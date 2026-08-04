Пять человек погибли, вспыхнул склад: беспилотники атаковали Московскую область

Во время налета дронов вспыхнул склад, повреждена электростанция Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В результате атаки беспилотников в Московской области погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы», — передал Воробьёв в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, над областью по‑прежнему фиксируются дроны. Они замечены в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно‑Прудском округах. Силы ПВО продолжают отражать атаку.

Помимо этого, беспилотники атаковали Ленинградскую область. Там загорелась складская зона, заявил губернатор Александр Дрозденко. Пострадал один человек, всего сбито 17 дронов.

Обновлено в 09:13 по мск:

В результате атаки на промзону в Чехове пострадали десять человек.

«Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации», — сообщил губернатор Воробьёв.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.