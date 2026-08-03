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Развлечения Подробности «За месяц сбросил 15 килограммов»: Влад Прохоров — о том, как худел, и о возлюбленной старше его на 21 год

«За месяц сбросил 15 килограммов»: Влад Прохоров — о том, как худел, и о возлюбленной старше его на 21 год

Вес актеру пришлось набрать для роли Сергея Жукова в фильме «Руки вверх!». Видео

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Влад Прохоров прославился, исполнив роль Сергея Жукова

Источник:

59.RU

Влад Прохоров, актер, звезда фильма «Руки вверх!» (16+) и сериала «Универ. Молодые» (16+), рассказал, как быстро похудел после роли Сергея Жукова. Артист специально набирал для нее 12 килограммов, а потом срочно сбрасывал для следующего фильма.

Влад — пермяк, его детство прошло в рабочей Мотовилихе. Юноша никогда не ходил в театр, но это не помешало ему поступить сразу в несколько столичных вузов, покорив приемную комиссию, и окончить школу-студию МХАТ. Сейчас он покоряет зрителей, снимаясь в кино.

В 2024 году в прокат вышел фильм про Сергея Жукова, роль которого исполнил Влад Прохоров. К тому моменту он уже попробовал себя в сериале Ямура Гильмутдинова «Исправление и наказание» (18+), в фильмах «Закрыть гештальт» (16+) и «Мафия — дело семейное» (16+). К разным ролям Влад готовился по-своему: приходилось и бриться налысо, и отращивать бороду. Чтобы сыграть Сергея Жукова, ему пришлось поправиться на 12 килограммов, а потом сбросить 15 уже для следующей роли.

«Сбрасывал жестко, — признался 59.RU Влад. — Ел один раз в день тыквенный суп-пюре, без хлеба, без всего. Шел по улице, у меня кружилась голова, я думал, что потеряю сознание, но в итоге достиг результата, и меня утвердили на новую главную роль. Вот такой вот секрет».

Сердце актера уже занято. Его возлюбленная старше Влада на 21 год. Что же их сближает, смотрите в видео выше.

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Ольга ЯкунчеваОльга Якунчева
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Актер Похудение Роль Фильм
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