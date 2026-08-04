Компенсации в 500 раз меньше убытков. Как сейчас выживают продавцы, у которых сгорел товар на складе Wildberries

Склады Wildberries продолжают атаковать БПЛА. Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Почти две недели прошло с момента атаки на склад Wildberries в Краснодаре. Пожар, который был виден во многих районах города, тушили больше трех дней. По официальным данным, на горящем складе 22 июля пострадали 10 человек, еще одна девушка погибла в больнице от полученных травм. На тот момент в Московской области уже сгорели два склада, комплекс Wildberries в Краснодаре был четвертым по площади в России. Сотни продавцов потеряли товары на миллионы рублей. Компания пообещала компенсации, заявив, что в первую очередь помогут малым предпринимателям.

К 28 июля Wildberries отчитался, что уже перевел более 40 миллионов продавцам, 30 июля компания заявила о втором транше выплат. По официальным данным, деньги перевели более 185 тысячам предпринимателей. В тот же день WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов Wildberries.

93.RU поговорил с продавцами, чей товар сгорел в Краснодаре, и узнал, получили ли они выплаты и как после случившегося перестраивают свой бизнес, чтобы не стать банкротами. Далее — от первого лица. Часть историй мы публикуем анонимно в интересах предпринимателей.

Производитель и продавец одежды: «WB не то что помощь не может оказать, он даже деньги наши не отдает»

— На складе в Краснодаре у нас сгорело около пяти тысяч единиц товара. Всего в пожарах на складах мы потеряли около 25 тысяч единиц — это 40% от общего объема. В денежном эквиваленте это 43 миллиона рублей. Куча отмен, выручка с Wildberries упала в четыре раза.

Наш товар был завезен на склад до 7 июля, то есть до вступления новых правил в силу. Мы уже составили досудебную претензию, но надежд на то, что Wildberries компенсирует нам потери, нет. При этом нам необходимо, чтобы маркетплейс подтвердил утрату товара. Потому что нам нужно доказать налоговой понесенный ущерб, так как он необходим для расчета налога на прибыль. Но вместо документов Wildberries опубликовал в кабинетах селлера сгоревшие остатки, чтобы мы не могли претендовать на заявление убытков в налоговую. Более того, виртуальный остаток несуществующего товара создает нам начисления по хранению, штрафы за габариты и другие скрытые платежи WB.

7 июля Wildberries изменил правила оферты. Теперь маркетплейс не несет материальной ответственности за утрату товара в случае атаки БПЛА.

Задача Wildberries — чтобы мы не забрали товар, для этого они блокируют возможность вывоза.

Обратной связи от Wildberries мы так и не получили, не считая официальных публичных сообщений. Конечно, как только произошли пожары, мы писали в техподдержку, просили дать информацию по остаткам, на что был ответ в духе «мы занимаемся вопросом, вам когда-нибудь ответят». Выплат тоже нет.

Многие еще так и не получили выплаты Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Самое интересное, в день пожара в Краснодаре мы вывели свои деньги с платформы, потому что партнеры стали паниковать и потребовали оплату под 4,3%. То есть заплатили комиссию за вывод своих же средств, полученных от продаж. Через два дня они убрали кнопку «Досрочный вывод» и перестали давать деньги продавцам, кто хотел быстро вывести и рассчитаться с поставщиками. То есть, мало того что мы потеряли товар, у нас еще и те, кто поставлял в рассрочку, сразу потребовали денег, боясь, что сейчас массово начнутся банкротства. WB не то что помощь не может оказать, он даже деньги наши не отдает.

Товар на Wildberries мы больше не поставляем, распродаем то, что там уже есть. Модель поставок с WB в случае, если он все-таки выживет, будем менять, скорее всего, на FBS, но только при наличии реакции на наши потери.

FBS (Fulfillment by Seller) — это схема работы, при которой товар хранится на собственном складе продавца. Продавец сам следит за остатками, упаковывает заказ при его появлении и отвозит его в пункт приема или на склад маркетплейса, а сам Wildberries доставляет товар покупателю.

Пока непонятно, чем это всё закончится. После пожаров они заявили, что компенсируют убытки, а затем сделали комиссию в 60% на вещи — тут же посыпались штрафы за габариты и прочее. То есть они будут забирать у нас деньги и из них строить свои склады. Компенсации — это неправда, те условия, которые они предложили крупным селлерам, — это 10% от себестоимости товара, но рекламным бюджетом, которым можно оплатить 90% стоимости рекламы, это просто маркетинг и обман.

Распродавать товар со скидкой мы не стали, потому что мы и так в огромном минусе. У нас своя швейная фабрика, всего работают 56 человек. Уже пришлось уволить 10 человек. Ищем выход, размещаемся на других площадках. У нас около 65% продаж ориентировано на Ozon, заключили также договор с «М.Видео», в процессе подписания с «Ламодой». Рассматриваем выход на Китай, Казахстан, Узбекистан.

Но при всём происходящем мы не остановили процесса развития, в том числе продолжаем закупать оборудование. Но это может закончиться в один день. Мы сейчас берем больше кредитов в банке, а там тоже условия неадекватные со ставками в 23%. Никто рефинансирование проводить не собирается.

Налоговая же рассматривает отсрочку платежа на 6 месяцев, но это еще хуже, потому что через 6 месяцев будут текущие платежи и деньгам взяться будет неоткуда. То есть последствия этих событий — они как раз и догонят нас через 3–4 месяца. Думаю, отсрочка платежа по налогам на год дала бы многим возможность обанкротиться через год и только единицы это бы спасло. Оптимальным вариантом было бы обнуление налогов УСН на сумму потерь без обнуления НДС, такая модель облегчает налоговую нагрузку и создает потребность в работе на ближайшие 5 лет, за меньший срок такие убытки не отбить.



Параллельно мы думаем об объединении с другим, более сильным продавцом. То есть мы сразу рассматриваем кучу вариантов, в том числе и закрытие предприятия, но будем делать всё, чтобы выстоять.

После атак многие продавцы задумались о поставке на свои склады Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мирослав Валькович, производство химии для аквариумов Aquarium Life: «Логистический коллапс только нарастает»

— Мы производители с высокой оборачиваемостью продукции, поэтому на складах хранились остатки на 1–2 недели. Сейчас еще рано считать убытки, поскольку по некоторым складам еще нет ясности (часть сгорело, часть сохранилось, часть было в пути). Предварительно, утрачено около 3000 единиц товаров. По словам самого WB, им потребуется около месяца на подсчет.

Больнее всего было за краснодарский склад, поскольку именно он являлся отправной точкой на распределение по регионам. Wildberries выплатил только за Электросталь. Выплата чуть меньше себестоимости. Но это было до других складов, поэтому не уверены, что выплаты дальше будут приходить. В принципе, мы смирились уже с потерей всех товаров на складах, произведем еще, правда, пока не будем поставлять на склады ВБ, а будем отгружать со своего.

Главная для нас проблема сегодня — это судьба самого Wildberries. Доля этого канала продаж у нас составляет около 45%. После всех событий общие продажи упали вдвое, продолжительность доставки с одного дня увеличилась до 4–5, причем и это еще не предел. Многие покупатели уже, наверное, заметили, что сроки сдвигаются, а стоимость логистики выросла значительно.

Все ПВЗ и сортировочные центры перегружены FBS-заказами. Практически все местные производители и селлеры перешли на отгрузку по FBS, а инфраструктура к этому не готова.

ПВЗ перегружены Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Краснодарским селлерам теперь физически некуда пока отвозить заказы. Единственный вариант — сортировочный центр на Южном обходе, но там очереди по три часа, и сам склад просто не справляется с таким объемом. Именно логистический коллапс только нарастает. Так вот, нас больше беспокоят не выплаты (ничего страшного, бывает, еще произведем, где наша не пропадала), сколько вытянет ли ВБ вообще этот кризис? Останется ли у нас данный маркетплейс как ключевой канал сбыта или нет. Также больно было, когда ВБ отменил опцию ежедневных выплат. Если бы не финансовая подушка и не другие каналы сбыта, мы бы ушли в кассовый разрыв. И на этом всём фоне — рост тарифов, рост цен на бензин, рост налоговой нагрузки и так далее.

Несмотря на всё это, производство и планы развития не останавливаем, но перестраиваемся по мере появления проблем. Мы живем в очень непредсказуемое время, в бизнесе — вдвойне.

Продавец санитарно-гигиенических товаров: «Мы должны еще снижать цену и улетать в больший минус»

— Основной наш ассортимент — это подгузники и подгузники-трусы для взрослых, послеродовые трусики, вкладыши для груди, впитывающие пеленки. В результате происшествий на нескольких складах Wildberries мы потеряли около 33 000 единиц товара. Именно в Краснодаре — 10 237 единиц товара, это был наш основной склад. Себестоимость утраченного товара составляет около 11 миллионов рублей, недополученная прибыль — около 29 миллионов рублей. Для нашей компании это очень существенные потери, поскольку значительная часть оборотного капитала была вложена именно в товарные запасы.

Часть товара остается на других складах. Чтобы снизить риски дальнейших потерь, мы начали распродавать оставшиеся запасы, в том числе за счет дополнительных скидок. Это позволило ускорить реализацию части товара, однако полностью компенсировать понесенные убытки невозможно.

Все складские комплексы маркетплейса были застрахованы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

И сам маркетплейс не дает вывезти остатки самостоятельно, также каждый день он меняет систему работы со скидками и снизил буквально вчера СПП с 30% на 10%. Что также снова влияет на распродажу. Продажи снизились в несколько раз. Мы должны еще снижать цену и улетать в больший минус. Речи о прибыли вообще нет.

СПП — это скидка постоянного покупателя, которую маркетплейс делает клиентам, поощряя еще большие заказы.

На сегодняшний день фактическая финансовая поддержка, которую получила наша компания, составила 21 тысячу рублей. Логику расчета мы не поняли. Эта сумма несопоставима с масштабом наших потерь.

Мы продолжаем взаимодействовать с Wildberries и рассчитываем на конструктивное урегулирование ситуации. Все ждут заявления от маркетплейса: признают документально это пожаром или атакой БПЛА. От окончательной позиции компании будет зависеть, пойдем ли мы в суд. Пока написали досудебную претензию в личном кабинете и отправили им письма.

По поводу уже введенных мер от WB. Это можно рассматривать только как дополнительную поддержку, но реально они не компенсируют убытки бизнеса, который потерял десятки миллионов рублей. Потерянный товар необходимо заново произвести, оплатить производство, логистику и сформировать новые товарные запасы. Также у нас были и есть товары в пути, и мы должны перевести деньги фабрике за производство продукции.

Мы были вынуждены значительно сократить операционную активность. Часть проектов пришлось поставить на паузу, отказаться от части поставок на склады и сосредоточиться на сохранении бизнеса. Также сейчас проводится оптимизация расходов.

На складах у продавцов сгорели тысячи единиц товара Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пока мы отгружаем только по FBS. Что будет дальше — неизвестно. До последних событий Wildberries был нашим основным каналом продаж, практически весь объем реализации приходился именно на эту площадку.

Полностью уходить с Wildberries мы пока не планируем. Однако происходящие события заставили нас кардинально пересмотреть стратегию развития. Сейчас мы активно диверсифицируем бизнес: развиваем оптовое направление, собственный сайт, ведем переговоры с партнерами. Мыслей о закрытии бизнеса мы не допускаем.

Какая позиция у Wildberries?

31 июля владелица Wildberries Татьяна Ким выступила с официальным обращением. Ниже приводим выдержки из него.

— Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы, внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеют значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. <…> Я обращаюсь ко всем нашим продавцам: уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.

Рассказываю, какие меры мы предпринимаем сейчас. Мы выступили как проводник малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. В ближайшие дни набор этих мер будет озвучен. Пока системы разрабатываются, мы перевели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак.