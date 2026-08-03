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Страна и мир ФАС возбудила дело против Apple: что станет с гаджетами американской корпорации в России

ФАС возбудила дело против Apple: что станет с гаджетами американской корпорации в России

Компания не исполнила ранее выданное предупреждение

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Apple обязали исполнить требования о предустановке отечественного ПО на всех устройствах с iOS | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUApple обязали исполнить требования о предустановке отечественного ПО на всех устройствах с iOS | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Apple обязали исполнить требования о предустановке отечественного ПО на всех устройствах с iOS

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

ФАС возбудила дело против Apple. Причиной стало то, что компания не исполнила ранее выданное предупреждение.

На корпорацию ополчились из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются приложения «Макс» и RuStore.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в сообщении службы.

До этого антимонопольщики выдали предупреждение корпорации о необходимости «устранить дискриминационные условия» для российских поисковых систем. Также Apple обязали исполнить требования о предустановке отечественного ПО на всех устройствах с iOS.

Если американская компания и дальше продолжит игнорировать предписания ФАС, то ее ждут серьезные последствия, а также штраф до 4 млрд рублей. Владельцы iPhone за последние несколько месяцев в РФ столкнулись с целым рядом ограничений, что заставило их начать переживать из-за блокировки своих устройств в будущем. Как вся эта ситуация скажется на отечественных пользователях техники Apple, можно узнать в этом материале.

Обновлено 17:30 (мск): Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Apple ФАС IPhone Штраф Ограничение
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Комментарии
6
Гость
3 августа, 19:04
А что свой не выпустить ? максофон какой и статье что хотите. А то это они запретят , а это им подавай. Ставьте что хотите. один фиг снесу сразу , да все сносят у кого руки не из ж .
Гость
3 августа, 19:03
Смешно даже )) , как же хочется почесать золотые яица )
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Гость
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