Apple удалила Telegram из App Store: из-за чего мессенджер стал недоступен

Мессенджер перестал отображаться в поиске App Store Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Apple временно удалила Telegram из App Store. Такое решение корпорация приняла после проверки, в ходе которой обнаружила контент, нарушающий правила «запрета материалов, пропагандирующих сексуальное насилие над детьми».

По данным агентства Reuters, приложение восстановили примерно через полтора часа после его удаления из магазина. Мессенджер вернули в App Store после того, как разработчик удалил контент и заблокировал разместившего его пользователя.

«Telegram восстановлен в App Store и вскоре должен снова стать доступен для всех пользователей», — сообщило руководство мессенджера.

Пользователи устройств на iOS ранее столкнулись с тем, что мессенджер перестал отображаться в поиске App Store. Telegram стал недоступен для загрузки не только в России, но и в ряде других стран, включая США, Индию и Турцию. При попытке найти сервис и скачать его людям предлагались другие приложения, а при переходе по ссылке с официального сайта Telegram появлялось сообщение: «Страница, которую вы ищете, не найдена».