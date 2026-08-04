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Страна и мир Apple удалила Telegram из App Store: из-за чего мессенджер стал недоступен

Apple удалила Telegram из App Store: из-за чего мессенджер стал недоступен

Приложение невозможно было скачать на iOS

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Мессенджер перестал отображаться в поиске App Store | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUМессенджер перестал отображаться в поиске App Store | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Мессенджер перестал отображаться в поиске App Store

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Apple временно удалила Telegram из App Store. Такое решение корпорация приняла после проверки, в ходе которой обнаружила контент, нарушающий правила «запрета материалов, пропагандирующих сексуальное насилие над детьми».

По данным агентства Reuters, приложение восстановили примерно через полтора часа после его удаления из магазина. Мессенджер вернули в App Store после того, как разработчик удалил контент и заблокировал разместившего его пользователя.

«Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — сообщило руководство мессенджера.

Пользователи устройств на iOS ранее столкнулись с тем, что мессенджер перестал отображаться в поиске App Store. Telegram стал недоступен для загрузки не только в России, но и в ряде других стран, включая США, Индию и Турцию. При попытке найти сервис и скачать его людям предлагались другие приложения, а при переходе по ссылке с официального сайта Telegram появлялось сообщение: «Страница, которую вы ищете, не найдена».

На смартфонах Android при этом мессенджер продолжал работать в штатном режиме и оставался доступен для скачивания.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Apple Telegram App Store Нарушение
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