августа ситуация не изменилась — остановки так и нет.
«От остановки одни воспоминания», — рассказала Ольга.
Ярославна подчеркнула, что ждать транспорт в таких условиях неудобно. Например, если идет дождь, то приходится мокнуть, ведь укрыться негде. Да и на лавочку не присесть.
«Это издевательство или борьба с больными? Сначала несколько лет назад ликвидировали остановку общественного транспорта возле больницы Соловьева, а там еще и травмпункт! Теперь остановочный комплекс убрали, где больные транспорт ждут!» — отметила читательница.
В мэрии на запрос 76.RU пояснили, что остановку снесли, поскольку она является НТО — (нестационарным торговым объектом). Такие сооружения демонтируют, в случае если нет разрешения на размещение, истекает срок аренды участка, объект не соответствует схеме или попросту жители постоянно жалуются.
В городской администрации также отметили, что между департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля и ПАО «Вымпелком» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене автопавильонов на автобусных остановках. Так, в 2024 году заменили 80 остановок, а в 2025-м — еще 32.
«Места установки павильонов ожидания определяются на основании дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, а также пассажиропотока.
Источник финансирования по муниципальным контрактам — бюджет города Ярославля.
Работы по установке новых автопавильонов ведутся планомерно, в настоящее время рассматривается перечень замены объектов в 2026 году», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее ярославцы уже жаловались на отсутствие остановок. Такая ситуация в июне произошла в Дзержинском районе. Читатели 76.RU остались недовольны снесенной остановкой «Моторный завод», на месте которой несколько месяцев не появлялось нового павильона.
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