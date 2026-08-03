В детсадах и школах изменят меню — не поверите, что там появится

Еду в детских столовых сделают разнообразнее Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Меню детских садов и школ серьезно пересмотрят. К популярным блюдам добавят не только рыбу, но и морепродукты.

Ранее при организации детского питания рыбу включали в рацион только один раз в неделю. Теперь в соответствии с новыми правилами, который разработал Роспотребнадзор, рыбные блюда будут в столовых чаще: до двух раз в неделю.

В меню появятся щи из свежей капусты с ламинарией, сливочный суп с рыбой, рыба, запеченная в сметанном соусе либо с сыром и луком. Также предусмотрят овощное рагу с кабачками и ламинарией.

«Для детей школьного возраста (7–18 лет) и молодежи рекомендуется включать в меню блюда из жирных, среднежирных и тощих видов рыбы. В качестве холодного блюда рекомендуется выдача детям филе слабосоленой рыбы в нарезке (сельдь, форель, семга), салатов с включением в качестве основного ингредиента водорослей (консервы и пресервы)», — говорится в методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Для детей дошкольного возраста рыбу рекомендовали один-два раза в неделю в виде супа, суфле, паровых котлет, тушеного или запеченного филе. Блюда с водорослями — раз в две недели. Водоросли планируют добавлять в запеканки, овощные гарниры и холодные блюда.

Методические рекомендации для детей подготовили впервые совместно с ведущими научными учреждениями страны. В частности, с Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи, а также Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии. Разработанным меню специалисты хотят повысить питательную ценность еды для детей, обеспечить правильный энергетический баланс и наличие необходимых биоактивных веществ в рационе.

Блюда из рыбы являются источником полиненасыщенных жирных кислот, незаменимых аминокислот, витаминов D и А, а также эссенциальных микронутриентов, таких как йод, селен и фосфор, уточняется в документе.

Кроме того, в рекомендациях есть строгие требования к качеству продуктов: для детского питания рекомендуется использовать промышленные полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%. Также советуют отдавать предпочтение блюдам, приготовленным именно варкой, тушением или запеканием. Имитационные продукты, например «крабовые» палочки из минтая, нежелательны.