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Город Аэропорт Ярославля закрыли для полетов, мобильный интернет ограничили — что происходит

Аэропорт Ярославля закрыли для полетов, мобильный интернет ограничили — что происходит

Утром 4 августа работают только «белые списки»

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В Ярославской области действуют ограничения мобильного интернета | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU В Ярославской области действуют ограничения мобильного интернета | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области действуют ограничения мобильного интернета

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

C 6:18 утра 4 августа аэропорт Ярославля не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщили в Росавиавции.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.

Так называемый план «Ковер» вводят при потенциальной угрозе атаки беспилотников. Одновременно жители Ярославля заметили ограничения в работе мобильного интернета — получить доступ в сети можно только к ресурсам из «белого списка».

Ранее власти подобные ограничения в сети объясняли необходимой мерой безопасности в связи угрозой БПЛА. По данным на 8:50 4 августа режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводили.

У вас работает мобильный интернет

Да, все работает
Только ресурсы из «белого списка»
Вообще не работает, сижу с wi-fi

На 4 августа в аэропорт Ярославля прибывает рейс из Нарьян-Мара (12:55), забирает пассажиров и улетает обратно. Изменений в полетном расписании на данный момент нет.

Следить за новостями в период ограничений в работе мобильного интернета можно в нашем MAX-канале. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно:

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Аэропорт Туношна
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Комментарии
26
Гость
10 часов
Подмосковье опять разбомбили.
Гость
12 часов
MAX в мобильном Интернете абсолютно бесплатен, неограничен, надежен. Очень это хорошо!
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Гость
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