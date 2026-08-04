Аэропорт Ярославля закрыли для полетов, мобильный интернет ограничили — что происходит

В Ярославской области действуют ограничения мобильного интернета Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

C 6:18 утра 4 августа аэропорт Ярославля не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщили в Росавиавции.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.

Так называемый план «Ковер» вводят при потенциальной угрозе атаки беспилотников. Одновременно жители Ярославля заметили ограничения в работе мобильного интернета — получить доступ в сети можно только к ресурсам из «белого списка».

Ранее власти подобные ограничения в сети объясняли необходимой мерой безопасности в связи угрозой БПЛА. По данным на 8:50 4 августа режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводили.

У вас работает мобильный интернет Да, все работает Только ресурсы из «белого списка» Вообще не работает, сижу с wi-fi

На 4 августа в аэропорт Ярославля прибывает рейс из Нарьян-Мара (12:55), забирает пассажиров и улетает обратно. Изменений в полетном расписании на данный момент нет.

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