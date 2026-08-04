Водителям массово предлагают дешевые полисы ОСАГО — что тут не так

Водителей призвали не гнаться за слишком выгодными предложениями по ОСАГО Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Желающие сэкономить на ОСАГО рискуют потратить деньги впустую. Кроме того, при оформлении страхового полиса злоумышленники могут продать чужой документ.

Если стоимость страхового полиса значительно ниже среднерыночной (примерно 7600 рублей в 2026 году), это также может быть признаком обмана. Услуга ОСАГО обычно варьируется в определенных ценовых рамках, а слишком выгодные предложения часто предлагают именно мошенники, предупредил руководитель блока защиты активов Страхового Дома ВСК Олег Ручкин.

Зачастую аферисты требуют оплату не на официальный счет страховой компании, а на частные счета или на банковские карты. Мошенники также могут предложить перейти в мессенджеры под предлогом, например, отправки копий паспорта и СТС.

Нередко лжестраховщики отправляют покупателю полис в формате PDF с корректным номером, который числится в Национальной страховой информационной системе. Однако под ним может быть зарегистрировано совсем другое транспортное средство или другой владелец. При страховом случае такой полис признают недействительным.

«Чтобы обезопасить себя, необходимо сверять по базе РСА не только номер бланка, но и убедиться в отсутствии ошибок в VIN-коде, госномере автомобиля и Ф. И. О. страхователя», — напомнил Ручкин.