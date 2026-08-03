НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Город «Это издевательство»: ярославцы пожаловались на отсутствие остановки

«Это издевательство»: ярославцы пожаловались на отсутствие остановки

Жители ждут автобус под дождем и палящим солнцем

1 677
Когда появится остановка «Больничный городок» в Ярославле | Источник: читательница 76.RU ОльгаКогда появится остановка «Больничный городок» в Ярославле | Источник: читательница 76.RU Ольга

Когда появится остановка «Больничный городок» в Ярославле

Источник:

читательница 76.RU Ольга

Ярославцы пожаловались на отсутствие остановки «Больничный городок» на улице Гагарина. По словам читательницы 76.RU Ольги, остановочный комплекс демонтировали еще весной 2026 года. К началу августа ситуация не изменилась — остановки так и нет.

«От остановки одни воспоминания», — рассказала Ольга.

Ярославна подчеркнула, что ждать транспорт в таких условиях неудобно. Например, если идет дождь, то приходится мокнуть, ведь укрыться негде. Да и на лавочку не присесть.

Остановка находится рядом с «Ареной-2000» | Источник: читательница 76.RU ОльгаОстановка находится рядом с «Ареной-2000» | Источник: читательница 76.RU Ольга

Остановка находится рядом с «Ареной-2000»

Источник:

читательница 76.RU Ольга

«Это издевательство или борьба с больными? Сначала несколько лет назад ликвидировали остановку общественного транспорта возле больницы Соловьева, а там еще и травмпункт! Теперь остановочный комплекс убрали, где больные транспорт ждут!» — отметила читательница.

В мэрии на запрос 76.RU пояснили, что остановку снесли, поскольку она является НТО — (нестационарным торговым объектом). Такие сооружения демонтируют, в случае если нет разрешения на размещение, истекает срок аренды участка, объект не соответствует схеме или попросту жители постоянно жалуются.

От остановки остался только след | Источник: читательница 76.RU ОльгаОт остановки остался только след | Источник: читательница 76.RU Ольга

От остановки остался только след

Источник:

читательница 76.RU Ольга

В городской администрации также отметили, что между департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля и ПАО «Вымпелком» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по замене автопавильонов на автобусных остановках. Так, в 2024 году заменили 80 остановок, а в 2025-м — еще 32.

«Места установки павильонов ожидания определяются на основании дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, а также пассажиропотока.
Источник финансирования по муниципальным контрактам — бюджет города Ярославля.
Работы по установке новых автопавильонов ведутся планомерно, в настоящее время рассматривается перечень замены объектов в 2026 году», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее ярославцы уже жаловались на отсутствие остановок. Такая ситуация в июне произошла в Дзержинском районе. Читатели 76.RU остались недовольны снесенной остановкой «Моторный завод», на месте которой несколько месяцев не появлялось нового павильона.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Остановка Транспорт Ожидание автобусов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
84
Смирняга

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

18 часов
Все еще мокнут, или уже дождались автобуса?)))
Гость
22 часа
Позор власти,на пельменной год люди тоят род солнцем и дождем,,а есл ро всему городу проехать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем