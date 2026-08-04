Военнослужащий расстрелял сослуживцев и местных жителей в Севастополе

Нападавшего уже задержали, на месте трагедии работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Военнослужащий открыл стрельбу в Севастополе в селе Хмельницком. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — сообщил подробности случившегося губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Раненым сейчас оказывается вся необходимая помощь. Врачи делают всё возможное для спасения пострадавших.

В Telegram-канале «ТОС „Хмельницкое“» сообщили, что мужчина изначально перестрелял своих коллег, а после этого убежал в лес. Позже он открыл огонь по местным жителям в селе Хмельницкое.

Нападавшего уже задержали. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.