ФАС возбудила дело против Apple: что станет с гаджетами американской корпорации в России

Apple обязали исполнить требования о предустановке отечественного ПО на всех устройствах с iOS Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

ФАС возбудила дело против Apple. Причиной стало то, что компания не исполнила ранее выданное предупреждение.

На корпорацию ополчились из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются приложения «Макс» и RuStore.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в сообщении службы.

До этого антимонопольщики выдали предупреждение корпорации о необходимости «устранить дискриминационные условия» для российских поисковых систем. Также Apple обязали исполнить требования о предустановке отечественного ПО на всех устройствах с iOS.

Если американская компания и дальше продолжит игнорировать предписания ФАС, то ее ждут серьезные последствия, а также штраф до 4 млрд рублей. Владельцы iPhone за последние несколько месяцев в РФ столкнулись с целым рядом ограничений, что заставило их начать переживать из-за блокировки своих устройств в будущем. Как вся эта ситуация скажется на отечественных пользователях техники Apple, можно узнать в этом материале.