Аэропорт Ярославля закрыли для полетов, мобильный интернет ограничили — что происходит

C 6:18 утра 4 августа аэропорт Ярославля не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщили в Росавиавции.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.
Так называемый план «Ковер» вводят при потенциальной угрозе атаки беспилотников. Одновременно жители Ярославля заметили ограничения в работе мобильного интернета — получить доступ в сети можно только к ресурсам из «белого списка».
Ранее власти подобные ограничения в сети объясняли необходимой мерой безопасности в связи угрозой БПЛА. По данным на 8:50 4 августа режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводили.
У вас работает мобильный интернет
На 4 августа в аэропорт Ярославля прибывает рейс из Нарьян-Мара (12:55), забирает пассажиров и улетает обратно. Изменений в полетном расписании на данный момент нет.
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